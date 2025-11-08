24
إقتصاد
صادرات ألمانيا تفوق التوقعات بدعم أميركي
Lebanon 24
08-11-2025
|
07:35
A-
A+
سجّلت الصادرات
الألمانية
في أيلول ارتفاعًا بنسبة 1.4% على أساس شهري، متجاوزة توقعات المحللين عند 0.5%، وفق بيانات "ديستاتيس".
وارتفعت الواردات 3.1% بعد التعديل الموسمي، ليتقلّص الفائض التجاري إلى 15.3 مليار
يورو
، وهو الأدنى منذ تشرين الأول 2024.
وذكرت "
وول ستريت جورنال
" أن الصادرات إلى
الولايات المتحدة
قفزت 12% في أيلول، في أول زيادة بعد خمسة أشهر من التراجع، عقب اتفاق جمركي خفّض تعرفة
الاتحاد الأوروبي
إلى 15% بدلًا من 20% على معظم السلع المصدّرة لأميركا، لكن المبيعات إلى السوق الأميركية بقيت أقل 14% على أساس سنوي.
أما الصادرات إلى دول الاتحاد
الأوروبي
فواصلت الأداء القوي بزيادة 2.5%، فيما لم تظهر الصادرات إلى
الصين
تحسّنًا ملموسًا وسط ضعف الطلب الصناعي هناك. وتشير "
رويترز
" إلى أن معظم الواردات الألمانية جاءت من الصين بارتفاع 6.1% شهريًا. (الجزيرة)
ارتفاع صادرات اليابان للمرة الأولى خلال 5 أشهر بدعم من الطلب الصيني
ارتفاع صادرات اليابان للمرة الأولى خلال 5 أشهر بدعم من الطلب الصيني
قبل زيارة ترامب إلى كوريا الجنوبية.. بيونغ يانغ تكشف عن سلاح "يفوق التوقعات"
قبل زيارة ترامب إلى كوريا الجنوبية.. بيونغ يانغ تكشف عن سلاح "يفوق التوقعات"
إدارة معلومات الطاقة: ارتفاع صادرات النفط الخام الأميركية إلى أعلى مستوى منذ كانون الأول 2023
إدارة معلومات الطاقة: ارتفاع صادرات النفط الخام الأميركية إلى أعلى مستوى منذ كانون الأول 2023
"الصحة" توقع اتفاقية تعاون مع صندوق قطر للتنمية لدعم القطاع الصحي اللبناني
"الصحة" توقع اتفاقية تعاون مع صندوق قطر للتنمية لدعم القطاع الصحي اللبناني
سلوفاكيا ترفض استخدام الأصول الروسية لأوكرانيا
سلوفاكيا ترفض استخدام الأصول الروسية لأوكرانيا
مصر ترفع سقف الغاز بدعم استثمارات مليارية
مصر ترفع سقف الغاز بدعم استثمارات مليارية
لا مياه في إيران.. وقرار عاجل
لا مياه في إيران.. وقرار عاجل
اكتشاف بئر غاز في مصر
اكتشاف بئر غاز في مصر
ذكاء اصطناعي… إنتاجية أعلى بلا ثورة اقتصادية؟
ذكاء اصطناعي… إنتاجية أعلى بلا ثورة اقتصادية؟
"تصنيع طائرات هجومية في بيروت".. هذا آخر تقرير إسرائيليّ
"تصنيع طائرات هجومية في بيروت".. هذا آخر تقرير إسرائيليّ
حاولتا تهريبهم إلى تركيا.. شاهدوا بالصورة ما تم ضبطه بحوزة شقيقتين في المطار!
حاولتا تهريبهم إلى تركيا.. شاهدوا بالصورة ما تم ضبطه بحوزة شقيقتين في المطار!
حالته غير مستقرة.. هذه آخر التطورات الصحية للفنان الشهير بعد تعرضه لحادث مروع
حالته غير مستقرة.. هذه آخر التطورات الصحية للفنان الشهير بعد تعرضه لحادث مروع
في لبنان: رواتب ضخمة جدًا لهؤلاء.. وهذا ما قيل عن النساء
في لبنان: رواتب ضخمة جدًا لهؤلاء.. وهذا ما قيل عن النساء
تقريرٌ أميركي عن "حرب لبنان" و"الحزب".. ماذا أعلن؟
تقريرٌ أميركي عن "حرب لبنان" و"الحزب".. ماذا أعلن؟
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
