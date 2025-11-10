Advertisement

إقتصاد

بعد زيادة أسعار الوقود.. التضحم يعود للإرتفاع في مصر

Lebanon 24
10-11-2025 | 16:00
ارتفع معدل التضخم في مصر خلال تشرين الأول بعد زيادة أسعار الوقود، في وقت يرجّح أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل.
 وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع أسعار المستهلك في المدن إلى 12.5% على أساس سنوي، مقابل 11.7% في سبتمبر/أيلول، بينما سجل التضخم الشهري 1.8%.

وكان تقليص التضخم الذي وصل ذروته عند 38% في أيلول 2023 مسألة حاسمة للاقتصاد المصري بعد حصول البلاد على دعم مالي دولي. وخفضت الحكومة قيمة الجنيه بنحو 40% ورفعت الفائدة العام الماضي لمعالجة نقص العملات الأجنبية. 
وخلال العام الجاري، اتجه البنك المركزي لخفض تدريجي للفائدة بإجمالي 625 نقطة أساس، بهدف تخفيف كلفة خدمة الدين وتشجيع الاستثمار، لكن سعر الفائدة الأساسي لا يزال عند 21%.

جاء هذا الارتفاع في التضخم بعد أربعة أشهر من التباطؤ النسبي، إذ أدّت زيادة أسعار الوقود بما يصل إلى 13% في النصف الثاني من تشرين الأول ضمن برنامج إصلاح مالي مدعوم من صندوق النقد الدولي إلى دفع الأسعار للارتفاع مجددًا، مع توقع أن تظهر آثارها بصورة أوضح في قراءات الشهر المقبل. كما ارتفعت أسعار الغذاء والمشروبات بنسبة طفيفة بلغت 1.5% على أساس سنوي.

(بلومبيرغ + رويترز)
 
