إقتصاد

بعد هبوط "بيتكوين" لـ 104 آلاف دولار.. صدمة في سوق العملات المشفرة

Lebanon 24
04-11-2025 | 02:59
اكتست منصات تداول العملات المشفرة باللون الأحمر مع خسائر صادمة للسوق بعد نزول العملة الأقوى في السوق "بيتكوين" إلى مستوى 104 آلاف دولار.

ومنذ إعلان خفض أسعار الفائدة الأميركية، تواجه العملات المشفرة موجة من النزيف. وقبل أيام، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس للمرة الثانية دعماً لسوق العمل الأميركية بعد ظهور تصدعات، مستغلاً استقرار التضخم نسبياً في الولايات المتحدة. كما أعلن البنك المركزي الأميركي أنه قد يوقف تقليص ميزانيته بحلول مطلع ديسمبر.
ويوم الأربعاء الماضي، صوّتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، على خفض سعر الفائدة المرجعي إلى نطاق 4% و3.75%، ليُعدّ بذلك الخفض الثاني لمعدلات الاقتراض منذ تولي دونالد ترمب رئاسة الولايات المتحدة، بعدما أبقت عليه دون تغيير في 5 اجتماعات متتالية.
