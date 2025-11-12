24
إقتصاد
سوريا تقرر تعديل أسعار البنزين والغاز والمازوت
Lebanon 24
12-11-2025
|
02:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدر
وزير الطاقة
السوري
محمد البشير
، قراراً يقضي بتحديد أسعار جديدة مخفضة لبيع المشتقات النفطية "البنزين، المازوت، أسطوانة
الغاز
المنزلي، أسطوانة الغاز الصناعي".
وبموجب القرار الجديد أصبحت الأسعار على النحو التالي:
البنزين أوكتان 90: 0.85 دولار للتر الواحد.
المازوت: 0.75 دولار للتر الواحد.
أسطوانة الغاز المنزلي "وزن 10 كيلوغرامات": 10.5 دولار للأسطوانة.
أسطوانة الغاز الصناعي "وزن 16 كيلوغراماً": 16.8 دولار للأسطوانة.
ويطبق القرار الجديد اعتباراً
من اليوم
الأربعاء 12 تشرين الثاني 2025، على أن تلغى بموجبه جميع القرارات السابقة المتعارضة مع أحكامه، وفقاً لوكالة الأنباء
السورية
"
سانا
".
