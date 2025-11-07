Advertisement

إقتصاد

الصادرات الصينية تسجّل أول تراجع منذ عامين

Lebanon 24
07-11-2025
انخفضت صادرات الصين في تشرين الأول بنسبة 1.1% على أساس سنوي، مسجّلة أول انكماش منذ آذار 2024، على خلاف التوقعات التي رجّحت نموًا بنحو 3%. ويعود التراجع إلى تأثير القاعدة المرتفعة وتباطؤ نشاط الشركات قبيل اللقاء بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية. أما الواردات فارتفعت بنسبة 1% فقط، دون التقديرات البالغة 3.2%، وسط ضعف سوق الإسكان وتراجع إنفاق المستهلكين.
وقال تشيوي تشانغ من Pinpoint Asset Management إن وتيرة التحفيز الاقتصادي "تلاشت في أكتوبر"، متوقعًا عودة الصادرات إلى طبيعتها بعد عام من القيود التجارية. وتراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 25% على أساس سنوي، لتسجّل الشهر السابع من الانخفاضات المزدوجة، فيما هبطت الواردات الأميركية إلى الصين 23%. وجاء ذلك رغم اتفاق البلدين على إلغاء عدد من الإجراءات العقابية وتخفيض التعريفات الجمركية إلى معدل فعلي يبلغ 31%. (CNBC)
