الإغلاق الأميركي يُبطِّئ الطيران… وخفضٌ تدريجي حتى عيد الشكر

24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
الإغلاق الأميركي يُبطِّئ الطيران… وخفضٌ تدريجي حتى عيد الشكر
Lebanon 24
09-11-2025
|
16:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذّر وزير النقل
شون دافي
من تباطؤ متزايد للحركة الجوية مع تواصل الإغلاق الفدرالي، بسبب نقص مراقبي الحركة الجوية. ولليوم الثالث، تواصل الشركات خفض الرحلات بعد آلاف التأخيرات والإلغاءات السبت.
Advertisement
الإغلاق المستمر منذ 40 يومًا عطّل رواتب المراقبين وبقية الموظفين الاتحاديين. ومع اقتراب عيد الشكر، قال دافي: "لن يتمكن كثيرون من السفر جوًا بسبب تسيير عدد أقل من الرحلات".
أمرت إدارة
الطيران الاتحادية
شركات الطيران بخفض 4% من الرحلات اليومية بدءًا من الجمعة في 40 مطارًا رئيسيًا، على أن ترتفع النسبة إلى 6% الثلاثاء ثم 10% بحلول 14 تشرين الثاني. (cnbc)
مواضيع ذات صلة
إدارة الطيران الأميركية تعلن عن تخفيض الرحلات في 40 مطارا جراء الإغلاق
Lebanon 24
إدارة الطيران الأميركية تعلن عن تخفيض الرحلات في 40 مطارا جراء الإغلاق
10/11/2025 05:01:15
10/11/2025 05:01:15
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير النقل الأميركي: نتوقع اضطرابات جديدة في حركة الطيران بسبب الإغلاق الحكومي
Lebanon 24
وزير النقل الأميركي: نتوقع اضطرابات جديدة في حركة الطيران بسبب الإغلاق الحكومي
10/11/2025 05:01:15
10/11/2025 05:01:15
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير النقل الأميركي: سنضطر إلى تخفيض مزيد من الرحلات الجوية إذا استمر الإغلاق
Lebanon 24
وزير النقل الأميركي: سنضطر إلى تخفيض مزيد من الرحلات الجوية إذا استمر الإغلاق
10/11/2025 05:01:15
10/11/2025 05:01:15
Lebanon 24
Lebanon 24
إغلاق مؤقت لمطار لويسفيل الأميركي بسبب حادث طائرة
Lebanon 24
إغلاق مؤقت لمطار لويسفيل الأميركي بسبب حادث طائرة
10/11/2025 05:01:15
10/11/2025 05:01:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الطيران الاتحادية
إدارة الطيران
طيران الاتحاد
شون دافي
زايد
دارت
رالي
تشري
قد يعجبك أيضاً
مفاجأة من ترامب.. سيدفع 2000 دولار لهؤلاء
Lebanon 24
مفاجأة من ترامب.. سيدفع 2000 دولار لهؤلاء
15:36 | 2025-11-09
09/11/2025 03:36:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تسوق عابر للحدود… الأتراك يغزون الأسواق اليونانية هربًا من الغلاء
Lebanon 24
تسوق عابر للحدود… الأتراك يغزون الأسواق اليونانية هربًا من الغلاء
14:00 | 2025-11-09
09/11/2025 02:00:34
Lebanon 24
Lebanon 24
تصحيح حاد يربك أسهم التكنولوجيا الآسيوية
Lebanon 24
تصحيح حاد يربك أسهم التكنولوجيا الآسيوية
13:38 | 2025-11-09
09/11/2025 01:38:43
Lebanon 24
Lebanon 24
كسادا تتجه بقوة إلى المغرب قبل مونديال 2030
Lebanon 24
كسادا تتجه بقوة إلى المغرب قبل مونديال 2030
11:57 | 2025-11-09
09/11/2025 11:57:35
Lebanon 24
Lebanon 24
من مختبرات بكين إلى خزائن بيروت والعالم: هل يهدد "الذهب الصيني" احتياطي لبنان؟
Lebanon 24
من مختبرات بكين إلى خزائن بيروت والعالم: هل يهدد "الذهب الصيني" احتياطي لبنان؟
11:00 | 2025-11-09
09/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تساقط أمطار وخلايا رعديّة... درجات الحرارة ستنخفض بدءاً من هذا اليوم
Lebanon 24
تساقط أمطار وخلايا رعديّة... درجات الحرارة ستنخفض بدءاً من هذا اليوم
05:18 | 2025-11-09
09/11/2025 05:18:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ممداني يسقط حجّة "الثنائي الشيعي"
Lebanon 24
ممداني يسقط حجّة "الثنائي الشيعي"
09:01 | 2025-11-09
09/11/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرف لبنان وتدابير جديدة للتحويلات
Lebanon 24
مصرف لبنان وتدابير جديدة للتحويلات
01:15 | 2025-11-09
09/11/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"العد التنازلي لحرب لبنان بدأ".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث
Lebanon 24
"العد التنازلي لحرب لبنان بدأ".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث
01:04 | 2025-11-09
09/11/2025 01:04:03
Lebanon 24
Lebanon 24
من مختبرات بكين إلى خزائن بيروت والعالم: هل يهدد "الذهب الصيني" احتياطي لبنان؟
Lebanon 24
من مختبرات بكين إلى خزائن بيروت والعالم: هل يهدد "الذهب الصيني" احتياطي لبنان؟
11:00 | 2025-11-09
09/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في إقتصاد
15:36 | 2025-11-09
مفاجأة من ترامب.. سيدفع 2000 دولار لهؤلاء
14:00 | 2025-11-09
تسوق عابر للحدود… الأتراك يغزون الأسواق اليونانية هربًا من الغلاء
13:38 | 2025-11-09
تصحيح حاد يربك أسهم التكنولوجيا الآسيوية
11:57 | 2025-11-09
كسادا تتجه بقوة إلى المغرب قبل مونديال 2030
11:00 | 2025-11-09
من مختبرات بكين إلى خزائن بيروت والعالم: هل يهدد "الذهب الصيني" احتياطي لبنان؟
09:50 | 2025-11-09
وزير النقل الأميركي: المطارات تُعاني من نقص في المراقبين الجويين
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
10/11/2025 05:01:15
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
10/11/2025 05:01:15
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
10/11/2025 05:01:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24