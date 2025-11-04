24
إقتصاد
العراق يوقف استيراد البنزين والديزل
Lebanon 24
04-11-2025
|
16:25
A-
A+
أوقف
العراق
استيراد البنزين وزيت
الغاز
والنفط الأبيض بعد بلوغ الاكتفاء الذاتي، في خطوة تفتح الباب أمام تحوّل
بغداد
إلى مُصدّر للمشتقات خلال العام المقبل. وقال رئيس الوزراء
محمد شياع السوداني
إن الإنتاج "تجاوز مستويات الاستهلاك المحلي"، موضحًا أن ذلك نتيجة "جهود كبيرة استمرت لثلاث سنوات وأسفرت عن تشغيل مصافٍ جديدة ضمن خطة الاكتفاء الذاتي".
ويأتي القرار متزامنًا مع تشغيل مشروع التكسير بالعامل المساعد في مصفى الشعيبة بالبصرة بطاقة 107 آلاف برميل يوميًا نهاية تشرين الأول، حيث أعلن السوداني آنذاك أن العراق "اقترب من تصدير البنزين" مع المضي في مشاريع رفع طاقة إنتاج المشتقات.
وتتوقع الحكومة أن توفّر هذه المشاريع ما يصل إلى 5 مليارات دولار سنويًا من فاتورة الاستيراد، بالتوازي مع خطة لرفع القيمة المضافة من صادرات
النفط
إلى 40% بحلول 2030، وإطلاق مشاريع جديدة أبرزها مصفاة
الفاو
الاستثمارية بسعة 300 ألف برميل يوميًا. (الشرق)
محمد شياع السوداني
شياع السوداني
الوزراء محمد
محمد شياع
السودان
سوداني
الغاز
تابع
