سعر الألمنيوم قرب أعلى مستوى
Lebanon 24
07-11-2025
|
03:05
A-
A+
يتداول الألمنيوم قرب أعلى مستوياته في عام ببورصة شنغهاي للعقود الآجلة، إذ أبقت قوة الطلب وتباطؤ نمو الإنتاج الأسعار صامدة في
الصين
والعالم. وارتفعت العقود 0.4% قبل أن تستقر قرب 21675 يوان (نحو 3,043 دولارًا) للطن عند 12:31 ظهرًا بالتوقيت المحلي.
وعلى نطاق أوسع، سجّلت
المعادن
الأساسية ارتفاعات طفيفة في
لندن
بعد أسبوع باهت ضغطت فيه مخاوف الاقتصاد الأميركي، وعدم اليقين بشأن وتيرة خفض الفائدة في الاحتياطي
الفيدرالي
، وقوة الدولار. صعد النحاس 0.2% لكنه يتجه لخسارة أسبوعية تتجاوز 1%، فيما ارتفع الزنك 0.5% متجهًا لمكاسب أسبوعية محدودة. (الشرق)
