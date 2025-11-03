25
o
بيروت
21
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
7
o
بشري
19
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
تركيا تسجّل أدنى معدل تضخم منذ 4 أعوام!
Lebanon 24
03-11-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجّلت
تركيا
انخفاضًا في معدل التضخم السنوي خلال أكتوبر/تشرين الأول إلى 32.87% مقابل 33.3% في سبتمبر/أيلول، في أدنى مستوى منذ نحو أربع سنوات، بحسب بيانات
معهد الإحصاء
التركي
.
Advertisement
كما تراجع التضخم الشهري إلى 2.55% من 3.2% في الشهر السابق، وجاء أقل من التوقعات التي أشارت إليها وكالة
رويترز
عند 33.24%.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية 34.9% على أساس سنوي، وأسعار الإسكان 50%، لتظل أبرز محركات التضخم في البلاد.
وقال
وزير المالية
محمد شيمشك
إن تحقيق هدف التضخم بين 25% و29% بنهاية العام يبدو صعبًا، لكنه أكد أن الانخفاض سيستمر خلال عام 2026.
وأظهرت البيانات أن أسعار المنتجين ارتفعت 1.63% شهريًا، و27% سنويًا، ما يشير إلى استمرار بعض الضغوط في قطاعات الإنتاج.
مواضيع ذات صلة
انخفاض طفيف في معدل التضخم السنوي بفرنسا إلى 0.8% في آب
Lebanon 24
انخفاض طفيف في معدل التضخم السنوي بفرنسا إلى 0.8% في آب
04/11/2025 00:48:07
04/11/2025 00:48:07
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط ترقب لبيانات تضخم أميركية.. الذهب يسجل ارتفاعا طفيفا
Lebanon 24
وسط ترقب لبيانات تضخم أميركية.. الذهب يسجل ارتفاعا طفيفا
04/11/2025 00:48:07
04/11/2025 00:48:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع احتياطي النقد والذهب في تركيا إلى أعلى معدل على الإطلاق
Lebanon 24
ارتفاع احتياطي النقد والذهب في تركيا إلى أعلى معدل على الإطلاق
04/11/2025 00:48:07
04/11/2025 00:48:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الخزانة الأميركية تسجل ارتفاعاً قياسياً في الدين العام خلال عام واحد
Lebanon 24
الخزانة الأميركية تسجل ارتفاعاً قياسياً في الدين العام خلال عام واحد
04/11/2025 00:48:07
04/11/2025 00:48:07
Lebanon 24
Lebanon 24
معهد الإحصاء
وزير المالية
وكالة رويتر
محمد شيمشك
محمد ش
رويترز
التركي
قد يعجبك أيضاً
مجاعة تلوّح في الأفق الأمريكي... برنامج "سناب" يتوقف!
Lebanon 24
مجاعة تلوّح في الأفق الأمريكي... برنامج "سناب" يتوقف!
14:00 | 2025-11-03
03/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سويسرا تشدد العقوبات على روسيا وبيلاروسا
Lebanon 24
سويسرا تشدد العقوبات على روسيا وبيلاروسا
10:22 | 2025-11-03
03/11/2025 10:22:03
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الطاقة: الكهرباء ستصل إلى 10 ساعات يوميّاً في هذا الموعد
Lebanon 24
وزير الطاقة: الكهرباء ستصل إلى 10 ساعات يوميّاً في هذا الموعد
08:25 | 2025-11-03
03/11/2025 08:25:53
Lebanon 24
Lebanon 24
معهد البحوث الصناعية يعلن نتائج تقييم المنتجات المستوردة في تشرين الأول
Lebanon 24
معهد البحوث الصناعية يعلن نتائج تقييم المنتجات المستوردة في تشرين الأول
08:00 | 2025-11-03
03/11/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أميركا على وشك تسجيل رقم قياسي جديد.. ماذا سيحدث إذا ظلت الحكومة مغلقة؟
Lebanon 24
أميركا على وشك تسجيل رقم قياسي جديد.. ماذا سيحدث إذا ظلت الحكومة مغلقة؟
07:55 | 2025-11-03
03/11/2025 07:55:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وزير الطاقة: الكهرباء ستصل إلى 10 ساعات يوميّاً في هذا الموعد
Lebanon 24
وزير الطاقة: الكهرباء ستصل إلى 10 ساعات يوميّاً في هذا الموعد
08:25 | 2025-11-03
03/11/2025 08:25:53
Lebanon 24
Lebanon 24
في منطقة الأشرفية... شاهدوا ما فعله شخصان بسيّدة مسنّة (فيديو)
Lebanon 24
في منطقة الأشرفية... شاهدوا ما فعله شخصان بسيّدة مسنّة (فيديو)
08:02 | 2025-11-03
03/11/2025 08:02:45
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر رسالة أميركية إلى لبنان.. مسؤول يعلنها
Lebanon 24
آخر رسالة أميركية إلى لبنان.. مسؤول يعلنها
11:34 | 2025-11-03
03/11/2025 11:34:01
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات.. من هو المستهدف بغارة الدوير؟
Lebanon 24
معلومات.. من هو المستهدف بغارة الدوير؟
06:24 | 2025-11-03
03/11/2025 06:24:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي الأسلحة التي تمتلكها فنزويلا لمُواجهة التهديد الأميركيّ؟
Lebanon 24
ما هي الأسلحة التي تمتلكها فنزويلا لمُواجهة التهديد الأميركيّ؟
08:00 | 2025-11-03
03/11/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
14:00 | 2025-11-03
مجاعة تلوّح في الأفق الأمريكي... برنامج "سناب" يتوقف!
10:22 | 2025-11-03
سويسرا تشدد العقوبات على روسيا وبيلاروسا
08:25 | 2025-11-03
وزير الطاقة: الكهرباء ستصل إلى 10 ساعات يوميّاً في هذا الموعد
08:00 | 2025-11-03
معهد البحوث الصناعية يعلن نتائج تقييم المنتجات المستوردة في تشرين الأول
07:55 | 2025-11-03
أميركا على وشك تسجيل رقم قياسي جديد.. ماذا سيحدث إذا ظلت الحكومة مغلقة؟
06:52 | 2025-11-03
لقاء بين وزير المالية والوكالة الفرنسية للتنمية لتعزيز دعم لبنان الاقتصادي
فيديو
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
04/11/2025 00:48:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
04/11/2025 00:48:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
13:18 | 2025-11-01
04/11/2025 00:48:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24