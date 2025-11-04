بعد هبوط "بيتكوين" لـ 104 آلاف دولار.. صدمة في سوق العملات المشفرة

Advertisement

اكتست منصات تداول العملات المشفرة باللون الأحمر مع خسائر صادمة للسوق بعد نزول العملة الأقوى في السوق "بيتكوين" إلى مستوى 104 آلاف دولار.ومنذ إعلان خفض أسعار الفائدة الأميركية، تواجه العملات المشفرة موجة من النزيف. وقبل أيام، خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس للمرة الثانية دعماً لسوق العمل الأميركية بعد ظهور تصدعات، مستغلاً استقرار التضخم نسبياً في . كما أعلن الأميركي أنه قد يوقف تقليص ميزانيته بحلول مطلع ديسمبر.ويوم الأربعاء الماضي، صوّتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، على خفض سعر الفائدة المرجعي إلى نطاق 4% و3.75%، ليُعدّ بذلك الخفض الثاني لمعدلات الاقتراض منذ تولي رئاسة الولايات المتحدة، بعدما أبقت عليه دون تغيير في 5 اجتماعات متتالية.