إقتصاد
وسط إقبال على الشراء.. الذهب ينتعش من أدنى مستوى في أسبوع
Lebanon 24
05-11-2025
|
03:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفعت أسعار
الذهب
اليوم الأربعاء وسط إقبال على الشراء بعد أن هبط المعدن الأصفر إلى أدنى مستوى في أسبوع تقريبا في الجلسة السابقة، بينما انصب التركيز أيضا على بيانات أميركية خاصة عن الوظائف بحثا على إشارات بشأن خفض أسعار الفائدة في
المستقبل
.
Advertisement
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 3961.85 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:46 بتوقيت غرينتش. وكان قد تراجع بأكثر من 1.5% أمس الثلاثاء، مسجلا أدنى مستوياته منذ 30 تشرين الأول.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.2% إلى 3970.10 دولار للأونصة، وفقاً لوكالة "
رويترز
".
