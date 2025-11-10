Advertisement

إقتصاد

وسط آمال إعادة فتح الحكومة الأميركية.. أسعار الذهب تقفز فوق 4000 دولار

Lebanon 24
10-11-2025 | 01:43
ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية اليوم الاثنين، بعد تخطيه الحاجز النفسي عند 4,050 دولاراً، مسجلاً أعلى مستوياته في عشرة أيام.
وساعدت أنباء قرب إنهاء الإغلاق الحكومي في أميركا ارتفاعات أسعار الذهب الذي تخطى 4000.79 دولارا اليوم الاثنين بمكاسب 1.7%، وفق "fxstreet".

وعزز الذهب ارتفاعه الأخير، حيث أخذ المشترون قسطًا من الراحة وسط تحول إيجابي في معنويات المخاطرة، حيث لا تزال الأسواق متفائلة بشأن إعادة فتح الحكومة الأميركية.
