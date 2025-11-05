Advertisement

إقتصاد

وسط إقبال على الشراء.. الذهب ينتعش من أدنى مستوى في أسبوع

Lebanon 24
05-11-2025 | 03:03
A-
A+
Doc-P-1438273-638979340179779880.webp
Doc-P-1438273-638979340179779880.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء وسط إقبال على الشراء بعد أن هبط المعدن الأصفر إلى أدنى مستوى في أسبوع تقريبا في الجلسة السابقة، بينما انصب التركيز أيضا على بيانات أميركية خاصة عن الوظائف بحثا على إشارات بشأن خفض أسعار الفائدة في المستقبل.
Advertisement

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 3961.85 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:46 بتوقيت غرينتش. وكان قد تراجع بأكثر من 1.5% أمس الثلاثاء، مسجلا أدنى مستوياته منذ 30 تشرين الأول.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.2% إلى 3970.10 دولار للأونصة، وفقاً لوكالة "رويترز".
مواضيع ذات صلة
وسط إقبال على الملاذ الآمن.. الذهب يسجل مستوى تاريخياً جديداً
lebanon 24
05/11/2025 14:05:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الأسهم الأوروبية تقترب من أدنى مستوى في أسبوعين
lebanon 24
05/11/2025 14:05:19 Lebanon 24 Lebanon 24
أميركا تخفض استقبال اللاجئين إلى أدنى مستوى في تاريخها
lebanon 24
05/11/2025 14:05:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة المصرية تخطط لخفض ديونها إلى أدنى مستوى في تاريخها
lebanon 24
05/11/2025 14:05:19 Lebanon 24 Lebanon 24

المستقبل

رويترز

التركي

الترك

غرين

تركي

تشري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
05:11 | 2025-11-05
02:48 | 2025-11-05
02:01 | 2025-11-05
01:38 | 2025-11-05
00:36 | 2025-11-05
23:00 | 2025-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24