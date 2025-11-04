24
مفاجأة… هبوط حاد في سعر البيتكوين!
Lebanon 24
04-11-2025
|
16:17
أظهرت بيانات التداول على منصة Binance، أكبر منصة لتداول العملات المشفرة عالميًا من حيث حجم التداول، انخفاض سعر البيتكوين إلى 99,832 دولارًا.
وأوضحت المنصة في بيان لها: "على منصة Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث حجم التداول، بلغت قيمة البيتكوين 99,832 ألف
دولار أمريكي
اعتبارا مساء اليوم".
في الوقت نفسه، سجلت العملة المشفرة "إيثريوم"، اعتبارا من الساعة 23:21 بتوقيت
موسكو
، انخفاضا بنسبة 13.04%، إلى 3,143 ألف دولار.
ويذكر أن أسواق العملات المشفرة شهدت في 11 تشرين الأول الماضي انهيارا أصبح هو الأكبر منذ شهر نيسان، على إثر قرار الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
فرض الرسوم التجارية الإضافية على
الصين
ردا على قرار الأخيرة بتشديد الرقابة على صادرات
المعادن
النادرة والمعدات والتكنولوجيات الخاصة بها.
وهبط سعر البيتكوين في أثناء هذا الانهيار إلى ما دون الـ 110 آلاف دولار للبيتكوين الواحد، علما بأنه كان عند مستوى حوالي 125 ألف دولار قبل الانهيار. (روسيا اليوم)
