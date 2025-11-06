27
إقتصاد
وسط مخاوف من ضعف الطلب وفائض المعروض.. استقرار في أسعار النفط
Lebanon 24
06-11-2025
|
00:36
استقرت أسعار
النفط
إلى حد كبير في وقت مبكر
من اليوم
الخميس بعد أن سجلت عند التسوية في الجلسة السابقة أدنى مستوياتها في أسبوعين وسط استمرار الضغوط على السوق نتيجة لضعف الطلب وفائض المعروض العالمي من النفط.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار سنتين أو 0.03% إلى 63.54 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:27 بتوقيت غرينتش، في حين استقرت العقود الآجلة لخام غرب
تكساس
الوسيط الأميركي عند 59.60 دولار.
وقال بنك جي.بي
مورغان
في مذكرة للعملاء إن الطلب العالمي على النفط ارتفع منذ بداية العام وحتى الرابع من تشرين الثاني بواقع 850 ألف
برميل يوميا
وهو أقل من النمو الذي سبق أن توقعه عند 900 ألف برميل يوميا.
