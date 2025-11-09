Advertisement

إقتصاد

الإغلاق الأميركي يُبطِّئ الطيران… وخفضٌ تدريجي حتى عيد الشكر

Lebanon 24
09-11-2025 | 16:01
حذّر وزير النقل شون دافي من تباطؤ متزايد للحركة الجوية مع تواصل الإغلاق الفدرالي، بسبب نقص مراقبي الحركة الجوية. ولليوم الثالث، تواصل الشركات خفض الرحلات بعد آلاف التأخيرات والإلغاءات السبت.
الإغلاق المستمر منذ 40 يومًا عطّل رواتب المراقبين وبقية الموظفين الاتحاديين. ومع اقتراب عيد الشكر، قال دافي: "لن يتمكن كثيرون من السفر جوًا بسبب تسيير عدد أقل من الرحلات".

أمرت إدارة الطيران الاتحادية شركات الطيران بخفض 4% من الرحلات اليومية بدءًا من الجمعة في 40 مطارًا رئيسيًا، على أن ترتفع النسبة إلى 6% الثلاثاء ثم 10% بحلول 14 تشرين الثاني. (cnbc)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24