Advertisement

إقتصاد

وسط مخاوف فائض الإمدادات.. أسعار النفط تسجل خسائر للأسبوع الثاني

Lebanon 24
07-11-2025 | 23:24
A-
A+
Doc-P-1439468-638981763634574079.webp
Doc-P-1439468-638981763634574079.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سجلت أسعار النفط خسائر للأسبوع الثاني مع استمرار السوق في موازنة تأثير العقوبات على روسيا مقابل مخاوف فائض الإمدادات.
Advertisement

وارتفعت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.5% لتتم تسويتها دون مستوى 60 دولاراً للبرميل، لكنها ظلت منخفضة على أساس أسبوعي. وبجانب المخاوف من حدوث تخمة في الإمدادات، تأثرت أسعار النفط هذا الأسبوع أيضاً بزيادة تقلبات أسواق الأسهم.

في الوقت نفسه، أدت إجراءات البيت الأبيض للحد من مشتريات النفط الروسي إلى انسحاب "غنفور غروب" (Gunvor Group)، إحدى أكبر شركات تجارة النفط في العالم، من عرضها لشراء الأصول الدولية التابعة لشركة "لوك أويل" (Lukoil)، وتشمل حصصاً في حقول نفط ومصافي ومحطات وقود. ولا يزال مصير هذه الأصول غير واضح.
مواضيع ذات صلة
انخفاض أسعار النفط بسبب مخاوف من فائض المعروض
lebanon 24
08/11/2025 08:31:18 Lebanon 24 Lebanon 24
وسط مخاوف زيادة المعروض.. أسعار النفط تسجل خسائر متتالية للشهر الثالث
lebanon 24
08/11/2025 08:31:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الدولار يقترب من تسجيل خسائر أسبوعية وسط مخاوف تجارية
lebanon 24
08/11/2025 08:31:18 Lebanon 24 Lebanon 24
للأسبوع الثالث.. أسعار النفط تسجل مكاسب متتالية
lebanon 24
08/11/2025 08:31:18 Lebanon 24 Lebanon 24

النفط الروسي

البيت الأبيض

بيت الأب

العقوبات

بات على

روسيا

تكساس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
00:26 | 2025-11-08
23:01 | 2025-11-07
23:00 | 2025-11-07
22:19 | 2025-11-07
16:00 | 2025-11-07
13:55 | 2025-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24