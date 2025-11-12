Advertisement

إقتصاد

سوريا تقرر تعديل أسعار البنزين والغاز والمازوت

Lebanon 24
12-11-2025 | 02:14
أصدر وزير الطاقة السوري محمد البشير، قراراً يقضي بتحديد أسعار جديدة مخفضة لبيع المشتقات النفطية "البنزين، المازوت، أسطوانة الغاز المنزلي، أسطوانة الغاز الصناعي".
وبموجب القرار الجديد أصبحت الأسعار على النحو التالي:

البنزين أوكتان 90: 0.85 دولار للتر الواحد.

المازوت: 0.75 دولار للتر الواحد.

أسطوانة الغاز المنزلي "وزن 10 كيلوغرامات": 10.5 دولار للأسطوانة.

أسطوانة الغاز الصناعي "وزن 16 كيلوغراماً": 16.8 دولار للأسطوانة.

ويطبق القرار الجديد اعتباراً من اليوم الأربعاء 12 تشرين الثاني 2025، على أن تلغى بموجبه جميع القرارات السابقة المتعارضة مع أحكامه، وفقاً لوكالة الأنباء السورية "سانا".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24