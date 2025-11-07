الصادرات الصينية تسجّل أول تراجع منذ عامين

Advertisement

انخفضت صادرات في تشرين الأول بنسبة 1.1% على أساس سنوي، مسجّلة أول انكماش منذ آذار 2024، على خلاف التوقعات التي رجّحت نموًا بنحو 3%. ويعود التراجع إلى تأثير المرتفعة وتباطؤ نشاط الشركات قبيل اللقاء بين الرئيسين الأميركي والصيني شي في . أما الواردات فارتفعت بنسبة 1% فقط، دون التقديرات البالغة 3.2%، وسط ضعف سوق الإسكان وتراجع إنفاق المستهلكين.وقال تشيوي تشانغ من Pinpoint Asset Management إن وتيرة التحفيز الاقتصادي "تلاشت في أكتوبر"، متوقعًا عودة الصادرات إلى طبيعتها بعد عام من القيود التجارية. وتراجعت الصادرات إلى بنسبة 25% على أساس سنوي، لتسجّل الشهر السابع من الانخفاضات المزدوجة، فيما هبطت الواردات الأميركية إلى الصين 23%. وجاء ذلك رغم اتفاق البلدين على إلغاء عدد من الإجراءات العقابية وتخفيض التعريفات الجمركية إلى معدل فعلي يبلغ 31%. (CNBC)