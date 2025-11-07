سعر الألمنيوم قرب أعلى مستوى

Advertisement

يتداول الألمنيوم قرب أعلى مستوياته في عام ببورصة شنغهاي للعقود الآجلة، إذ أبقت قوة الطلب وتباطؤ نمو الإنتاج الأسعار صامدة في والعالم. وارتفعت العقود 0.4% قبل أن تستقر قرب 21675 يوان (نحو 3,043 دولارًا) للطن عند 12:31 ظهرًا بالتوقيت المحلي.وعلى نطاق أوسع، سجّلت الأساسية ارتفاعات طفيفة في بعد أسبوع باهت ضغطت فيه مخاوف الاقتصاد الأميركي، وعدم اليقين بشأن وتيرة خفض الفائدة في الاحتياطي ، وقوة الدولار. صعد النحاس 0.2% لكنه يتجه لخسارة أسبوعية تتجاوز 1%، فيما ارتفع الزنك 0.5% متجهًا لمكاسب أسبوعية محدودة. (الشرق)