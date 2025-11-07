Advertisement

إقتصاد

أكبر موجة صرف في أميركا منذ 2003... ما الذي يحدث؟

Lebanon 24
07-11-2025 | 00:20
A-
A+
Doc-P-1438912-638980500426083939.jpg
Doc-P-1438912-638980500426083939.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت بيانات شركة "Challenger" أن الشركات الأميركية أنهت عقود أكثر من 105 آلاف موظف في أكتوبر الماضي، في أكبر موجة تسريح تُسجَّل خلال هذا الشهر منذ عام 2003.
 ووفق التقرير، تجاوز عدد الوظائف الملغاة منذ بداية العام المليون، وهو أعلى مستوى منذ جائحة كورونا، فيما تراجعت خطط التوظيف الجديدة إلى أدنى مستوياتها منذ 2011، وانخفضت الوظائف الموسمية إلى أضعف مستوى منذ بدء رصدها عام 2012.
Advertisement

ويأتي ذلك في ظل تعليق الإحصاءات الحكومية نتيجة الإغلاق الفيدرالي المستمر، ما دفع خبراء الاقتصاد إلى الاعتماد على بيانات القطاع الخاص لتقدير وضع سوق العمل. 
ورغم تسجيل زيادة محدودة في عدد العاملين بالقطاع الخاص خلال أكتوبر، إلا أن هذا الارتفاع لا يعكس تحسناً فعلياً، خصوصاً مع استمرار قطاعات مثل الخدمات التجارية في خفض الوظائف للشهر الثالث على التوالي.

وأشار تقرير "إيه دي بي" إلى أن القطاع الخاص أضاف 42 ألف وظيفة خلال أكتوبر، بعد زيادة ضعيفة في سبتمبر، بينما كانت توقعات الاقتصاديين تدور حول ارتفاع بنحو 28 ألف وظيفة. كما أدى الإغلاق الحكومي إلى تأجيل نشر التقرير الرسمي للتوظيف الذي كان مقرراً مطلع الشهر.

وأوضحت "إيه دي بي" أن نمو الأجور بقي مستقراً عند 4.5% للموظفين الذين حافظوا على وظائفهم، و6.7% للذين انتقلوا إلى وظائف جديدة. فيما شدد كبير الاقتصاديين في "أوكسفورد إيكونوميكس"، ماثيو مارتن، على أن بيانات "إيه دي بي" تعكس فقط الشركات التي تعتمد خدماتها لإدارة الرواتب، ما يجعلها مؤشراً مكمّلاً لا بديلاً عن بيانات مكتب إحصاءات العمل.

مواضيع ذات صلة
المقررة الأممية المعنية بالأراضي الفلسطينية: منذ أكثر من عامين إسرائيل بدأت أكبر موجة من التطهير العرقي منذ 1967 في الضفة والقدس
lebanon 24
07/11/2025 02:34:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس التركي: ما يحدث في غزة إبادة جماعية مستمرة منذ أكثر من 700 يوم
lebanon 24
07/11/2025 02:34:38 Lebanon 24 Lebanon 24
هاشم: كل ما يحدث يتحمل مسؤوليته أميركا وفرنسا
lebanon 24
07/11/2025 02:34:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الناتو يطلق أكبر مناوراته البرية في أوروبا منذ الحرب الباردة
lebanon 24
07/11/2025 02:34:38 Lebanon 24 Lebanon 24

مكتب إحصاءات العمل

كبير الاقتصاديين

ماثيو مارتن

الفيدرالي

كورونا

فيدرا

إيكو

دارت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:44 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:58 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:34 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:34 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:25 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
05:44 | 2025-11-07
22:58 | 2025-11-06
21:34 | 2025-11-06
21:34 | 2025-11-06
20:25 | 2025-11-06
20:16 | 2025-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24