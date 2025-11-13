بفعل مخاوف زيادة المعروض وارتفاع المخزونات الأميركية.. النفط يواصل خسائره

Advertisement

انخفضت أسعار لليوم الثاني على التوالي الخميس إذ عزز تقرير أظهر ارتفاع مخزونات الخام في ، أكبر مستهلك للخام في العالم، المخاوف من أن المعروض العالمي يتجاوز الطلب الحالي على الوقود.بحلول الساعة 02:34 بتوقيت غرينتش، نزلت العقود الآجلة لخام برنت 3 سنتات أو 0.03% إلى 62.69 دولار للبرميل بعد انخفاضها 3.8% في الجلسة الماضية.وانخفض خام غرب الوسيط الأميركي 5 سنتات أو 0.09% إلى 58.44 دولار للبرميل، مواصلا خسائر بلغت 4.2% أمس الأربعاء، وفق وكالة " ".