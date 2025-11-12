24
إقتصاد
بدعم من ضعف الدولار.. ارتفاع اضافي في سعر الذهب لليوم الرابع
Lebanon 24
12-11-2025
|
01:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفع
الذهب
لليوم الرابع على التوالي اليوم الأربعاء مدعوما بتراجع الدولار وتوقعات بأن إنهاء الإغلاق الحكومي في
الولايات المتحدة
وتدفق البيانات الاقتصادية سيعززان الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأميركية الشهر المقبل.
Advertisement
وزادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4142.70 دولار للأونصة بحلول الساعة 00:12 بتوقيت غرينتش، بعدما سجلت أعلى مستوى لها منذ 23 تشرين الأول أمس الثلاثاء.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.8% إلى 4149.20 دولار للأونصة، وفقاً لوكالة "
رويترز
".
تابع
