24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
وسط مخاوف فائض الإمدادات.. أسعار النفط تسجل خسائر للأسبوع الثاني
Lebanon 24
07-11-2025
|
23:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجلت أسعار
النفط
خسائر للأسبوع الثاني مع استمرار السوق في موازنة تأثير
العقوبات
على
روسيا
مقابل مخاوف فائض الإمدادات.
Advertisement
وارتفعت أسعار عقود خام غرب
تكساس
الوسيط بنسبة 0.5% لتتم تسويتها دون مستوى 60 دولاراً للبرميل، لكنها ظلت منخفضة على أساس أسبوعي. وبجانب المخاوف من حدوث تخمة في الإمدادات، تأثرت أسعار النفط هذا الأسبوع أيضاً بزيادة تقلبات أسواق الأسهم.
في الوقت نفسه، أدت إجراءات
البيت الأبيض
للحد من مشتريات
النفط الروسي
إلى انسحاب "غنفور غروب" (Gunvor Group)، إحدى أكبر شركات تجارة النفط في العالم، من عرضها لشراء الأصول الدولية التابعة لشركة "لوك أويل" (Lukoil)، وتشمل حصصاً في حقول نفط ومصافي ومحطات وقود. ولا يزال مصير هذه الأصول غير واضح.
مواضيع ذات صلة
انخفاض أسعار النفط بسبب مخاوف من فائض المعروض
Lebanon 24
انخفاض أسعار النفط بسبب مخاوف من فائض المعروض
08/11/2025 08:31:18
08/11/2025 08:31:18
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط مخاوف زيادة المعروض.. أسعار النفط تسجل خسائر متتالية للشهر الثالث
Lebanon 24
وسط مخاوف زيادة المعروض.. أسعار النفط تسجل خسائر متتالية للشهر الثالث
08/11/2025 08:31:18
08/11/2025 08:31:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يقترب من تسجيل خسائر أسبوعية وسط مخاوف تجارية
Lebanon 24
الدولار يقترب من تسجيل خسائر أسبوعية وسط مخاوف تجارية
08/11/2025 08:31:18
08/11/2025 08:31:18
Lebanon 24
Lebanon 24
للأسبوع الثالث.. أسعار النفط تسجل مكاسب متتالية
Lebanon 24
للأسبوع الثالث.. أسعار النفط تسجل مكاسب متتالية
08/11/2025 08:31:18
08/11/2025 08:31:18
Lebanon 24
Lebanon 24
النفط الروسي
البيت الأبيض
بيت الأب
العقوبات
بات على
روسيا
تكساس
تابع
قد يعجبك أيضاً
بـ4 مليارات يورو.. الصين تطرح سندات سيادية هذا الشهر
Lebanon 24
بـ4 مليارات يورو.. الصين تطرح سندات سيادية هذا الشهر
00:26 | 2025-11-08
08/11/2025 12:26:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نظام التقاعد رهن المراسيم التطبيقية
Lebanon 24
نظام التقاعد رهن المراسيم التطبيقية
23:01 | 2025-11-07
07/11/2025 11:01:40
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس "إنفيديا" يعلنها: لن نبيع رقائق "بلاكويل" المتقدمة للصين
Lebanon 24
رئيس "إنفيديا" يعلنها: لن نبيع رقائق "بلاكويل" المتقدمة للصين
23:00 | 2025-11-07
07/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
البنك الدولي يلتقي المسؤولين فهل يخسر لبنان قرض الـ 250 مليون دولار؟
Lebanon 24
البنك الدولي يلتقي المسؤولين فهل يخسر لبنان قرض الـ 250 مليون دولار؟
22:19 | 2025-11-07
07/11/2025 10:19:56
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد "أمازون".. متجرٌ للمنتجات الرخيصة!
Lebanon 24
جديد "أمازون".. متجرٌ للمنتجات الرخيصة!
16:00 | 2025-11-07
07/11/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فيديو لحادث سير مروّع... وشخصٌ خسر حياته!
Lebanon 24
فيديو لحادث سير مروّع... وشخصٌ خسر حياته!
09:29 | 2025-11-07
07/11/2025 09:29:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بيروت في دائرة الخطر.. إسرائيل تختار التصعيد
Lebanon 24
بيروت في دائرة الخطر.. إسرائيل تختار التصعيد
07:32 | 2025-11-07
07/11/2025 07:32:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"تصنيع طائرات هجومية في بيروت".. هذا آخر تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
"تصنيع طائرات هجومية في بيروت".. هذا آخر تقرير إسرائيليّ
15:27 | 2025-11-07
07/11/2025 03:27:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيبت بورم في المخ.. تدهور الحالة الصحية لهذه الفنانة المعروفة (صورة)
Lebanon 24
أصيبت بورم في المخ.. تدهور الحالة الصحية لهذه الفنانة المعروفة (صورة)
04:38 | 2025-11-07
07/11/2025 04:38:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نزوح الجنوب بدأ.. الخوف يحكمُ الشارع
Lebanon 24
نزوح الجنوب بدأ.. الخوف يحكمُ الشارع
05:30 | 2025-11-07
07/11/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
00:26 | 2025-11-08
بـ4 مليارات يورو.. الصين تطرح سندات سيادية هذا الشهر
23:01 | 2025-11-07
نظام التقاعد رهن المراسيم التطبيقية
23:00 | 2025-11-07
رئيس "إنفيديا" يعلنها: لن نبيع رقائق "بلاكويل" المتقدمة للصين
22:19 | 2025-11-07
البنك الدولي يلتقي المسؤولين فهل يخسر لبنان قرض الـ 250 مليون دولار؟
16:00 | 2025-11-07
جديد "أمازون".. متجرٌ للمنتجات الرخيصة!
13:55 | 2025-11-07
عبود زار قيادة فوج حرس بيروت وتسلم 12 جهاز كومبيوتر محمول كهبة
فيديو
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
08/11/2025 08:31:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
08/11/2025 08:31:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
08/11/2025 08:31:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24