صادرات ألمانيا تفوق التوقعات بدعم أميركي

سجّلت الصادرات في أيلول ارتفاعًا بنسبة 1.4% على أساس شهري، متجاوزة توقعات المحللين عند 0.5%، وفق بيانات "ديستاتيس".

وارتفعت الواردات 3.1% بعد التعديل الموسمي، ليتقلّص الفائض التجاري إلى 15.3 مليار ، وهو الأدنى منذ تشرين الأول 2024.



وذكرت " " أن الصادرات إلى قفزت 12% في أيلول، في أول زيادة بعد خمسة أشهر من التراجع، عقب اتفاق جمركي خفّض تعرفة إلى 15% بدلًا من 20% على معظم السلع المصدّرة لأميركا، لكن المبيعات إلى السوق الأميركية بقيت أقل 14% على أساس سنوي.



أما الصادرات إلى دول الاتحاد فواصلت الأداء القوي بزيادة 2.5%، فيما لم تظهر الصادرات إلى تحسّنًا ملموسًا وسط ضعف الطلب الصناعي هناك. وتشير " " إلى أن معظم الواردات الألمانية جاءت من الصين بارتفاع 6.1% شهريًا. (الجزيرة)



