مفاجأة… هبوط حاد في سعر البيتكوين!

وأوضحت المنصة في بيان لها: "على منصة Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث حجم التداول، بلغت قيمة البيتكوين 99,832 ألف اعتبارا مساء اليوم".في الوقت نفسه، سجلت العملة المشفرة "إيثريوم"، اعتبارا من الساعة 23:21 بتوقيت ، انخفاضا بنسبة 13.04%، إلى 3,143 ألف دولار.ويذكر أن أسواق العملات المشفرة شهدت في 11 تشرين الأول الماضي انهيارا أصبح هو الأكبر منذ شهر نيسان، على إثر قرار الرئيس الأميركي فرض الرسوم التجارية الإضافية على ردا على قرار الأخيرة بتشديد الرقابة على صادرات النادرة والمعدات والتكنولوجيات الخاصة بها.وهبط سعر البيتكوين في أثناء هذا الانهيار إلى ما دون الـ 110 آلاف دولار للبيتكوين الواحد، علما بأنه كان عند مستوى حوالي 125 ألف دولار قبل الانهيار. (روسيا اليوم)