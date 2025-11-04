عُمان تُمهّد لاتفاق غازي طويل الأجل مع إسبانيا

Advertisement

وقّعت "الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال" مع شركة "ناتورجي" لدراسة توريد ما يصل إلى "مليون طن سنوياً" من الطبيعي المسال لمدة "10 سنوات" ابتداءً من عام 2030، وفق بيان نشرته العُمانية.وتسعى الشركتان كذلك إلى "استثمار مشترك" في بناء سفينة لنقل الغاز المسال بالتعاون مع "أسياد" للنقل البحري، إلى جانب "شراء شحنات" من "ناتورجي" لتلبية الطلب ، ودراسة فرص الوصول إلى "محطات إعادة الغاز" في وشبكات الأنابيب المصاحبة لتعزيز الاستيراد وعمليات البيع اللاحقة.بالتوازي، تجري "أوكيو للاستكشاف والإنتاج" في سلطنة محادثات مع شركاء من بينهم " " بهدف "زيادة إنتاج الغاز الطبيعي" من أحد أكبر الحقول، لتأمين إمدادات تغذّي "مصنع تصدير جديد" مرتقب بدءًا من العقد المقبل. (الشرق)