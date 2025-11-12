Advertisement

إقتصاد

بدعم من ضعف الدولار.. ارتفاع اضافي في سعر الذهب لليوم الرابع

Lebanon 24
12-11-2025 | 01:08
ارتفع الذهب لليوم الرابع على التوالي اليوم الأربعاء مدعوما بتراجع الدولار وتوقعات بأن إنهاء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة وتدفق البيانات الاقتصادية سيعززان الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأميركية الشهر المقبل.
وزادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4142.70 دولار للأونصة بحلول الساعة 00:12 بتوقيت غرينتش، بعدما سجلت أعلى مستوى لها منذ 23 تشرين الأول أمس الثلاثاء.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.8% إلى 4149.20 دولار للأونصة، وفقاً لوكالة "رويترز".
