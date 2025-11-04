Advertisement

إقتصاد

مع تراجع رهانات خفض الفائدة... الدولار قرب أعلى مستوى في 3 أشهر

Lebanon 24
04-11-2025 | 01:57
A-
A+
Doc-P-1437806-638978423603589649.webp
Doc-P-1437806-638978423603589649.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقر الدولار اليوم الثلاثاء وحوم بالقرب من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، إذ دفع انقسام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المتعاملين إلى تقليص الرهانات على خفض أسعار الفائدة.
Advertisement

وتراجع الين إلى 154.38 مقابل الدولار خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، مقتربا من أدنى مستوى في 8 أشهر ونصف الشهر الذي لامسه الأسبوع الماضي، مما أثار مخاوف من تدخل الحكومة.

وواصل مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي إصدار وجهات نظر متضاربة حول وضع الاقتصاد والمخاطر التي تواجهه في ظل غياب البيانات الاقتصادية التي جرى تعليقها بسبب الإغلاق الحكومي.
مواضيع ذات صلة
مع ترقب للبيانات الأميركية.. الدولار يقترب من أعلى مستوى في 3 أشهر
lebanon 24
04/11/2025 12:50:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الذهب.. توقعات بالمكاسب مع رهانات خفض الفائدة الأميركية
lebanon 24
04/11/2025 12:50:41 Lebanon 24 Lebanon 24
مع ارتفاع الدولار وتراجع توقعات خفض أسعار الفائدة.. تراجع في أسعار الذهب
lebanon 24
04/11/2025 12:50:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وسط توقعات بمواصلة خفض الفائدة الأميركية.. أسعار الذهب عند أعلى مستوى لها على الإطلاق
lebanon 24
04/11/2025 12:50:41 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الاحتياطي الاتحادي

البنك المركزي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
05:29 | 2025-11-04
02:59 | 2025-11-04
02:43 | 2025-11-04
02:03 | 2025-11-04
01:35 | 2025-11-04
23:00 | 2025-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24