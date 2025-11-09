24
بعد تقييد ساعات عمل المتاجر والمنشآت في دمشق.. تراجع في إيرادات السياحة وامتعاض
09-11-2025
23:00
أصدر محافظ
دمشق
ماهر مروان إدلبي قرارًا (620/م.ت – 4 تشرين الثاني 2025) يحدّد أوقات فتح وإغلاق 12 نشاطًا تجاريًا وسياحيًا. أبرزها: الأسواق 8 صباحًا–10 ليلًا، المواد الغذائية 6 صباحًا–1 ليلًا، المطاعم والمقاهي والمنتزهات 7 صباحًا–1 ليلًا، المولات 6 صباحًا–12 ليلًا، الربوة 6 صباحًا–3 ليلًا، الأندية 6 صباحًا–11 ليلًا، صالات الأفراح حتى 1 ليلًا بعازل صوت، الحلاقة 7 صباحًا–10 ليلًا، الأكشاك ومحطات الوقود على مدار الساعة، وصالات الإنترنت 9 صباحًا–12 ليلًا.
الرئيس السابق لاتحاد غرف التجارة محمد أبو
الهدى
اللحام
وصف القرار بالإيجابي، فيما بدت العاصمة أقل حركة بعد منتصف الليل. وتباينت المواقف: دليلون سياحيون ومستثمرون في باب توما حذّروا من أثر سلبي على جذب الزوار، وأبدى أصحاب مطاعم تخوّفًا من خسائر مع الإقفال الإلزامي عند الواحدة. مصادر في غرفة السياحة سعت لتعديل مواعيد الإغلاق قبل صدور التعليمات، فيما رفض مكتب المحافظة التعليق أو توضيح إمكان تعميم القرار على محافظات أخرى.
اقتصاديًا، قدّر
عبد الله
الدهمان تراجع إيرادات السياحة حتى 15% في أسوأ السيناريوهات، في حين رأى تجار في الحريقة والصالحية أن المدد الجديدة تتناسب مع حركة السوق وتُرشد استهلاك الطاقة، خصوصًا بعد قرارَي الكهرباء أواخر الشهر الماضي اللذين رفعا التعرفة بنحو 70 ضعفًا وتزامنا مع تراجع القدرة الشرائية. (الجزيرة)
