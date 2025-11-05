وسط إقبال على الشراء.. الذهب ينتعش من أدنى مستوى في أسبوع

Advertisement

ارتفعت أسعار اليوم الأربعاء وسط إقبال على الشراء بعد أن هبط المعدن الأصفر إلى أدنى مستوى في أسبوع تقريبا في الجلسة السابقة، بينما انصب التركيز أيضا على بيانات أميركية خاصة عن الوظائف بحثا على إشارات بشأن خفض أسعار الفائدة في .وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 3961.85 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:46 بتوقيت غرينتش. وكان قد تراجع بأكثر من 1.5% أمس الثلاثاء، مسجلا أدنى مستوياته منذ 30 تشرين الأول.وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.2% إلى 3970.10 دولار للأونصة، وفقاً لوكالة " ".