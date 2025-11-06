Advertisement

إقتصاد

تحت الضغط.. تراجع في سعر الدولار والجنيه الإسترليني

Lebanon 24
06-11-2025 | 03:22
تماسك الدولار دون أعلى مستوياته في عدة أشهر اليوم الخميس، وسط انتعاش الإقبال على الأصول عالية المخاطر، في حين ظل الجنيه الإسترليني تحت ضغط قبل اجتماع بنك إنجلترا، الذي يتوقع المستثمرون أن يتبنى فيه نبرة تميل إلى التيسير النقدي.
ولم يتحرك الدولار كثيراً، وسجّل 1.1495 مقابل اليورو، ما يعني تراجعًا طفيفًا عن أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، والذي سجّله يوم الثلاثاء عند 1.1469.

وكان الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، الحساسان للمخاطر، من أكبر العملات تحركاً خلال الليل، واقتفيا أثر تعافي أسواق الأسهم بعد انحسار عمليات البيع الحادة في أسهم التكنولوجيا، وفق وكالة "رويترز".
الجنيه الإسترليني

الأسترالي

إنجلترا

رويترز

تيسي

يورو

ماسك

رالي

