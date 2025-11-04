بفعل مخاوف من تخمة المعروض.. تراجع في أسعار النفط

Advertisement

تراجعت أسعار اليوم الثلاثاء إذ اعتبرت الأسواق قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها تعليق زيادة الإنتاج في الربع الأول من العام المقبل مؤشرا على تخمة المعروض.وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا، أو 0.2%، إلى 64.74 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:05 بتوقيت غرينتش.وانخفض خام غرب الوسيط الأميركي 14 سنتا، أو 0.2%، إلى 60.91 دولار للبرميل.