Advertisement

إقتصاد

سعر الألمنيوم قرب أعلى مستوى

Lebanon 24
07-11-2025 | 03:05
A-
A+
Doc-P-1439152-638981067786502892.png
Doc-P-1439152-638981067786502892.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يتداول الألمنيوم قرب أعلى مستوياته في عام ببورصة شنغهاي للعقود الآجلة، إذ أبقت قوة الطلب وتباطؤ نمو الإنتاج الأسعار صامدة في الصين والعالم. وارتفعت العقود 0.4% قبل أن تستقر قرب 21675 يوان (نحو 3,043 دولارًا) للطن عند 12:31 ظهرًا بالتوقيت المحلي.
Advertisement

وعلى نطاق أوسع، سجّلت المعادن الأساسية ارتفاعات طفيفة في لندن بعد أسبوع باهت ضغطت فيه مخاوف الاقتصاد الأميركي، وعدم اليقين بشأن وتيرة خفض الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي، وقوة الدولار. صعد النحاس 0.2% لكنه يتجه لخسارة أسبوعية تتجاوز 1%، فيما ارتفع الزنك 0.5% متجهًا لمكاسب أسبوعية محدودة. (الشرق)
مواضيع ذات صلة
الذهب يرتفع قرب أعلى مستوى قياسي له
lebanon 24
07/11/2025 12:10:08 Lebanon 24 Lebanon 24
مع تراجع رهانات خفض الفائدة... الدولار قرب أعلى مستوى في 3 أشهر
lebanon 24
07/11/2025 12:10:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الروسي: قوات الردع النووي الحديثة في أعلى مستوى وأكثر تطوراً من دول نووية أخرى
lebanon 24
07/11/2025 12:10:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الشيكل عند أعلى مستوى في 3 سنوات
lebanon 24
07/11/2025 12:10:08 Lebanon 24 Lebanon 24

بورصة شنغهاي

الفيدرالي

المعادن

فيدرا

الصين

نحاس

لندن

ساسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:22 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:03 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:20 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:14 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
03:51 | 2025-11-07
03:32 | 2025-11-07
02:12 | 2025-11-07
01:17 | 2025-11-07
00:40 | 2025-11-07
00:09 | 2025-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24