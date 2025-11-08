تقرير عالمي: دبي الأولى عالميًا في جذب الأثراياء

Advertisement

أكد تقرير صادر عن شركة Savills العالمية أن مدينة دبي تتصدر قائمة المدن الأكثر للأفراد من أصحاب الثروات العالية، بعد تقييم 30 مدينة حول العالم وفق معايير تشمل بيئة الأعمال، البنية العائلية، نمط الحياة، ومستويات الأمان.وأوضح التقرير أن الإمارة أصبحت وجهة رئيسية للأثرياء الباحثين عن مزايا ضريبية منخفضة وخدمات بنية تحتية متطورة تلائم العائلات، إلى جانب مستوى أمان مرتفع. كما أشار إلى أن المدارس الدولية في دبي تشهد قوائم انتظار آخذة بالاتساع مع انتقال المزيد من العائلات المقتدرة إلى المدينة.واعتبر التقرير أن كلًّا من دبي ونيويورك تتقدمان سباق جذب الثروات بفضل بيئات أعمال داعمة وسياسات اقتصادية مستقرة. كما لعب برنامج الإقامة الذهبية في ، الذي يمنح إقامة لمدة 10 سنوات مقابل استثمار لا يقل عن مليوني درهم، دوراً أساسياً في تعزيز تدفق أصحاب الثروات.وأشار التقرير أيضاً إلى تحول في وجهات العالمية نحو المدن المرتبطة بالتكنولوجيا، مثل شنتشن وبنغالورو، التي شهدت نمواً سريعاً في أعداد الأثرياء خلال العقد الأخير.في المقابل، تراجعت جاذبية على الرغم من جودة الحياة فيها، بسبب أنظمة الضرائب وخاصة ضريبة الميراث، ما أدى إلى انخفاض الطلب على العقارات الفاخرة.وجاء ترتيب المدن الأكثر جاذبية للأثرياء على النحو التالي: دبي في المركز الأول، تليها ، ثم ، وبعدها ، بينما حلت ضمن المراكز الخمسة الأولى بفضل الاستقرار والأمان ونمط الحياة الفاخر.(بلومبيرغ)