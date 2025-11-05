28
إقتصاد
الصين تتصدر سوق السندات الخضراء عالميًا لأول مرة
Lebanon 24
05-11-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تجاوزت
الصين
هذا العام
الولايات المتحدة
وأوروبا في سوق السندات الخضراء، بعدما أصدرت ما قيمته 70.3 مليار دولار لتمويل مشاريع مرتبطة بالطاقة النظيفة والاستدامة، وهو أعلى مستوى منذ إطلاق هذا النوع من السندات. وتمثل هذه الإصدارات نحو 17% من السوق العالمي، في مقابل 3% فقط للولايات المتحدة.
ويأتي هذا التقدّم فيما يشهد الغرب تراجعًا في الحماس للاستثمار الأخضر، خاصة مع الضغوط السياسية في
واشنطن
وأوروبا، بينما تواصل
بكين
توسيع مشروعاتها لبلوغ ذروة الانبعاثات عام 2030 وتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2060.
وتقود الصين الجزء الأكبر من مشاريع الطاقة الشمسية والرياح عالميًا، وتوسّع استثماراتها في الهيدروجين الأخضر والطاقة النووية، ما يجعل القطاع مصدرًا مهمًا للنمو في ظل تباطؤ الاقتصاد العقاري.
ورغم أن أغلب المشاريع الخضراء
الصينية
لاتزال تُموَّل عبر القروض، يتوقع محللون زيادة الاعتماد على السندات خلال السنوات المقبلة لتغطية احتياجات التحول الطاقي.
كما تستفيد بكين من مرونة أكبر في دعم التمويل الأخضر عبر
البنك المركزي
، خلافًا للولايات المتحدة وأوروبا حيث يُعد هذا التدخل قضية خلافية، مما يجعل السوق الصيني يعتمد أساسًا على البنوك وشركات التأمين ومديري الأصول المحليين.
(فايننشال تايمز)
