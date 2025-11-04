الذهب يتراجع مع صعود الدولار وتبدّد رهانات خفض الفائدة

Advertisement

وعقب اجتماع الاحتياطي الأسبوع الماضي، تراجعت قناعة السوق بقرب خفض الفائدة من نحو 94% إلى قرابة 70% لكانون الأول، فيما شدد مسؤولون على أن التضخم ما زال مرتفعًا وأنهم مستعدون لرفع الفائدة إذا لزم الأمر. هذا الخطاب يعزّز الدولار ويجعل الاحتفاظ بالذهب، الذي لا يدرّ عائدًا، أقل مقارنة بالأصول الدولارية المدفوعة العائد، ما ضغط على أسعار النفيسة.وتراقب الأسواق مؤشر الدولار الأميركي DXY، إذ إن اختراقه القوي لمستوى 100 سيعدّ إشارة على استمرار متانة العملة الأميركية، بما يرجّح مزيدًا من الضعف للذهب. ويتلقى الطلب الفعلي أيضًا ضربة إضافية من سياسة ضريبية جديدة في تزيل بعض الإعفاءات على مشتريات الذهب، ما قد يقلّص الطلب الاستهلاكي مؤقتًا. (market pulse)