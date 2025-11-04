Advertisement

إقتصاد

الذهب يتراجع مع صعود الدولار وتبدّد رهانات خفض الفائدة

Lebanon 24
04-11-2025 | 16:33
تعرّض الذهب لهبوط حاد في الجلسة الأميركية بنحو 1.5% بعدما فشل في اختراق مستوى 4000 دولار للأوقية الذي اختبره خلال التداولات الأوروبية، مع فقدان موجة الصعود الأخيرة زخمها تحت ضغط قوة الدولار.
وعقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي، تراجعت قناعة السوق بقرب خفض الفائدة من نحو 94% إلى قرابة 70% لكانون الأول، فيما شدد مسؤولون على أن التضخم ما زال مرتفعًا وأنهم مستعدون لرفع الفائدة إذا لزم الأمر. هذا الخطاب يعزّز الدولار ويجعل الاحتفاظ بالذهب، الذي لا يدرّ عائدًا، أقل جاذبية مقارنة بالأصول الدولارية المدفوعة العائد، ما ضغط على أسعار المعادن النفيسة.

وتراقب الأسواق مؤشر الدولار الأميركي DXY، إذ إن اختراقه القوي لمستوى 100 سيعدّ إشارة على استمرار متانة العملة الأميركية، بما يرجّح مزيدًا من الضعف للذهب. ويتلقى الطلب الفعلي أيضًا ضربة إضافية من سياسة ضريبية جديدة في الصين تزيل بعض الإعفاءات على مشتريات الذهب، ما قد يقلّص الطلب الاستهلاكي مؤقتًا. (market pulse)
