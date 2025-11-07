وسط مخاوف فائض الإمدادات.. أسعار النفط تسجل خسائر للأسبوع الثاني

Advertisement

سجلت أسعار خسائر للأسبوع الثاني مع استمرار السوق في موازنة تأثير على مقابل مخاوف فائض الإمدادات.وارتفعت أسعار عقود خام غرب الوسيط بنسبة 0.5% لتتم تسويتها دون مستوى 60 دولاراً للبرميل، لكنها ظلت منخفضة على أساس أسبوعي. وبجانب المخاوف من حدوث تخمة في الإمدادات، تأثرت أسعار النفط هذا الأسبوع أيضاً بزيادة تقلبات أسواق الأسهم.في الوقت نفسه، أدت إجراءات للحد من مشتريات إلى انسحاب "غنفور غروب" (Gunvor Group)، إحدى أكبر شركات تجارة النفط في العالم، من عرضها لشراء الأصول الدولية التابعة لشركة "لوك أويل" (Lukoil)، وتشمل حصصاً في حقول نفط ومصافي ومحطات وقود. ولا يزال مصير هذه الأصول غير واضح.