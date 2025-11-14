Advertisement

إقتصاد

تباطؤ مفاجئ في الصين.. إنتاج المصانع وتجارة التجزئة عند أضعف وتيرة

Lebanon 24
14-11-2025 | 01:18
A-
A+
Doc-P-1442049-638987052951907096.png
Doc-P-1442049-638987052951907096.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سجّل الاقتصاد الصيني في تشرين الاول أبطأ نمو لإنتاج المصانع ومبيعات التجزئة منذ أكثر من عام، ما يفاقم الضغوط على صانعي السياسات لإنعاش اقتصاد بقيمة 19 تريليون دولار يعتمد على التصدير.

Advertisement
أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء نموّ الناتج الصناعي 4.9% على أساس سنوي، مقابل 6.5% في أيلول ودون توقعات استطلاع رويترز البالغة 5.5%. وتوسّعت مبيعات التجزئة 2.9%، وهي أيضًا أسوأ وتيرة منذ آب 2024، بعدما ارتفعت 3% في أيلول، ومقارنة بتوقعات 2.8%.

وتُهدِّد الضغوط على العرض والطلب بتقليص النمو بوتيرة أكبر. وعلى مدى عقود، عوّضت بكين ضعف إنفاق المستهلكين إمّا بتحفيز الإنتاج الموجّه للتصدير، أو بإنفاق خزائني على بنية تحتية. لكن حرب الرسوم الجمركية التي يشنّها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تُظهر حدود الرهان على أكبر سوق استهلاكية في العالم لتخفيضات الأسعار وحدها.

وقال فريد نيومان، كبير اقتصاديي آسيا لدى بنك إتش إس بي سي: "يواجه الاقتصاد الصيني ضغوطًا من جميع الجوانب".

ويُقرّ صانعو السياسات بالحاجة إلى إصلاحات لمعالجة اختلالات العرض والطلب، ورفع استهلاك الأسر، والتعامل مع ديون الحكومات المحلية المرتفعة، مع إدراك أن الإصلاح الهيكلي سيكون مؤلمًا ومحفوفًا بالمخاطر السياسية في ظل ضغوط الحرب التجارية.

وكانت بيانات منفصلة الأسبوع الماضي قد أظهرت هبوطًا غير متوقّع في الصادرات خلال أكتوبر، إذ يجد المنتجون صعوبة في تحقيق أرباح بأسواق بديلة بعد أشهر من الشحن المسبق لتجنّب تهديدات الرسوم الأميركية. (سكاي نيوز)
 
مواضيع ذات صلة
ترامب متفائل باتفاق تجاري شامل مع الصين
lebanon 24
14/11/2025 10:23:03 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: قد نتوصل لاتفاق تجاري عادل مع الصين
lebanon 24
14/11/2025 10:23:03 Lebanon 24 Lebanon 24
هل بدأت وتيرة الحرب الروسية في أوكرانيا بالتباطؤ؟.. تقرير أميركي يُجيب
lebanon 24
14/11/2025 10:23:03 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخزانة الأميركية: الصين مستعدة لإبرام صفقة تجارية
lebanon 24
14/11/2025 10:23:03 Lebanon 24 Lebanon 24

المكتب الوطني للإحصاء

بنك إتش إس بي سي

المكتب الوطني

دونالد ترامب

سكاي نيوز

دونالد

رويترز

على بن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
02:45 | 2025-11-14
02:30 | 2025-11-14
02:13 | 2025-11-14
00:17 | 2025-11-14
23:21 | 2025-11-13
14:04 | 2025-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24