ذكاء اصطناعي… إنتاجية أعلى بلا ثورة اقتصادية؟

وسأل المتحدثان ما إذا كان المجتمع سيوسّع تعريف العمل ذي القيمة الاقتصادية إذا أنجز الذكاء الاصطناعي معظم المهام، ما يضع التنظيم والسياسة الحكومية في الواجهة. وعدّا هذا التحوّل، إن وقع، شبيهًا بتحوّلات نادرة تاريخيًا كالثورة الصناعية، حين حلّ التقدّم التقني محلّ الأرض كقيد رئيسي على النمو.وحتى ذلك الحين، يرجّح الاقتصاديون أن الأثر الأقرب سيكون عبر تسريع الإنتاجية وإعادة تشكيل أسواق العمل بدل التسبّب بـ"بطالة جماعية". وكتبوا في تقرير الأحد: "على الرغم من المخاوف الواسعة، لا نرى احتمالية عالية لبطالة جماعية على المدى القريب من تبنّي الذكاء الاصطناعي"، لافتين إلى أن التقنيات الجديدة تقود عادةً إلى إنتاج أعلى لا وظائف أقل.كما رفضوا فكرة أن زيادة الإنتاجية وحدها كفيلة بخفض التضخم بشكل دائم، مؤكدين أن السياسة المالية والنقدية ستبقى حاسمة في موازنة الطلب، وأن "في النهاية، التضخم هو نتيجة لما تتركه السياسة النقدية عليه".بالنسبة للأسواق، يتوقع كاربنتر وبيرد أن تعزّز الإنتاجية أرباح الشركات وتقييمات الأسهم بمرور الوقت، مع وجود "رابحين وخاسرين" وفق قدرة كل شركة على قيادة التحوّل أو التعرّض لاضطرابه. أما أسعار الفائدة فصورتها أكثر تعقيدًا: نظريًا قد ترتفع العوائد الطويلة مع ارتفاع الناتج الهامشي لرأس المال، لكن البنوك المركزية قد تخفّض الفائدة في البداية إذا ولّد تبنّي الذكاء الاصطناعي ضغوطًا انكماشية أو ركامًا في النشاط. وختم بأن الذكاء الاصطناعي سيظلّ موضوعًا بحثيًا مركزيًا وتأثيره على الاقتصاد والأسواق "سيستمر في كونه كذلك". (انفستنغ)