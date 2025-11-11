Advertisement

إقتصاد

في يوم واحد.. هذه الأرباح حقّقتها "آبل"

Lebanon 24
11-11-2025 | 23:00
ارتفع سهم  Apple بنسبة 2.2% في جلسة الثلاثاء مسجلاً أعلى إغلاق يومي في تاريخه، لتضيف الشركة 86 مليار دولار إلى قيمتها السوقية في يوم واحد.
وأفادت مصادر إعلامية بأن الشركة لن تُطلق الإصدار التالي من iphone Air في خريف 2026 كما كان مخططًا له سابقًا، في ظل ضعف المبيعات.

وكانت Apple قد أطلقت هذا الطراز من الهواتف في عام 2025 كبديل أنحف وأخف وزنًا ضمن مجموعة هواتف iPhone  الرائدة.

كما قالت Apple في تشرين الاول الماضي أن iPhone Air سيكون متاحًا للطلب المسبق في الصين، بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية على خدمات eSIM من قبل مشغلي الاتصالات هناك. (CNBC)
