Advertisement

إقتصاد

مدعوما بتفاؤل بإعادة فتح الحكومة الأميركية قريبا.. ارتفاع في اسعار النفط

Lebanon 24
09-11-2025 | 23:37
A-
A+
Doc-P-1440221-638983543312979880.webp
Doc-P-1440221-638983543312979880.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين وسط تفاؤل بأن الإغلاق الحكومي الأميركي قد ينتهي قريبا ويرفع الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم، مما يعوض المخاوف بشأن ارتفاع الإمدادات على مستوى العالم.
Advertisement

وبحلول الساعة 01:23 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا أو 0.74% إلى 64.10 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:23. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 60.25 دولار للبرميل، مرتفعا 50 سنتا أو 0.84%.

أصبح إنهاء الإغلاق التاريخي للحكومة الأميركية، الذي دخل الآن يومه الأربعين، في متناول اليد حيث تحرك مجلس الشيوخ أمس الأحد نحو التصويت على إعادة فتح الحكومة الاتحادية.
مواضيع ذات صلة
وزير النفط الكويتي يتوقع ارتفاع أسعار النفط بعد العقوبات الأميركية على شركات روسية
lebanon 24
10/11/2025 10:24:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تراجع المخزونات الأميركية.. ارتفاع في أسعار النفط
lebanon 24
10/11/2025 10:24:35 Lebanon 24 Lebanon 24
"بلومبرغ": ارتفاع أسعار النفط بعد فرض عقوبات أميركية على روسيا
lebanon 24
10/11/2025 10:24:35 Lebanon 24 Lebanon 24
"بلومبرغ": ارتفاع أسعار النفط بعد فرض عقوبات أميركية على روسيا
lebanon 24
10/11/2025 10:24:35 Lebanon 24 Lebanon 24

حكومة الاتحاد

مجلس الشيوخ

خام برنت

تكساس

غرين

زادة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:19 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:01 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:59 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:43 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:18 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
03:19 | 2025-11-10
03:01 | 2025-11-10
01:59 | 2025-11-10
01:43 | 2025-11-10
01:15 | 2025-11-10
23:00 | 2025-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24