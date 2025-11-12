سوريا تقرر تعديل أسعار البنزين والغاز والمازوت

Advertisement

أصدر السوري ، قراراً يقضي بتحديد أسعار جديدة مخفضة لبيع المشتقات النفطية "البنزين، المازوت، أسطوانة المنزلي، أسطوانة الغاز الصناعي".وبموجب القرار الجديد أصبحت الأسعار على النحو التالي:البنزين أوكتان 90: 0.85 دولار للتر الواحد.المازوت: 0.75 دولار للتر الواحد.أسطوانة الغاز المنزلي "وزن 10 كيلوغرامات": 10.5 دولار للأسطوانة.أسطوانة الغاز الصناعي "وزن 16 كيلوغراماً": 16.8 دولار للأسطوانة.ويطبق القرار الجديد اعتباراً الأربعاء 12 تشرين الثاني 2025، على أن تلغى بموجبه جميع القرارات السابقة المتعارضة مع أحكامه، وفقاً لوكالة الأنباء " ".