إقتصاد

عُمان تُمهّد لاتفاق غازي طويل الأجل مع إسبانيا

Lebanon 24
04-11-2025 | 16:14
وقّعت "الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال" مع شركة "ناتورجي" الإسبانية مذكرة تفاهم لدراسة توريد ما يصل إلى "مليون طن سنوياً" من الغاز الطبيعي المسال لمدة "10 سنوات" ابتداءً من عام 2030، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء العُمانية.
وتسعى الشركتان كذلك إلى "استثمار مشترك" في بناء سفينة لنقل الغاز المسال بالتعاون مع "أسياد" للنقل البحري، إلى جانب "شراء شحنات" من "ناتورجي" لتلبية الطلب الأوروبي، ودراسة فرص الوصول إلى "محطات إعادة الغاز" في أوروبا وشبكات الأنابيب المصاحبة لتعزيز الاستيراد وعمليات البيع اللاحقة.

بالتوازي، تجري "أوكيو للاستكشاف والإنتاج" في سلطنة عُمان محادثات مع شركاء من بينهم "بي بي" بهدف "زيادة إنتاج الغاز الطبيعي" من أحد أكبر الحقول، لتأمين إمدادات تغذّي "مصنع تصدير جديد" مرتقب بدءًا من العقد المقبل. (الشرق)
 
