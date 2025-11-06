وسط مخاوف من ضعف الطلب وفائض المعروض.. استقرار في أسعار النفط

Advertisement

استقرت أسعار إلى حد كبير في وقت مبكر الخميس بعد أن سجلت عند التسوية في الجلسة السابقة أدنى مستوياتها في أسبوعين وسط استمرار الضغوط على السوق نتيجة لضعف الطلب وفائض المعروض العالمي من النفط.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار سنتين أو 0.03% إلى 63.54 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:27 بتوقيت غرينتش، في حين استقرت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي عند 59.60 دولار.وقال بنك جي.بي في مذكرة للعملاء إن الطلب العالمي على النفط ارتفع منذ بداية العام وحتى الرابع من تشرين الثاني بواقع 850 ألف وهو أقل من النمو الذي سبق أن توقعه عند 900 ألف برميل يوميا.