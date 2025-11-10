24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
وسط آمال إعادة فتح الحكومة الأميركية.. أسعار الذهب تقفز فوق 4000 دولار
Lebanon 24
10-11-2025
|
01:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفعت أسعار
الذهب
في التعاملات الآسيوية اليوم الاثنين، بعد تخطيه الحاجز النفسي عند 4,050 دولاراً، مسجلاً أعلى مستوياته في عشرة أيام.
Advertisement
وساعدت أنباء قرب إنهاء الإغلاق الحكومي في أميركا ارتفاعات أسعار الذهب الذي تخطى 4000.79 دولارا اليوم الاثنين بمكاسب 1.7%، وفق "fxstreet".
وعزز الذهب ارتفاعه الأخير، حيث أخذ المشترون قسطًا من الراحة وسط تحول إيجابي في معنويات المخاطرة، حيث لا تزال الأسواق متفائلة بشأن إعادة فتح الحكومة الأميركية.
مواضيع ذات صلة
مع توقعات خفض الفائدة.. الذهب دون 4000 دولار
Lebanon 24
مع توقعات خفض الفائدة.. الذهب دون 4000 دولار
10/11/2025 10:24:48
10/11/2025 10:24:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الذهب ملك الأسواق.. تخطى 4000 دولار للأونصة
Lebanon 24
الذهب ملك الأسواق.. تخطى 4000 دولار للأونصة
10/11/2025 10:24:48
10/11/2025 10:24:48
Lebanon 24
Lebanon 24
اقترب من كسر حاجز 4000 دولار.. أسعار الذهب تسجل مستويات تاريخية
Lebanon 24
اقترب من كسر حاجز 4000 دولار.. أسعار الذهب تسجل مستويات تاريخية
10/11/2025 10:24:48
10/11/2025 10:24:48
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستصل أسعار الذهب إلى 10 آلاف دولار؟
Lebanon 24
هل ستصل أسعار الذهب إلى 10 آلاف دولار؟
10/11/2025 10:24:48
10/11/2025 10:24:48
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط آمال
تابع
قد يعجبك أيضاً
ضمن فعاليات المعرض العربي للأسر المنتجة.. لقاء وتعاون بين غرفتي طرابلس وقطر
Lebanon 24
ضمن فعاليات المعرض العربي للأسر المنتجة.. لقاء وتعاون بين غرفتي طرابلس وقطر
03:19 | 2025-11-10
10/11/2025 03:19:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الخولي : مهلة الـ45 يومًا لأصحاب المولدات انتهت
Lebanon 24
الخولي : مهلة الـ45 يومًا لأصحاب المولدات انتهت
03:01 | 2025-11-10
10/11/2025 03:01:45
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الأشغال تطلق أعمال استكمال طريق المتن السريع بين العطشانة وعين علق
Lebanon 24
وزارة الأشغال تطلق أعمال استكمال طريق المتن السريع بين العطشانة وعين علق
01:59 | 2025-11-10
10/11/2025 01:59:08
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط بوادر انتهاء الإغلاق الحكومي الأميركي.. الدولار يحافظ على استقراره
Lebanon 24
وسط بوادر انتهاء الإغلاق الحكومي الأميركي.. الدولار يحافظ على استقراره
01:15 | 2025-11-10
10/11/2025 01:15:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مدعوما بتفاؤل بإعادة فتح الحكومة الأميركية قريبا.. ارتفاع في اسعار النفط
Lebanon 24
مدعوما بتفاؤل بإعادة فتح الحكومة الأميركية قريبا.. ارتفاع في اسعار النفط
23:37 | 2025-11-09
09/11/2025 11:37:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تساقط أمطار وخلايا رعديّة... درجات الحرارة ستنخفض بدءاً من هذا اليوم
Lebanon 24
تساقط أمطار وخلايا رعديّة... درجات الحرارة ستنخفض بدءاً من هذا اليوم
05:18 | 2025-11-09
09/11/2025 05:18:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ممداني يسقط حجّة "الثنائي الشيعي"
Lebanon 24
ممداني يسقط حجّة "الثنائي الشيعي"
09:01 | 2025-11-09
09/11/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وأخيراً أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. أمطار طوفانية وثلوج كثيفة في هذا الموعد
Lebanon 24
وأخيراً أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. أمطار طوفانية وثلوج كثيفة في هذا الموعد
00:30 | 2025-11-10
10/11/2025 12:30:51
Lebanon 24
Lebanon 24
من مختبرات بكين إلى خزائن بيروت والعالم: هل يهدد "الذهب الصيني" احتياطي لبنان؟
Lebanon 24
من مختبرات بكين إلى خزائن بيروت والعالم: هل يهدد "الذهب الصيني" احتياطي لبنان؟
11:00 | 2025-11-09
09/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مكانٌ لاحتجاز مقاتلي "حزب الله".. تقريرٌ يكشف فظائع سجون إسرائيل!
Lebanon 24
مكانٌ لاحتجاز مقاتلي "حزب الله".. تقريرٌ يكشف فظائع سجون إسرائيل!
12:00 | 2025-11-09
09/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
03:19 | 2025-11-10
ضمن فعاليات المعرض العربي للأسر المنتجة.. لقاء وتعاون بين غرفتي طرابلس وقطر
03:01 | 2025-11-10
الخولي : مهلة الـ45 يومًا لأصحاب المولدات انتهت
01:59 | 2025-11-10
وزارة الأشغال تطلق أعمال استكمال طريق المتن السريع بين العطشانة وعين علق
01:15 | 2025-11-10
وسط بوادر انتهاء الإغلاق الحكومي الأميركي.. الدولار يحافظ على استقراره
23:37 | 2025-11-09
مدعوما بتفاؤل بإعادة فتح الحكومة الأميركية قريبا.. ارتفاع في اسعار النفط
23:00 | 2025-11-09
بعد تقييد ساعات عمل المتاجر والمنشآت في دمشق.. تراجع في إيرادات السياحة وامتعاض
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
10/11/2025 10:24:48
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
10/11/2025 10:24:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
10/11/2025 10:24:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24