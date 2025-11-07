Advertisement

إقتصاد

الذهب يرتفع مع ضعف الدولار… لكنه يتجه لخسارة أسبوعية ثالثة

Lebanon 24
07-11-2025 | 01:17
ارتفع الذهب في التداولات الآسيوية يوم الجمعة بدعم من تراجع الدولار وزيادة رهانات خفض الفائدة الأميركية، إذ صعد السعر الفوري 0.5% إلى 3,996.07 دولار للأونصة بحلول 04:29 بتوقيت السعودية، وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3% إلى 4,003.85 دولار، لكنه يبقى متجهًا لتسجيل خسارة أسبوعية ثالثة.
وتراجع مؤشر الدولار 0.5% يوم الخميس وظل منخفضًا الجمعة، فيما أدى الإغلاق الحكومي الأميركي المطوّل إلى تأخير بيانات رئيسية ودفع الأسواق للاعتماد على استطلاعات القطاع الخاص، مع تقرير وظائف خاص أظهر علامات ضعف وعزّز توقعات خفض الفائدة.
 
وذكر محللو ING أن غياب البيانات الرسمية يزيد الغموض، فيما تشير تسعيرات العقود الآجلة إلى احتمال يقارب 70% لخفض في كانون الاول، ارتفاعًا من نحو 60% قبل يوم.

تراجعات الأسهم العالمية، بقيادة أسهم التكنولوجيا، عززت الإقبال على الملاذات الآمنة مثل الذهب وسندات الخزانة، إلا أن المعدن لا يزال ضعيفًا هذا الأسبوع متأثرًا بنبرة الاحتياطي الفيدرالي المتشددة أواخر تشرين الاول، إلى جانب تقييد المكاسب بتخفيف التوترات الجيوسياسية، خصوصًا بين الولايات المتحدة والصين.
 
وارتفعت المعادن الأخرى بشكل متواضع: عقود الفضة 0.7% إلى 48.26 دولار للأونصة، والبلاتين 0.6% إلى 1,546.30 دولار، والنحاس القياسي في بورصة لندن 0.3% إلى 10,707.20 دولار للطن، فيما استقرت عقود النحاس الأميركية عند 4.98 دولار للرطل.
 
وأظهرت بيانات الجمعة انكماش الصادرات الصينية في أكتوبر لأول مرة منذ 18 شهرًا مع ضعف الواردات وتراجع الفائض التجاري.
