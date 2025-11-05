Advertisement

إقتصاد

الصين تتصدر سوق السندات الخضراء عالميًا لأول مرة

Lebanon 24
05-11-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1438493-638979687475768244.jpg
Doc-P-1438493-638979687475768244.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تجاوزت الصين هذا العام الولايات المتحدة وأوروبا في سوق السندات الخضراء، بعدما أصدرت ما قيمته 70.3 مليار دولار لتمويل مشاريع مرتبطة بالطاقة النظيفة والاستدامة، وهو أعلى مستوى منذ إطلاق هذا النوع من السندات. وتمثل هذه الإصدارات نحو 17% من السوق العالمي، في مقابل 3% فقط للولايات المتحدة.
Advertisement

ويأتي هذا التقدّم فيما يشهد الغرب تراجعًا في الحماس للاستثمار الأخضر، خاصة مع الضغوط السياسية في واشنطن وأوروبا، بينما تواصل بكين توسيع مشروعاتها لبلوغ ذروة الانبعاثات عام 2030 وتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2060.

وتقود الصين الجزء الأكبر من مشاريع الطاقة الشمسية والرياح عالميًا، وتوسّع استثماراتها في الهيدروجين الأخضر والطاقة النووية، ما يجعل القطاع مصدرًا مهمًا للنمو في ظل تباطؤ الاقتصاد العقاري.
 ورغم أن أغلب المشاريع الخضراء الصينية لاتزال تُموَّل عبر القروض، يتوقع محللون زيادة الاعتماد على السندات خلال السنوات المقبلة لتغطية احتياجات التحول الطاقي.

كما تستفيد بكين من مرونة أكبر في دعم التمويل الأخضر عبر البنك المركزي، خلافًا للولايات المتحدة وأوروبا حيث يُعد هذا التدخل قضية خلافية، مما يجعل السوق الصيني يعتمد أساسًا على البنوك وشركات التأمين ومديري الأصول المحليين.

(فايننشال تايمز)
 
مواضيع ذات صلة
التضخم العالمي يتجه نحو استقرار أعلى: تأثيره على السندات والاستثمار
lebanon 24
06/11/2025 03:26:43 Lebanon 24 Lebanon 24
مقاتلات صينية بلا ذيل ترصد لأول مرة
lebanon 24
06/11/2025 03:26:43 Lebanon 24 Lebanon 24
نتفليكس تدخل عالم الألعاب على التلفزيون لأول مرة
lebanon 24
06/11/2025 03:26:43 Lebanon 24 Lebanon 24
أي عاصمة تتصدر قائمة العواصم الأغلى عالميًا في إيجارات الشقق؟
lebanon 24
06/11/2025 03:26:43 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الطاقة النظيفة

البنك المركزي

الصينية

أوروبا

واشنطن

النووي

مار ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:28 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:58 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
14:00 | 2025-11-05
10:16 | 2025-11-05
09:16 | 2025-11-05
07:12 | 2025-11-05
05:11 | 2025-11-05
03:03 | 2025-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24