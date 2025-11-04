Advertisement

إقتصاد

بفعل مخاوف من تخمة المعروض.. تراجع في أسعار النفط

Lebanon 24
04-11-2025 | 01:35
تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء إذ اعتبرت الأسواق قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها تعليق زيادة الإنتاج في الربع الأول من العام المقبل مؤشرا على تخمة المعروض.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا، أو 0.2%، إلى 64.74 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:05 بتوقيت غرينتش.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتا، أو 0.2%، إلى 60.91 دولار للبرميل.
