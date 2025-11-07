26
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
27
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
26
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
9
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
الذهب يرتفع مع ضعف الدولار… لكنه يتجه لخسارة أسبوعية ثالثة
Lebanon 24
07-11-2025
|
01:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفع
الذهب
في التداولات الآسيوية يوم الجمعة بدعم من تراجع الدولار وزيادة رهانات خفض الفائدة الأميركية، إذ صعد السعر الفوري 0.5% إلى 3,996.07 دولار للأونصة بحلول 04:29 بتوقيت
السعودية
، وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3% إلى 4,003.85 دولار، لكنه يبقى متجهًا لتسجيل خسارة أسبوعية ثالثة.
Advertisement
وتراجع مؤشر الدولار 0.5% يوم الخميس وظل منخفضًا الجمعة، فيما أدى الإغلاق الحكومي الأميركي المطوّل إلى تأخير بيانات رئيسية ودفع الأسواق للاعتماد على استطلاعات القطاع الخاص، مع تقرير وظائف خاص أظهر علامات ضعف وعزّز توقعات خفض الفائدة.
وذكر محللو ING أن غياب البيانات الرسمية يزيد الغموض، فيما تشير تسعيرات العقود الآجلة إلى احتمال يقارب 70% لخفض في كانون الاول، ارتفاعًا من نحو 60% قبل يوم.
تراجعات الأسهم العالمية، بقيادة أسهم التكنولوجيا، عززت الإقبال على الملاذات الآمنة مثل الذهب وسندات الخزانة، إلا أن المعدن لا يزال ضعيفًا هذا الأسبوع متأثرًا بنبرة الاحتياطي
الفيدرالي
المتشددة أواخر تشرين الاول، إلى جانب تقييد المكاسب بتخفيف التوترات الجيوسياسية، خصوصًا بين
الولايات المتحدة
والصين.
وارتفعت
المعادن
الأخرى بشكل متواضع: عقود الفضة 0.7% إلى 48.26 دولار للأونصة، والبلاتين 0.6% إلى 1,546.30 دولار، والنحاس القياسي في بورصة
لندن
0.3% إلى 10,707.20 دولار للطن، فيما استقرت عقود النحاس الأميركية عند 4.98 دولار للرطل.
وأظهرت بيانات الجمعة انكماش الصادرات
الصينية
في أكتوبر لأول مرة منذ 18 شهرًا مع ضعف الواردات وتراجع الفائض التجاري.
مواضيع ذات صلة
مع ارتفاع الدولار.. تراجع في اسعار الذهب
Lebanon 24
مع ارتفاع الدولار.. تراجع في اسعار الذهب
07/11/2025 12:10:02
07/11/2025 12:10:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مع ارتفاع الدولار .. تراجع في سعر الذهب
Lebanon 24
مع ارتفاع الدولار .. تراجع في سعر الذهب
07/11/2025 12:10:02
07/11/2025 12:10:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يقترب من تسجيل خسائر أسبوعية وسط مخاوف تجارية
Lebanon 24
الدولار يقترب من تسجيل خسائر أسبوعية وسط مخاوف تجارية
07/11/2025 12:10:02
07/11/2025 12:10:02
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع قياسي للذهب مع تراجع الدولار
Lebanon 24
ارتفاع قياسي للذهب مع تراجع الدولار
07/11/2025 12:10:02
07/11/2025 12:10:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
الفيدرالي
السعودية
الصينية
المعادن
السعود
الملا
فيدرا
تابع
قد يعجبك أيضاً
الصادرات الصينية تسجّل أول تراجع منذ عامين
Lebanon 24
الصادرات الصينية تسجّل أول تراجع منذ عامين
03:51 | 2025-11-07
07/11/2025 03:51:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"AIA" تدقّ ناقوس الخطر في لبنان: بطّاريّات الليثيوم خارج الرقابة!
Lebanon 24
"AIA" تدقّ ناقوس الخطر في لبنان: بطّاريّات الليثيوم خارج الرقابة!
03:32 | 2025-11-07
07/11/2025 03:32:11
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر الألمنيوم قرب أعلى مستوى
Lebanon 24
سعر الألمنيوم قرب أعلى مستوى
03:05 | 2025-11-07
07/11/2025 03:05:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع في أسعار المحروقات.. هكذا أصبحت
Lebanon 24
ارتفاع في أسعار المحروقات.. هكذا أصبحت
02:12 | 2025-11-07
07/11/2025 02:12:15
Lebanon 24
Lebanon 24
لـ"42 مليون أميركي".. قاض يأمر إدارة ترامب بتسليم مدفوعات المساعدات الغذائية الكاملة
Lebanon 24
لـ"42 مليون أميركي".. قاض يأمر إدارة ترامب بتسليم مدفوعات المساعدات الغذائية الكاملة
00:40 | 2025-11-07
07/11/2025 12:40:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
دخل في غيبوبة وأصيب بكسر في الجمجمة.. فنان شهير يتعرّض لحادث سير مروع (فيديو)
Lebanon 24
دخل في غيبوبة وأصيب بكسر في الجمجمة.. فنان شهير يتعرّض لحادث سير مروع (فيديو)
00:22 | 2025-11-07
07/11/2025 12:22:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديد إسرائيليّ بقصف بيروت: ما حصل اليوم مُجرّد مقدمة
Lebanon 24
تهديد إسرائيليّ بقصف بيروت: ما حصل اليوم مُجرّد مقدمة
14:03 | 2025-11-06
06/11/2025 02:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انذارات الجنوب.. تصريح جديد لـ أفيخاي أدرعي
Lebanon 24
بعد انذارات الجنوب.. تصريح جديد لـ أفيخاي أدرعي
08:34 | 2025-11-06
06/11/2025 08:34:18
Lebanon 24
Lebanon 24
خبير عسكريّ يفضح نوايا نتنياهو: لهذا السبب يُريد إشعال جبهة لبنان
Lebanon 24
خبير عسكريّ يفضح نوايا نتنياهو: لهذا السبب يُريد إشعال جبهة لبنان
16:20 | 2025-11-06
06/11/2025 04:20:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد خطير في الجنوب: إنذارات إسرائيلية وغارات عنيفة وتحذيرات من البلديات
Lebanon 24
تصعيد خطير في الجنوب: إنذارات إسرائيلية وغارات عنيفة وتحذيرات من البلديات
09:14 | 2025-11-06
06/11/2025 09:14:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
03:51 | 2025-11-07
الصادرات الصينية تسجّل أول تراجع منذ عامين
03:32 | 2025-11-07
"AIA" تدقّ ناقوس الخطر في لبنان: بطّاريّات الليثيوم خارج الرقابة!
03:05 | 2025-11-07
سعر الألمنيوم قرب أعلى مستوى
02:12 | 2025-11-07
ارتفاع في أسعار المحروقات.. هكذا أصبحت
00:40 | 2025-11-07
لـ"42 مليون أميركي".. قاض يأمر إدارة ترامب بتسليم مدفوعات المساعدات الغذائية الكاملة
00:09 | 2025-11-07
في أميركا: ضربة للمطارات الكبيرة بسبب الموظفين.. وتحذيرات لملايين المسافرين
فيديو
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
07/11/2025 12:10:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
07/11/2025 12:10:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
07/11/2025 12:10:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24