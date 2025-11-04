العراق يوقف استيراد البنزين والديزل

Advertisement

أوقف استيراد البنزين وزيت والنفط الأبيض بعد بلوغ الاكتفاء الذاتي، في خطوة تفتح الباب أمام تحوّل إلى مُصدّر للمشتقات خلال العام المقبل. وقال رئيس الوزراء إن الإنتاج "تجاوز مستويات الاستهلاك المحلي"، موضحًا أن ذلك نتيجة "جهود كبيرة استمرت لثلاث سنوات وأسفرت عن تشغيل مصافٍ جديدة ضمن خطة الاكتفاء الذاتي".ويأتي القرار متزامنًا مع تشغيل مشروع التكسير بالعامل المساعد في مصفى الشعيبة بالبصرة بطاقة 107 آلاف برميل يوميًا نهاية تشرين الأول، حيث أعلن السوداني آنذاك أن العراق "اقترب من تصدير البنزين" مع المضي في مشاريع رفع طاقة إنتاج المشتقات.وتتوقع الحكومة أن توفّر هذه المشاريع ما يصل إلى 5 مليارات دولار سنويًا من فاتورة الاستيراد، بالتوازي مع خطة لرفع القيمة المضافة من صادرات إلى 40% بحلول 2030، وإطلاق مشاريع جديدة أبرزها مصفاة الاستثمارية بسعة 300 ألف برميل يوميًا. (الشرق)