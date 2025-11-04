29
o
بيروت
27
o
طرابلس
29
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
30
o
جونية
28
o
النبطية
27
o
زحلة
24
o
بعلبك
11
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
مع تراجع رهانات خفض الفائدة... الدولار قرب أعلى مستوى في 3 أشهر
Lebanon 24
04-11-2025
|
01:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقر الدولار اليوم الثلاثاء وحوم بالقرب من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، إذ دفع انقسام
مجلس الاحتياطي الاتحادي
(البنك المركزي الأميركي) المتعاملين إلى تقليص الرهانات على خفض أسعار الفائدة.
Advertisement
وتراجع الين إلى 154.38 مقابل الدولار خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، مقتربا من أدنى مستوى في 8 أشهر ونصف الشهر الذي لامسه الأسبوع الماضي، مما أثار مخاوف من تدخل الحكومة.
وواصل مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي إصدار وجهات نظر متضاربة حول وضع الاقتصاد والمخاطر التي تواجهه في ظل غياب البيانات الاقتصادية التي جرى تعليقها بسبب الإغلاق الحكومي.
مواضيع ذات صلة
مع ترقب للبيانات الأميركية.. الدولار يقترب من أعلى مستوى في 3 أشهر
Lebanon 24
مع ترقب للبيانات الأميركية.. الدولار يقترب من أعلى مستوى في 3 أشهر
04/11/2025 12:50:41
04/11/2025 12:50:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الذهب.. توقعات بالمكاسب مع رهانات خفض الفائدة الأميركية
Lebanon 24
الذهب.. توقعات بالمكاسب مع رهانات خفض الفائدة الأميركية
04/11/2025 12:50:41
04/11/2025 12:50:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مع ارتفاع الدولار وتراجع توقعات خفض أسعار الفائدة.. تراجع في أسعار الذهب
Lebanon 24
مع ارتفاع الدولار وتراجع توقعات خفض أسعار الفائدة.. تراجع في أسعار الذهب
04/11/2025 12:50:41
04/11/2025 12:50:41
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط توقعات بمواصلة خفض الفائدة الأميركية.. أسعار الذهب عند أعلى مستوى لها على الإطلاق
Lebanon 24
وسط توقعات بمواصلة خفض الفائدة الأميركية.. أسعار الذهب عند أعلى مستوى لها على الإطلاق
04/11/2025 12:50:41
04/11/2025 12:50:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الاحتياطي الاتحادي
البنك المركزي
تابع
قد يعجبك أيضاً
معرض "الصناعة اللبنانية 2025" اختتم فعالياته وكرّس رسالة الرئيس عون
Lebanon 24
معرض "الصناعة اللبنانية 2025" اختتم فعالياته وكرّس رسالة الرئيس عون
05:29 | 2025-11-04
04/11/2025 05:29:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد هبوط "بيتكوين" لـ 104 آلاف دولار.. صدمة في سوق العملات المشفرة
Lebanon 24
بعد هبوط "بيتكوين" لـ 104 آلاف دولار.. صدمة في سوق العملات المشفرة
02:59 | 2025-11-04
04/11/2025 02:59:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مع توقعات خفض الفائدة.. الذهب دون 4000 دولار
Lebanon 24
مع توقعات خفض الفائدة.. الذهب دون 4000 دولار
02:43 | 2025-11-04
04/11/2025 02:43:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. ماذا عن الغاز؟
Lebanon 24
ارتفاع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. ماذا عن الغاز؟
02:03 | 2025-11-04
04/11/2025 02:03:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بفعل مخاوف من تخمة المعروض.. تراجع في أسعار النفط
Lebanon 24
بفعل مخاوف من تخمة المعروض.. تراجع في أسعار النفط
01:35 | 2025-11-04
04/11/2025 01:35:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"معامل صواريخ في لبنان".. تقريرٌ إسرائيلي جديد يتحدّث
Lebanon 24
"معامل صواريخ في لبنان".. تقريرٌ إسرائيلي جديد يتحدّث
15:25 | 2025-11-03
03/11/2025 03:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الطاقة: الكهرباء ستصل إلى 10 ساعات يوميّاً في هذا الموعد
Lebanon 24
وزير الطاقة: الكهرباء ستصل إلى 10 ساعات يوميّاً في هذا الموعد
08:25 | 2025-11-03
03/11/2025 08:25:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ما جديد ورقة الـ100 دولار؟
Lebanon 24
ما جديد ورقة الـ100 دولار؟
16:15 | 2025-11-03
03/11/2025 04:15:43
Lebanon 24
Lebanon 24
في منطقة الأشرفية... شاهدوا ما فعله شخصان بسيّدة مسنّة (فيديو)
Lebanon 24
في منطقة الأشرفية... شاهدوا ما فعله شخصان بسيّدة مسنّة (فيديو)
08:02 | 2025-11-03
03/11/2025 08:02:45
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر رسالة أميركية إلى لبنان.. مسؤول يعلنها
Lebanon 24
آخر رسالة أميركية إلى لبنان.. مسؤول يعلنها
11:34 | 2025-11-03
03/11/2025 11:34:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
05:29 | 2025-11-04
معرض "الصناعة اللبنانية 2025" اختتم فعالياته وكرّس رسالة الرئيس عون
02:59 | 2025-11-04
بعد هبوط "بيتكوين" لـ 104 آلاف دولار.. صدمة في سوق العملات المشفرة
02:43 | 2025-11-04
مع توقعات خفض الفائدة.. الذهب دون 4000 دولار
02:03 | 2025-11-04
ارتفاع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. ماذا عن الغاز؟
01:35 | 2025-11-04
بفعل مخاوف من تخمة المعروض.. تراجع في أسعار النفط
23:00 | 2025-11-03
"الناس يختنقون بالديون"... تحذير أميركي من أزمة إسكان
فيديو
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
04/11/2025 12:50:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
04/11/2025 12:50:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
13:18 | 2025-11-01
04/11/2025 12:50:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24