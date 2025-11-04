25
آبل تتحول للسوق الاقتصادي.. حاسوب محمول بسعر منخفض قريبًا
Lebanon 24
04-11-2025
|
23:00
A-
A+
كشف تقرير بلومبيرغ أن شركة آبل تستعد لطرح حاسوب محمول منخفض التكلفة للمرة الأولى، في خطوة تهدف لمنافسة أجهزة "كروم بوك" ونسخ
ويندوز
الاقتصادية. ومن المتوقع إطلاق الجهاز خلال النصف الأول من العام المقبل، مع توجيهه للطلاب والمستخدمين الذين يحتاجون أداءً عمليًا دون قدرات عالية.
ويستهدف الحاسوب فئة تفكر عادة في شراء “آيباد”، لكنها تفضّل تجربة أقرب إلى الحواسيب التقليدية. ورغم محاولات آبل خلال السنوات الماضية تحويل الآيباد إلى بديل للحاسوب المحمول عبر تحسين النظام والوظائف، بقي جزء من المستخدمين يعتبر الأجهزة اللوحية غير كافية للعمل اليومي.
ومن المقرر أن يُسعَّر الحاسوب الجديد أقل بكثير من 1000 دولار، مع تقارير ترجّح اقترابه من 600 دولار، ليكون بديلاً اقتصاديًا عن MacBook Air الذي يبدأ سعره من 999 دولارًا. ويحمل الجهاز داخليًا اسم J700، وقد بدأت اختبارات ما قبل الإطلاق بالفعل.
وسيأتي الحاسوب بمواصفات أبسط من سلسلة MacBook، منها استخدام معالجات من عائلة آيفون وشاشة من نوع LCD، لكنه وفق بلومبيرغ يتفوق في الأداء على أجهزة MacBook المزودة بمعالج M1 الأقدم.
(بلومبيرغ)
