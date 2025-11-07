26
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
27
o
النبطية
22
o
زحلة
24
o
بعلبك
11
o
بشري
24
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
الصادرات الصينية تسجّل أول تراجع منذ عامين
Lebanon 24
07-11-2025
|
03:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
انخفضت صادرات
الصين
في تشرين الأول بنسبة 1.1% على أساس سنوي، مسجّلة أول انكماش منذ آذار 2024، على خلاف التوقعات التي رجّحت نموًا بنحو 3%. ويعود التراجع إلى تأثير
القاعدة
المرتفعة وتباطؤ نشاط الشركات قبيل اللقاء بين الرئيسين الأميركي
دونالد ترامب
والصيني شي
جين بينغ
في
كوريا الجنوبية
. أما الواردات فارتفعت بنسبة 1% فقط، دون التقديرات البالغة 3.2%، وسط ضعف سوق الإسكان وتراجع إنفاق المستهلكين.
Advertisement
وقال تشيوي تشانغ من Pinpoint Asset Management إن وتيرة التحفيز الاقتصادي "تلاشت في أكتوبر"، متوقعًا عودة الصادرات إلى طبيعتها بعد عام من القيود التجارية. وتراجعت الصادرات إلى
الولايات المتحدة
بنسبة 25% على أساس سنوي، لتسجّل الشهر السابع من الانخفاضات المزدوجة، فيما هبطت الواردات الأميركية إلى الصين 23%. وجاء ذلك رغم اتفاق البلدين على إلغاء عدد من الإجراءات العقابية وتخفيض التعريفات الجمركية إلى معدل فعلي يبلغ 31%. (CNBC)
مواضيع ذات صلة
صادرات هذا البلد إلى أميركا تسجّل تراجعًا حادًا وكارثيًا... ما القصة؟
Lebanon 24
صادرات هذا البلد إلى أميركا تسجّل تراجعًا حادًا وكارثيًا... ما القصة؟
07/11/2025 14:41:40
07/11/2025 14:41:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تركيا تسجّل أدنى معدل تضخم منذ 4 أعوام!
Lebanon 24
تركيا تسجّل أدنى معدل تضخم منذ 4 أعوام!
07/11/2025 14:41:40
07/11/2025 14:41:40
Lebanon 24
Lebanon 24
انخفاض حاد لصادرات الحبوب الروسية مع تراجع الأسعار
Lebanon 24
انخفاض حاد لصادرات الحبوب الروسية مع تراجع الأسعار
07/11/2025 14:41:40
07/11/2025 14:41:40
Lebanon 24
Lebanon 24
اليونان تسجّل أول حالة "ذئب-كلب" هجين في تاريخها
Lebanon 24
اليونان تسجّل أول حالة "ذئب-كلب" هجين في تاريخها
07/11/2025 14:41:40
07/11/2025 14:41:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
كوريا الجنوبية
دونالد ترامب
جين بينغ
القاعدة
الرئيسي
دونالد
تابع
قد يعجبك أيضاً
نقابات العمال اللبنانيّة تشدّد على حقوق العمال المهاجرين وتدين الاستغلال والاتجار بالبشر
Lebanon 24
نقابات العمال اللبنانيّة تشدّد على حقوق العمال المهاجرين وتدين الاستغلال والاتجار بالبشر
06:34 | 2025-11-07
07/11/2025 06:34:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بري يستقبل وفداً موسعاً من مجلس إدارة البنك الدولي
Lebanon 24
بري يستقبل وفداً موسعاً من مجلس إدارة البنك الدولي
06:30 | 2025-11-07
07/11/2025 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كركي: التقديمات الصحيّة تزداد بنسبة 270% وسلفات ماليّة استثنائية لمكاتب الصندوق
Lebanon 24
كركي: التقديمات الصحيّة تزداد بنسبة 270% وسلفات ماليّة استثنائية لمكاتب الصندوق
05:24 | 2025-11-07
07/11/2025 05:24:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مصنّعو الكرتون يطلقون صرخة استغاثة.. الاستيراد يهدد 4000 عائلة
Lebanon 24
مصنّعو الكرتون يطلقون صرخة استغاثة.. الاستيراد يهدد 4000 عائلة
05:02 | 2025-11-07
07/11/2025 05:02:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"AIA" تدقّ ناقوس الخطر في لبنان: بطّاريّات الليثيوم خارج الرقابة!
Lebanon 24
"AIA" تدقّ ناقوس الخطر في لبنان: بطّاريّات الليثيوم خارج الرقابة!
03:32 | 2025-11-07
07/11/2025 03:32:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
دخل في غيبوبة وأصيب بكسر في الجمجمة.. فنان شهير يتعرّض لحادث سير مروع (فيديو)
Lebanon 24
دخل في غيبوبة وأصيب بكسر في الجمجمة.. فنان شهير يتعرّض لحادث سير مروع (فيديو)
00:22 | 2025-11-07
07/11/2025 12:22:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديد إسرائيليّ بقصف بيروت: ما حصل اليوم مُجرّد مقدمة
Lebanon 24
تهديد إسرائيليّ بقصف بيروت: ما حصل اليوم مُجرّد مقدمة
14:03 | 2025-11-06
06/11/2025 02:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انذارات الجنوب.. تصريح جديد لـ أفيخاي أدرعي
Lebanon 24
بعد انذارات الجنوب.. تصريح جديد لـ أفيخاي أدرعي
08:34 | 2025-11-06
06/11/2025 08:34:18
Lebanon 24
Lebanon 24
خبير عسكريّ يفضح نوايا نتنياهو: لهذا السبب يُريد إشعال جبهة لبنان
Lebanon 24
خبير عسكريّ يفضح نوايا نتنياهو: لهذا السبب يُريد إشعال جبهة لبنان
16:20 | 2025-11-06
06/11/2025 04:20:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد خطير في الجنوب: إنذارات إسرائيلية وغارات عنيفة وتحذيرات من البلديات
Lebanon 24
تصعيد خطير في الجنوب: إنذارات إسرائيلية وغارات عنيفة وتحذيرات من البلديات
09:14 | 2025-11-06
06/11/2025 09:14:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
06:34 | 2025-11-07
نقابات العمال اللبنانيّة تشدّد على حقوق العمال المهاجرين وتدين الاستغلال والاتجار بالبشر
06:30 | 2025-11-07
بري يستقبل وفداً موسعاً من مجلس إدارة البنك الدولي
05:24 | 2025-11-07
كركي: التقديمات الصحيّة تزداد بنسبة 270% وسلفات ماليّة استثنائية لمكاتب الصندوق
05:02 | 2025-11-07
مصنّعو الكرتون يطلقون صرخة استغاثة.. الاستيراد يهدد 4000 عائلة
03:32 | 2025-11-07
"AIA" تدقّ ناقوس الخطر في لبنان: بطّاريّات الليثيوم خارج الرقابة!
03:05 | 2025-11-07
سعر الألمنيوم قرب أعلى مستوى
فيديو
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
07/11/2025 14:41:40
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
07/11/2025 14:41:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
07/11/2025 14:41:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24