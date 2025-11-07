جديد "أمازون".. متجرٌ للمنتجات الرخيصة!

أعلنت شركة أمازون إطلاق متجرها الجديد "أمازون بازار Amazon Bazaar"، وهو منصة تسوّق مستقلة مخصصة للمنتجات المنخفضة السعر، ليصبح متاحًا في الكويت وقطر والبحرين وسلطنة عُمان إلى جانب عدد من الأسواق العالمية الأخرى.

وتوفر أمازون تطبيقًا منفصلًا عن تطبيق أمازون باسم "Amazon Bazaar"، ليقدّم مجموعة واسعة من السلع بأسعار تبدأ من نحو دولارين فقط، ولا تتجاوز غالبها عشرة دولارات.



ويتوفر التطبيق الجديد الآن لنظامي أندرويد و iOS في السابق الإشارة إليها، بالإضافة إلى هونغ كونغ والفلبين وتايوان وبيرو والإكوادور والأرجنتين وكوستاريكا وجمهورية الدومينيكان وجامايكا ونيجيريا، على أن يتوسع نطاقه لاحقًا ليشمل أسواقًا إضافية خلال الأشهر المقبلة، وفقًا لما ذكرته الشركة.





يُذكر أن أمازون كانت قد أطلقت العام الماضي منصة Amazon Haul المنافسة لمتجري Shein و Temu ضمن موقعها وتطبيقها الرئيسي في بعض الدول. وفي أسواق أخرى، استخدمت الشركة اسم "بازار Bazaar" للتسويق أيضًا للمنتجات المنخفضة السعر داخل تطبيقها الرئيسي، مثل المكسيك والسعودية والإمارات، مؤكدة أن اختلاف الأسماء يأتي "للتكيّف مع تفضيلات اللغة والثقافة المحلية".





ويُعد هذا الإطلاق توسعًا جديدًا في إستراتيجية أمازون لمنافسة تطبيقات التسوق المنخفضة التكلفة مثل Temu و Shein و TikTok Shop، التي تشهد انتشارًا واسعًا بين المستخدمين الشباب والمستهلكين المحدودي الدخل.





ويتيح التطبيق الجديد للمستخدمين الوصول إلى مئات الآلاف من السلع في فئات تشمل الأزياء والديكور المنزلي والإكسسوارات وغيرها من المنتجات الحياتية.





ويحتفظ التطبيق بتجربة التسوق المألوفة من أمازون، ومنها التقييمات الممثلة بالنجوم ومراجعات العملاء، إلى جانب إمكانية تسجيل الدخول باستخدام حساب أمازون نفسه. ويمكن للمستخدمين الدفع عبر بطاقات الدفع مع توفير شحن مجاني للطلبات التي تتجاوز الحد الأدنى المحدد في كل سوق، في حين تُفرض رسوم توصيل قياسية على الطلبات الصغيرة.





ويُقدَّر زمن التوصيل بنحو أسبوعين أو أقل، مع إتاحة الإرجاع المجاني خلال 15 يومًا من استلام الطلب. كما توفّر أمازون دعمًا فنيًا متعدد اللغات، إذ يدعم التطبيق ست لغات هي الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والبرتغالية والألمانية والصينية، ومن المقرر أن يتوفر الدعم أيضًا باللغة العربية.