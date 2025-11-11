Advertisement

إقتصاد

مع ترقب إنهاء الإغلاق الحكومي في أميركا.. تراجع أسعار النفط

Lebanon 24
11-11-2025 | 23:47
تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة وسط توقعات بأن إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة قد يعزز الطلب في أكبر دولة مستهلكة للخام في العالم.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات أو 0.12% إلى 65.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:06 بتوقيت غرينتش بعد أن ارتفعت 1.7% أمس الثلاثاء.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سبعة سنتات أو 0.11% إلى 60.97 دولار للبرميل بعد ارتفاعه 1.5% في الجلسة السابقة.
