ذهبٌ بحجمٍ قياسي.. الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم في تاريخها

وبحسب البيان، يقع المنجم في منطقة "دادونغو" بمتوسط تركيز يبلغ 0.56 غرام ذهب لكل طن، ويمتد الجسم الخام على عمق يتراوح بين 115 و913 متراً تحت سطح الأرض، بمتوسط سماكة 263 متراً وسماكة قصوى تصل إلى 513 متراً.وشدّدت الوزارة على الأهمية الاستراتيجية للاكتشاف، لجهة "تعزيز الاحتياطيات الاستراتيجية للصين من " والمساهمة في "بناء قاعدة عالمية المستوى لاستخراج الذهب في لياونينغ"، تمهيداً لتحويل المنطقة إلى مركز عالمي رائد في تعدين الذهب. (روسيا اليوم)