مع ترقب إنهاء الإغلاق الحكومي في أميركا.. تراجع أسعار النفط

تراجعت أسعار اليوم الأربعاء بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة وسط توقعات بأن إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ قد يعزز الطلب في أكبر دولة مستهلكة للخام في العالم.وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات أو 0.12% إلى 65.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:06 بتوقيت غرينتش بعد أن ارتفعت 1.7% أمس الثلاثاء.وانخفض خام غرب الوسيط الأميركي سبعة سنتات أو 0.11% إلى 60.97 دولار للبرميل بعد ارتفاعه 1.5% في الجلسة السابقة.