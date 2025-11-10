23
o
بيروت
19
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
21
o
النبطية
12
o
زحلة
14
o
بعلبك
6
o
بشري
17
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
بعد زيادة أسعار الوقود.. التضحم يعود للإرتفاع في مصر
Lebanon 24
10-11-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفع معدل التضخم في مصر خلال تشرين الأول بعد زيادة أسعار الوقود، في وقت يرجّح أن يُبقي
البنك المركزي المصري
أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل.
Advertisement
وأظهرت بيانات
الجهاز المركزي
للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع أسعار المستهلك في المدن إلى 12.5% على أساس سنوي، مقابل 11.7% في سبتمبر/أيلول، بينما سجل التضخم الشهري 1.8%.
وكان تقليص التضخم الذي وصل ذروته عند 38% في أيلول 2023 مسألة حاسمة للاقتصاد المصري بعد حصول البلاد على دعم مالي دولي. وخفضت الحكومة قيمة الجنيه بنحو 40% ورفعت الفائدة العام الماضي لمعالجة نقص العملات الأجنبية.
وخلال العام الجاري، اتجه
البنك المركزي
لخفض تدريجي للفائدة بإجمالي 625 نقطة أساس، بهدف تخفيف كلفة خدمة الدين وتشجيع الاستثمار، لكن سعر الفائدة الأساسي لا يزال عند 21%.
جاء هذا الارتفاع في التضخم بعد أربعة أشهر من التباطؤ النسبي، إذ أدّت زيادة أسعار الوقود بما يصل إلى 13% في النصف الثاني من تشرين الأول ضمن برنامج إصلاح مالي مدعوم من
صندوق النقد الدولي
إلى دفع الأسعار للارتفاع مجددًا، مع توقع أن تظهر آثارها بصورة أوضح في قراءات الشهر المقبل. كما ارتفعت أسعار الغذاء والمشروبات بنسبة طفيفة بلغت 1.5% على أساس سنوي.
(بلومبيرغ + رويترز)
مواضيع ذات صلة
للمرة الثانية.. مصر ترفع أسعار الوقود
Lebanon 24
للمرة الثانية.. مصر ترفع أسعار الوقود
11/11/2025 03:44:53
11/11/2025 03:44:53
Lebanon 24
Lebanon 24
في مصر.. زيادة جديدة على أسعار الغاز الطبيعي
Lebanon 24
في مصر.. زيادة جديدة على أسعار الغاز الطبيعي
11/11/2025 03:44:53
11/11/2025 03:44:53
Lebanon 24
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: عودة الغزيين من مصر بعد التوصل لآلية تنسيق مع مصر
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: عودة الغزيين من مصر بعد التوصل لآلية تنسيق مع مصر
11/11/2025 03:44:53
11/11/2025 03:44:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان "أوبك+" عن زيادة الإنتاج.. ارتفاع في أسعار النفط
Lebanon 24
بعد إعلان "أوبك+" عن زيادة الإنتاج.. ارتفاع في أسعار النفط
11/11/2025 03:44:53
11/11/2025 03:44:53
Lebanon 24
Lebanon 24
البنك المركزي المصري
صندوق النقد الدولي
الجهاز المركزي
البنك المركزي
النقد الدولي
رويترز
جمالي
لي دو
تابع
قد يعجبك أيضاً
شركات الشحن تستعد لمرحلة "العصر الصيني" في السيارات
Lebanon 24
شركات الشحن تستعد لمرحلة "العصر الصيني" في السيارات
14:00 | 2025-11-10
10/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة.. هذا ما يجري داخل محلات الذهب!
Lebanon 24
مفاجأة.. هذا ما يجري داخل محلات الذهب!
13:58 | 2025-11-10
10/11/2025 01:58:40
Lebanon 24
Lebanon 24
في طرابلس.. اعتصام لأصحاب محطات تعبئة الغاز طالب بإعادة النظر في قرار إقفالها
Lebanon 24
في طرابلس.. اعتصام لأصحاب محطات تعبئة الغاز طالب بإعادة النظر في قرار إقفالها
11:08 | 2025-11-10
10/11/2025 11:08:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 50 عامًا.. الليرة السورية لأول مرة من دون صور "آل الأسد"
Lebanon 24
بعد 50 عامًا.. الليرة السورية لأول مرة من دون صور "آل الأسد"
10:43 | 2025-11-10
10/11/2025 10:43:18
Lebanon 24
Lebanon 24
"وول ستريت" تبدأ الأسبوع على ارتفاع بدعم من آمال إنهاء الإغلاق الحكومي
Lebanon 24
"وول ستريت" تبدأ الأسبوع على ارتفاع بدعم من آمال إنهاء الإغلاق الحكومي
10:15 | 2025-11-10
10/11/2025 10:15:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وأخيراً أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. أمطار طوفانية وثلوج كثيفة في هذا الموعد
Lebanon 24
وأخيراً أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. أمطار طوفانية وثلوج كثيفة في هذا الموعد
00:30 | 2025-11-10
10/11/2025 12:30:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضه لحادث سير مروّع يوم الجمعة... رحيل فنان شهير عن 45 عاماً
Lebanon 24
بعد تعرّضه لحادث سير مروّع يوم الجمعة... رحيل فنان شهير عن 45 عاماً
10:34 | 2025-11-10
10/11/2025 10:34:11
Lebanon 24
Lebanon 24
لنزع السلاح... ماذا عرضت أميركا على لبنان؟
Lebanon 24
لنزع السلاح... ماذا عرضت أميركا على لبنان؟
09:01 | 2025-11-10
10/11/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"طبول الحرب" تُقرع في لبنان.. صحيفة إسرائيليّة تتحدث
Lebanon 24
"طبول الحرب" تُقرع في لبنان.. صحيفة إسرائيليّة تتحدث
04:42 | 2025-11-10
10/11/2025 04:42:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أوراق "100 دولار" مزيفة في منطقة لبنانية.. هذه هوية المُروّج
Lebanon 24
أوراق "100 دولار" مزيفة في منطقة لبنانية.. هذه هوية المُروّج
11:03 | 2025-11-10
10/11/2025 11:03:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
14:00 | 2025-11-10
شركات الشحن تستعد لمرحلة "العصر الصيني" في السيارات
13:58 | 2025-11-10
مفاجأة.. هذا ما يجري داخل محلات الذهب!
11:08 | 2025-11-10
في طرابلس.. اعتصام لأصحاب محطات تعبئة الغاز طالب بإعادة النظر في قرار إقفالها
10:43 | 2025-11-10
بعد 50 عامًا.. الليرة السورية لأول مرة من دون صور "آل الأسد"
10:15 | 2025-11-10
"وول ستريت" تبدأ الأسبوع على ارتفاع بدعم من آمال إنهاء الإغلاق الحكومي
10:08 | 2025-11-10
بيان عن إدارة واستثمار مرفأ بيروت.. هذه تفاصيله
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
11/11/2025 03:44:53
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
11/11/2025 03:44:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
11/11/2025 03:44:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24