في يوم واحد.. هذه الأرباح حقّقتها "آبل"

ارتفع سهم Apple بنسبة 2.2% في جلسة الثلاثاء مسجلاً أعلى إغلاق يومي في تاريخه، لتضيف الشركة 86 مليار دولار إلى قيمتها السوقية في .وأفادت مصادر إعلامية بأن الشركة لن تُطلق الإصدار التالي من Air في خريف 2026 كما كان مخططًا له سابقًا، في ظل ضعف المبيعات.وكانت Apple قد أطلقت هذا الطراز من الهواتف في عام 2025 كبديل أنحف وأخف وزنًا ضمن مجموعة هواتف iPhone الرائدة.كما قالت Apple في تشرين الاول الماضي أن iPhone Air سيكون متاحًا للطلب المسبق في ، بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية على خدمات eSIM من قبل مشغلي الاتصالات هناك. (CNBC)