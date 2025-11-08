Advertisement

إقتصاد

صادرات ألمانيا تفوق التوقعات بدعم أميركي

Lebanon 24
08-11-2025 | 07:35
سجّلت الصادرات الألمانية في أيلول ارتفاعًا بنسبة 1.4% على أساس شهري، متجاوزة توقعات المحللين عند 0.5%، وفق بيانات "ديستاتيس".
وارتفعت الواردات 3.1% بعد التعديل الموسمي، ليتقلّص الفائض التجاري إلى 15.3 مليار يورو، وهو الأدنى منذ تشرين الأول 2024.

وذكرت "وول ستريت جورنال" أن الصادرات إلى الولايات المتحدة قفزت 12% في أيلول، في أول زيادة بعد خمسة أشهر من التراجع، عقب اتفاق جمركي خفّض تعرفة الاتحاد الأوروبي إلى 15% بدلًا من 20% على معظم السلع المصدّرة لأميركا، لكن المبيعات إلى السوق الأميركية بقيت أقل 14% على أساس سنوي.

أما الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي فواصلت الأداء القوي بزيادة 2.5%، فيما لم تظهر الصادرات إلى الصين تحسّنًا ملموسًا وسط ضعف الطلب الصناعي هناك. وتشير "رويترز" إلى أن معظم الواردات الألمانية جاءت من الصين بارتفاع 6.1% شهريًا. (الجزيرة)

 
وول ستريت جورنال

الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة

الألمانية

وول ستريت

الأوروبي

الجزيرة

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24