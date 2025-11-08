24
إقتصاد
ذكاء اصطناعي… إنتاجية أعلى بلا ثورة اقتصادية؟
Lebanon 24
08-11-2025
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يحذّر اقتصاديون من أن
الذكاء الاصطناعي
قد يعزّز الإنتاجية من دون أن يعيد تشكيل الاقتصاد العالمي جذريًا، مع بقاء تأثيره النهائي مفتوحًا. في بثّ إلكتروني حديث مع الباحث أنتون كورينيك، قال
كبير الاقتصاديين
العالميين في
مورغان ستانلي
سيث كاربنتر ورئيس الأبحاث الموضوعية ستيفن
بيرد
إن إمكانات "الذكاء الاصطناعي التحويلي" تكمن في محاكاة الذكاء
البشري
وتحسينه، لكن بلوغ هذه العتبة "ليس محتومًا" ويتوقف على استمرار قوانين التوسع في تحقيق تقدّم أسي. وإذا حدث ذلك، فإن القيود على حجم الاقتصاد ونموه ستتلاشى، وسيبرز سؤال: ما الذي سيفعله البشر؟
وسأل المتحدثان ما إذا كان المجتمع سيوسّع تعريف العمل ذي القيمة الاقتصادية إذا أنجز الذكاء الاصطناعي معظم المهام، ما يضع التنظيم والسياسة الحكومية في الواجهة. وعدّا هذا التحوّل، إن وقع، شبيهًا بتحوّلات نادرة تاريخيًا كالثورة الصناعية، حين حلّ التقدّم التقني محلّ الأرض كقيد رئيسي على النمو.
وحتى ذلك الحين، يرجّح الاقتصاديون أن الأثر الأقرب سيكون عبر تسريع الإنتاجية وإعادة تشكيل أسواق العمل بدل التسبّب بـ"بطالة جماعية". وكتبوا في تقرير الأحد: "على الرغم من المخاوف الواسعة، لا نرى احتمالية عالية لبطالة جماعية على المدى القريب من تبنّي الذكاء الاصطناعي"، لافتين إلى أن التقنيات الجديدة تقود عادةً إلى إنتاج أعلى لا وظائف أقل.
كما رفضوا فكرة أن زيادة الإنتاجية وحدها كفيلة بخفض التضخم بشكل دائم، مؤكدين أن السياسة المالية والنقدية ستبقى حاسمة في موازنة الطلب، وأن "في النهاية، التضخم هو نتيجة لما تتركه السياسة النقدية عليه".
بالنسبة للأسواق، يتوقع كاربنتر وبيرد أن تعزّز الإنتاجية أرباح الشركات وتقييمات الأسهم بمرور الوقت، مع وجود "رابحين وخاسرين" وفق قدرة كل شركة على قيادة التحوّل أو التعرّض لاضطرابه. أما أسعار الفائدة فصورتها أكثر تعقيدًا: نظريًا قد ترتفع العوائد الطويلة مع ارتفاع الناتج الهامشي لرأس المال، لكن البنوك المركزية قد تخفّض الفائدة في البداية إذا ولّد تبنّي الذكاء الاصطناعي ضغوطًا انكماشية أو ركامًا في النشاط. وختم
مورغان
ستانلي
بأن الذكاء الاصطناعي سيظلّ موضوعًا بحثيًا مركزيًا وتأثيره على الاقتصاد والأسواق "سيستمر في كونه كذلك". (انفستنغ)
سلوفاكيا ترفض استخدام الأصول الروسية لأوكرانيا
Lebanon 24
سلوفاكيا ترفض استخدام الأصول الروسية لأوكرانيا
10:40 | 2025-11-08
08/11/2025 10:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مصر ترفع سقف الغاز بدعم استثمارات مليارية
Lebanon 24
مصر ترفع سقف الغاز بدعم استثمارات مليارية
10:36 | 2025-11-08
08/11/2025 10:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لا مياه في إيران.. وقرار عاجل
Lebanon 24
لا مياه في إيران.. وقرار عاجل
08:44 | 2025-11-08
08/11/2025 08:44:04
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتشاف بئر غاز في مصر
Lebanon 24
اكتشاف بئر غاز في مصر
08:10 | 2025-11-08
08/11/2025 08:10:42
Lebanon 24
Lebanon 24
المحكمة العليا الأميركية توافق على استئناف إدارة ترامب بشأن المساعدات الغذائية
Lebanon 24
المحكمة العليا الأميركية توافق على استئناف إدارة ترامب بشأن المساعدات الغذائية
07:37 | 2025-11-08
08/11/2025 07:37:51
Lebanon 24
Lebanon 24
