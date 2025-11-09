24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
مدعوما بتفاؤل بإعادة فتح الحكومة الأميركية قريبا.. ارتفاع في اسعار النفط
Lebanon 24
09-11-2025
|
23:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفعت أسعار
النفط
اليوم الاثنين وسط تفاؤل بأن الإغلاق الحكومي الأميركي قد ينتهي قريبا ويرفع الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم، مما يعوض المخاوف بشأن ارتفاع الإمدادات على مستوى العالم.
Advertisement
وبحلول الساعة 01:23 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا أو 0.74% إلى 64.10 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:23. وبلغ سعر خام غرب
تكساس
الوسيط الأميركي 60.25 دولار للبرميل، مرتفعا 50 سنتا أو 0.84%.
أصبح إنهاء الإغلاق التاريخي للحكومة الأميركية، الذي دخل الآن يومه الأربعين، في متناول اليد حيث تحرك
مجلس الشيوخ
أمس الأحد نحو التصويت على إعادة فتح الحكومة الاتحادية.
مواضيع ذات صلة
وزير النفط الكويتي يتوقع ارتفاع أسعار النفط بعد العقوبات الأميركية على شركات روسية
Lebanon 24
وزير النفط الكويتي يتوقع ارتفاع أسعار النفط بعد العقوبات الأميركية على شركات روسية
10/11/2025 10:24:35
10/11/2025 10:24:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تراجع المخزونات الأميركية.. ارتفاع في أسعار النفط
Lebanon 24
بعد تراجع المخزونات الأميركية.. ارتفاع في أسعار النفط
10/11/2025 10:24:35
10/11/2025 10:24:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"بلومبرغ": ارتفاع أسعار النفط بعد فرض عقوبات أميركية على روسيا
Lebanon 24
"بلومبرغ": ارتفاع أسعار النفط بعد فرض عقوبات أميركية على روسيا
10/11/2025 10:24:35
10/11/2025 10:24:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"بلومبرغ": ارتفاع أسعار النفط بعد فرض عقوبات أميركية على روسيا
Lebanon 24
"بلومبرغ": ارتفاع أسعار النفط بعد فرض عقوبات أميركية على روسيا
10/11/2025 10:24:35
10/11/2025 10:24:35
Lebanon 24
Lebanon 24
حكومة الاتحاد
مجلس الشيوخ
خام برنت
تكساس
غرين
زادة
تابع
قد يعجبك أيضاً
ضمن فعاليات المعرض العربي للأسر المنتجة.. لقاء وتعاون بين غرفتي طرابلس وقطر
Lebanon 24
ضمن فعاليات المعرض العربي للأسر المنتجة.. لقاء وتعاون بين غرفتي طرابلس وقطر
03:19 | 2025-11-10
10/11/2025 03:19:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الخولي : مهلة الـ45 يومًا لأصحاب المولدات انتهت
Lebanon 24
الخولي : مهلة الـ45 يومًا لأصحاب المولدات انتهت
03:01 | 2025-11-10
10/11/2025 03:01:45
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الأشغال تطلق أعمال استكمال طريق المتن السريع بين العطشانة وعين علق
Lebanon 24
وزارة الأشغال تطلق أعمال استكمال طريق المتن السريع بين العطشانة وعين علق
01:59 | 2025-11-10
10/11/2025 01:59:08
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط آمال إعادة فتح الحكومة الأميركية.. أسعار الذهب تقفز فوق 4000 دولار
Lebanon 24
وسط آمال إعادة فتح الحكومة الأميركية.. أسعار الذهب تقفز فوق 4000 دولار
01:43 | 2025-11-10
10/11/2025 01:43:40
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط بوادر انتهاء الإغلاق الحكومي الأميركي.. الدولار يحافظ على استقراره
Lebanon 24
وسط بوادر انتهاء الإغلاق الحكومي الأميركي.. الدولار يحافظ على استقراره
01:15 | 2025-11-10
10/11/2025 01:15:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تساقط أمطار وخلايا رعديّة... درجات الحرارة ستنخفض بدءاً من هذا اليوم
Lebanon 24
تساقط أمطار وخلايا رعديّة... درجات الحرارة ستنخفض بدءاً من هذا اليوم
05:18 | 2025-11-09
09/11/2025 05:18:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ممداني يسقط حجّة "الثنائي الشيعي"
Lebanon 24
ممداني يسقط حجّة "الثنائي الشيعي"
09:01 | 2025-11-09
09/11/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وأخيراً أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. أمطار طوفانية وثلوج كثيفة في هذا الموعد
Lebanon 24
وأخيراً أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. أمطار طوفانية وثلوج كثيفة في هذا الموعد
00:30 | 2025-11-10
10/11/2025 12:30:51
Lebanon 24
Lebanon 24
من مختبرات بكين إلى خزائن بيروت والعالم: هل يهدد "الذهب الصيني" احتياطي لبنان؟
Lebanon 24
من مختبرات بكين إلى خزائن بيروت والعالم: هل يهدد "الذهب الصيني" احتياطي لبنان؟
11:00 | 2025-11-09
09/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مكانٌ لاحتجاز مقاتلي "حزب الله".. تقريرٌ يكشف فظائع سجون إسرائيل!
Lebanon 24
مكانٌ لاحتجاز مقاتلي "حزب الله".. تقريرٌ يكشف فظائع سجون إسرائيل!
12:00 | 2025-11-09
09/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
03:19 | 2025-11-10
ضمن فعاليات المعرض العربي للأسر المنتجة.. لقاء وتعاون بين غرفتي طرابلس وقطر
03:01 | 2025-11-10
الخولي : مهلة الـ45 يومًا لأصحاب المولدات انتهت
01:59 | 2025-11-10
وزارة الأشغال تطلق أعمال استكمال طريق المتن السريع بين العطشانة وعين علق
01:43 | 2025-11-10
وسط آمال إعادة فتح الحكومة الأميركية.. أسعار الذهب تقفز فوق 4000 دولار
01:15 | 2025-11-10
وسط بوادر انتهاء الإغلاق الحكومي الأميركي.. الدولار يحافظ على استقراره
23:00 | 2025-11-09
بعد تقييد ساعات عمل المتاجر والمنشآت في دمشق.. تراجع في إيرادات السياحة وامتعاض
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
10/11/2025 10:24:35
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
10/11/2025 10:24:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
10/11/2025 10:24:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24