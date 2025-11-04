Advertisement

إقتصاد

آبل تتحول للسوق الاقتصادي.. حاسوب محمول بسعر منخفض قريبًا

Lebanon 24
04-11-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1438495-638979692614438985.webp
Doc-P-1438495-638979692614438985.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف تقرير بلومبيرغ أن شركة آبل تستعد لطرح حاسوب محمول منخفض التكلفة للمرة الأولى، في خطوة تهدف لمنافسة أجهزة "كروم بوك" ونسخ ويندوز الاقتصادية. ومن المتوقع إطلاق الجهاز خلال النصف الأول من العام المقبل، مع توجيهه للطلاب والمستخدمين الذين يحتاجون أداءً عمليًا دون قدرات عالية.
Advertisement

ويستهدف الحاسوب فئة تفكر عادة في شراء “آيباد”، لكنها تفضّل تجربة أقرب إلى الحواسيب التقليدية. ورغم محاولات آبل خلال السنوات الماضية تحويل الآيباد إلى بديل للحاسوب المحمول عبر تحسين النظام والوظائف، بقي جزء من المستخدمين يعتبر الأجهزة اللوحية غير كافية للعمل اليومي.

ومن المقرر أن يُسعَّر الحاسوب الجديد أقل بكثير من 1000 دولار، مع تقارير ترجّح اقترابه من 600 دولار، ليكون بديلاً اقتصاديًا عن MacBook Air الذي يبدأ سعره من 999 دولارًا. ويحمل الجهاز داخليًا اسم J700، وقد بدأت اختبارات ما قبل الإطلاق بالفعل.

وسيأتي الحاسوب بمواصفات أبسط من سلسلة MacBook، منها استخدام معالجات من عائلة آيفون وشاشة من نوع LCD، لكنه وفق بلومبيرغ يتفوق في الأداء على أجهزة MacBook المزودة بمعالج M1 الأقدم.
 
 
(بلومبيرغ)
مواضيع ذات صلة
سلام من معرض الصناعات اللبنانية: فتح الاسواق الخليجية أمام لبنان بات قريبا
lebanon 24
05/11/2025 21:50:41 Lebanon 24 Lebanon 24
حملة أمنية واقتصادية في صيدا لضبط أسعار الكهرباء غير القانونية
lebanon 24
05/11/2025 21:50:41 Lebanon 24 Lebanon 24
سامسوتغ تطلق نظارات "Project Moohan" قريباً.. وهذا سعرها
lebanon 24
05/11/2025 21:50:41 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين: أي تراجع حاد في حجم النفط الروسي بالأسواق سيؤدي إلى زيادات في الأسعار
lebanon 24
05/11/2025 21:50:41 Lebanon 24 Lebanon 24

حسين ال

ويندوز

دمين

ويست

بيرغ

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
14:00 | 2025-11-05
10:16 | 2025-11-05
09:16 | 2025-11-05
07:12 | 2025-11-05
05:11 | 2025-11-05
03:03 | 2025-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24