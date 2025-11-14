20
إقتصاد
تباطؤ مفاجئ في الصين.. إنتاج المصانع وتجارة التجزئة عند أضعف وتيرة
Lebanon 24
14-11-2025
|
01:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجّل الاقتصاد الصيني في تشرين الاول أبطأ نمو لإنتاج المصانع ومبيعات التجزئة منذ أكثر من عام، ما يفاقم الضغوط على صانعي السياسات لإنعاش اقتصاد بقيمة 19 تريليون دولار يعتمد على التصدير.
أظهرت بيانات
المكتب الوطني للإحصاء
نموّ الناتج الصناعي 4.9% على أساس سنوي، مقابل 6.5% في أيلول ودون توقعات استطلاع
رويترز
البالغة 5.5%. وتوسّعت مبيعات التجزئة 2.9%، وهي أيضًا أسوأ وتيرة منذ آب 2024، بعدما ارتفعت 3% في أيلول، ومقارنة بتوقعات 2.8%.
وتُهدِّد الضغوط على
العرض
والطلب بتقليص النمو بوتيرة أكبر. وعلى مدى عقود، عوّضت
بكين
ضعف إنفاق المستهلكين إمّا بتحفيز الإنتاج الموجّه للتصدير، أو بإنفاق خزائني على بنية تحتية. لكن حرب الرسوم الجمركية التي يشنّها الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
تُظهر حدود الرهان على أكبر سوق استهلاكية في العالم لتخفيضات الأسعار وحدها.
وقال فريد نيومان، كبير اقتصاديي
آسيا
لدى
بنك إتش إس بي سي
: "يواجه الاقتصاد الصيني ضغوطًا من جميع الجوانب".
ويُقرّ صانعو السياسات بالحاجة إلى إصلاحات لمعالجة اختلالات العرض والطلب، ورفع استهلاك الأسر، والتعامل مع ديون الحكومات المحلية المرتفعة، مع إدراك أن الإصلاح الهيكلي سيكون مؤلمًا ومحفوفًا بالمخاطر السياسية في ظل ضغوط الحرب التجارية.
وكانت بيانات منفصلة الأسبوع الماضي قد أظهرت هبوطًا غير متوقّع في الصادرات خلال أكتوبر، إذ يجد المنتجون صعوبة في تحقيق أرباح بأسواق بديلة بعد أشهر من الشحن المسبق لتجنّب تهديدات الرسوم الأميركية. (سكاي نيوز)
