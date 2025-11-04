Advertisement

إقتصاد

مفاجأة… هبوط حاد في سعر البيتكوين!

Lebanon 24
04-11-2025 | 16:17
A-
A+
Doc-P-1438109-638978954049616474.jpg
Doc-P-1438109-638978954049616474.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أظهرت بيانات التداول على منصة Binance، أكبر منصة لتداول العملات المشفرة عالميًا من حيث حجم التداول، انخفاض سعر البيتكوين إلى 99,832 دولارًا.


وأوضحت المنصة في بيان لها: "على منصة Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث حجم التداول، بلغت قيمة البيتكوين 99,832 ألف دولار أمريكي اعتبارا مساء اليوم".
Advertisement


في الوقت نفسه، سجلت العملة المشفرة "إيثريوم"، اعتبارا من الساعة 23:21 بتوقيت موسكو، انخفاضا بنسبة 13.04%، إلى 3,143 ألف دولار.


ويذكر أن أسواق العملات المشفرة شهدت في 11 تشرين الأول الماضي انهيارا أصبح هو الأكبر منذ شهر نيسان، على إثر قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض الرسوم التجارية الإضافية على الصين ردا على قرار الأخيرة بتشديد الرقابة على صادرات المعادن النادرة والمعدات والتكنولوجيات الخاصة بها.


وهبط سعر البيتكوين في أثناء هذا الانهيار إلى ما دون الـ 110 آلاف دولار للبيتكوين الواحد، علما بأنه كان عند مستوى حوالي 125 ألف دولار قبل الانهيار. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
الذهب يتأرجح بعد خفض الفيدرالي للفائدة: صعود قياسي ثم هبوط حاد
lebanon 24
05/11/2025 00:19:58 Lebanon 24 Lebanon 24
توقعات روسية بارتفاع قياسي في سعر البيتكوين قبل نهاية العام
lebanon 24
05/11/2025 00:19:58 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تصريحات ترامب.. هبوط حاد في بيتكوين والعملات المشفرة
lebanon 24
05/11/2025 00:19:58 Lebanon 24 Lebanon 24
سعر "البيتكوين" يتراجع 6.7% إلى ما دون الـ100 ألف دولار للمرة الأولى منذ حزيران الماضي
lebanon 24
05/11/2025 00:19:58 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

دولار أمريكي

روسيا اليوم

المعادن

دونالد

أمريكي

ترامب

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:33 | 2025-11-04
16:25 | 2025-11-04
16:14 | 2025-11-04
16:10 | 2025-11-04
15:15 | 2025-11-04
13:02 | 2025-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24