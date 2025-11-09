مدعوما بتفاؤل بإعادة فتح الحكومة الأميركية قريبا.. ارتفاع في اسعار النفط

Advertisement

ارتفعت أسعار اليوم الاثنين وسط تفاؤل بأن الإغلاق الحكومي الأميركي قد ينتهي قريبا ويرفع الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم، مما يعوض المخاوف بشأن ارتفاع الإمدادات على مستوى العالم.وبحلول الساعة 01:23 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا أو 0.74% إلى 64.10 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:23. وبلغ سعر خام غرب الوسيط الأميركي 60.25 دولار للبرميل، مرتفعا 50 سنتا أو 0.84%.أصبح إنهاء الإغلاق التاريخي للحكومة الأميركية، الذي دخل الآن يومه الأربعين، في متناول اليد حيث تحرك أمس الأحد نحو التصويت على إعادة فتح الحكومة الاتحادية.