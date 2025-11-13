Advertisement

إقتصاد

بفعل مخاوف زيادة المعروض وارتفاع المخزونات الأميركية.. النفط يواصل خسائره

Lebanon 24
13-11-2025 | 02:38
انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي الخميس إذ عزز تقرير أظهر ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام في العالم، المخاوف من أن المعروض العالمي يتجاوز الطلب الحالي على الوقود.
بحلول الساعة 02:34 بتوقيت غرينتش، نزلت العقود الآجلة لخام برنت 3 سنتات أو 0.03% إلى 62.69 دولار للبرميل بعد انخفاضها 3.8% في الجلسة الماضية.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5 سنتات أو 0.09% إلى 58.44 دولار للبرميل، مواصلا خسائر بلغت 4.2% أمس الأربعاء، وفق وكالة "رويترز".
