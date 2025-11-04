Advertisement

إقتصاد

مع توقعات خفض الفائدة.. الذهب دون 4000 دولار

Lebanon 24
04-11-2025 | 02:43
واصلت أسعار الذهب تراجعها اليوم الثلاثاء لتتداول دون مستوى 4000 دولار للأونصة، مع بقاء الدولار الأميركي قرب أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر، في حين أدى تراجع احتمالات خفض آخر لأسعار الفائدة الأميركية في كانون الأول، وانحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين إلى إضعاف الطلب على المعدن الأصفر.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 3992.23 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:43 بتوقيت غرينتش، في حين تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.3% إلى 4001.40 دولار للأونصة.

واستقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، إذ دفع انقسام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المتعاملين إلى تقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة، وفق وكالة "رويترز".
مجلس الاحتياطي الاتحادي

الولايات المتحدة

البنك المركزي

رويترز

الصين

غرين

