بدعم من ضعف الدولار.. ارتفاع اضافي في سعر الذهب لليوم الرابع

ارتفع لليوم الرابع على التوالي اليوم الأربعاء مدعوما بتراجع الدولار وتوقعات بأن إنهاء الإغلاق الحكومي في وتدفق البيانات الاقتصادية سيعززان الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأميركية الشهر المقبل.وزادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4142.70 دولار للأونصة بحلول الساعة 00:12 بتوقيت غرينتش، بعدما سجلت أعلى مستوى لها منذ 23 تشرين الأول أمس الثلاثاء.وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.8% إلى 4149.20 دولار للأونصة، وفقاً لوكالة " ".