تحت الضغط.. تراجع في سعر الدولار والجنيه الإسترليني

تماسك الدولار دون أعلى مستوياته في عدة أشهر اليوم الخميس، وسط انتعاش الإقبال على الأصول عالية المخاطر، في حين ظل تحت ضغط قبل اجتماع بنك ، الذي يتوقع المستثمرون أن يتبنى فيه نبرة تميل إلى التيسير النقدي.ولم يتحرك الدولار كثيراً، وسجّل 1.1495 مقابل اليورو، ما يعني تراجعًا طفيفًا عن أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، والذي سجّله يوم الثلاثاء عند 1.1469.وكان الدولاران والنيوزيلندي، الحساسان للمخاطر، من أكبر العملات تحركاً خلال الليل، واقتفيا أثر تعافي أسواق الأسهم بعد انحسار عمليات البيع الحادة في أسهم التكنولوجيا، وفق وكالة " ".