الذهب يرتفع مع ضعف الدولار… لكنه يتجه لخسارة أسبوعية ثالثة

ارتفع في التداولات الآسيوية يوم الجمعة بدعم من تراجع الدولار وزيادة رهانات خفض الفائدة الأميركية، إذ صعد السعر الفوري 0.5% إلى 3,996.07 دولار للأونصة بحلول 04:29 بتوقيت ، وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3% إلى 4,003.85 دولار، لكنه يبقى متجهًا لتسجيل خسارة أسبوعية ثالثة.

Advertisement

وتراجع مؤشر الدولار 0.5% يوم الخميس وظل منخفضًا الجمعة، فيما أدى الإغلاق الحكومي الأميركي المطوّل إلى تأخير بيانات رئيسية ودفع الأسواق للاعتماد على استطلاعات القطاع الخاص، مع تقرير وظائف خاص أظهر علامات ضعف وعزّز توقعات خفض الفائدة.

وذكر محللو ING أن غياب البيانات الرسمية يزيد الغموض، فيما تشير تسعيرات العقود الآجلة إلى احتمال يقارب 70% لخفض في كانون الاول، ارتفاعًا من نحو 60% قبل يوم.



تراجعات الأسهم العالمية، بقيادة أسهم التكنولوجيا، عززت الإقبال على الملاذات الآمنة مثل الذهب وسندات الخزانة، إلا أن المعدن لا يزال ضعيفًا هذا الأسبوع متأثرًا بنبرة الاحتياطي المتشددة أواخر تشرين الاول، إلى جانب تقييد المكاسب بتخفيف التوترات الجيوسياسية، خصوصًا بين والصين.

وارتفعت الأخرى بشكل متواضع: عقود الفضة 0.7% إلى 48.26 دولار للأونصة، والبلاتين 0.6% إلى 1,546.30 دولار، والنحاس القياسي في بورصة 0.3% إلى 10,707.20 دولار للطن، فيما استقرت عقود النحاس الأميركية عند 4.98 دولار للرطل.

وأظهرت بيانات الجمعة انكماش الصادرات في أكتوبر لأول مرة منذ 18 شهرًا مع ضعف الواردات وتراجع الفائض التجاري.