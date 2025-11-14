Advertisement

إقتصاد

ذهبٌ بحجمٍ قياسي.. الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم في تاريخها

Lebanon 24
14-11-2025 | 03:46
أعلنت وزارة الموارد الطبيعية الصينية اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخ البلاد، باحتياطي يُقدّر بـ"1.44 ألف طن" في مقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين، مؤكدةً أنه "أكبر منجم للذهب منخفض الجودة" محلياً.
وبحسب البيان، يقع المنجم في منطقة "دادونغو" بمتوسط تركيز يبلغ 0.56 غرام ذهب لكل طن، ويمتد الجسم الخام على عمق يتراوح بين 115 و913 متراً تحت سطح الأرض، بمتوسط سماكة 263 متراً وسماكة قصوى تصل إلى 513 متراً.

وشدّدت الوزارة على الأهمية الاستراتيجية للاكتشاف، لجهة "تعزيز الاحتياطيات الاستراتيجية للصين من الذهب" والمساهمة في "بناء قاعدة عالمية المستوى لاستخراج الذهب في لياونينغ"، تمهيداً لتحويل المنطقة إلى مركز عالمي رائد في تعدين الذهب. (روسيا اليوم)
 
وزارة الموارد الطبيعية

وزارة الموارد

روسيا اليوم

مقاطعة لي

شمال شرق

الصينية

روسيا

الذهب

