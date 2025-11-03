Advertisement

إقتصاد

تركيا تسجّل أدنى معدل تضخم منذ 4 أعوام!

Lebanon 24
03-11-2025 | 16:00
سجّلت تركيا انخفاضًا في معدل التضخم السنوي خلال أكتوبر/تشرين الأول إلى 32.87% مقابل 33.3% في سبتمبر/أيلول، في أدنى مستوى منذ نحو أربع سنوات، بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي.
كما تراجع التضخم الشهري إلى 2.55% من 3.2% في الشهر السابق، وجاء أقل من التوقعات التي أشارت إليها وكالة رويترز عند 33.24%.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية 34.9% على أساس سنوي، وأسعار الإسكان 50%، لتظل أبرز محركات التضخم في البلاد.

وقال وزير المالية محمد شيمشك إن تحقيق هدف التضخم بين 25% و29% بنهاية العام يبدو صعبًا، لكنه أكد أن الانخفاض سيستمر خلال عام 2026.

وأظهرت البيانات أن أسعار المنتجين ارتفعت 1.63% شهريًا، و27% سنويًا، ما يشير إلى استمرار بعض الضغوط في قطاعات الإنتاج.
 
