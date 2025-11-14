تباطؤ مفاجئ في الصين.. إنتاج المصانع وتجارة التجزئة عند أضعف وتيرة

Advertisement

أظهرت بيانات نموّ الناتج الصناعي 4.9% على أساس سنوي، مقابل 6.5% في أيلول ودون توقعات استطلاع البالغة 5.5%. وتوسّعت مبيعات التجزئة 2.9%، وهي أيضًا أسوأ وتيرة منذ آب 2024، بعدما ارتفعت 3% في أيلول، ومقارنة بتوقعات 2.8%.وتُهدِّد الضغوط على والطلب بتقليص النمو بوتيرة أكبر. وعلى مدى عقود، عوّضت ضعف إنفاق المستهلكين إمّا بتحفيز الإنتاج الموجّه للتصدير، أو بإنفاق خزائني على بنية تحتية. لكن حرب الرسوم الجمركية التي يشنّها الرئيس الأميركي تُظهر حدود الرهان على أكبر سوق استهلاكية في العالم لتخفيضات الأسعار وحدها.وقال فريد نيومان، كبير اقتصاديي لدى : "يواجه الاقتصاد الصيني ضغوطًا من جميع الجوانب".ويُقرّ صانعو السياسات بالحاجة إلى إصلاحات لمعالجة اختلالات العرض والطلب، ورفع استهلاك الأسر، والتعامل مع ديون الحكومات المحلية المرتفعة، مع إدراك أن الإصلاح الهيكلي سيكون مؤلمًا ومحفوفًا بالمخاطر السياسية في ظل ضغوط الحرب التجارية.وكانت بيانات منفصلة الأسبوع الماضي قد أظهرت هبوطًا غير متوقّع في الصادرات خلال أكتوبر، إذ يجد المنتجون صعوبة في تحقيق أرباح بأسواق بديلة بعد أشهر من الشحن المسبق لتجنّب تهديدات الرسوم الأميركية. (سكاي نيوز)