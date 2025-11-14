19
ذهبٌ بحجمٍ قياسي.. الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم في تاريخها
Lebanon 24
14-11-2025
|
03:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
وزارة الموارد الطبيعية
الصينية
اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخ البلاد، باحتياطي يُقدّر بـ"1.44 ألف طن" في مقاطعة لياونينغ شمال شرقي
الصين
، مؤكدةً أنه "أكبر منجم للذهب منخفض الجودة" محلياً.
وبحسب البيان، يقع المنجم في منطقة "دادونغو" بمتوسط تركيز يبلغ 0.56 غرام ذهب لكل طن، ويمتد الجسم الخام على عمق يتراوح بين 115 و913 متراً تحت سطح الأرض، بمتوسط سماكة 263 متراً وسماكة قصوى تصل إلى 513 متراً.
وشدّدت الوزارة على الأهمية الاستراتيجية للاكتشاف، لجهة "تعزيز الاحتياطيات الاستراتيجية للصين من
الذهب
" والمساهمة في "بناء قاعدة عالمية المستوى لاستخراج الذهب في لياونينغ"، تمهيداً لتحويل المنطقة إلى مركز عالمي رائد في تعدين الذهب. (روسيا اليوم)
شقير شاكراً السعودية: قرار إعادة التصدير مؤشر لعودة الثقة والعلاقات الاقتصادية الطبيعية
Lebanon 24
شقير شاكراً السعودية: قرار إعادة التصدير مؤشر لعودة الثقة والعلاقات الاقتصادية الطبيعية
05:42 | 2025-11-14
14/11/2025 05:42:07
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراءات احترازية لإخراج لبنان من اللائحة الرمادية.. هذا ما أعلنه مصرف لبنان
Lebanon 24
إجراءات احترازية لإخراج لبنان من اللائحة الرمادية.. هذا ما أعلنه مصرف لبنان
04:51 | 2025-11-14
14/11/2025 04:51:04
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار مرتقب لمصرف لبنان وهذه مفاعيله
Lebanon 24
قرار مرتقب لمصرف لبنان وهذه مفاعيله
02:45 | 2025-11-14
14/11/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف لبنان الهشة
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف لبنان الهشة
02:30 | 2025-11-14
14/11/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاعٌ في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد
Lebanon 24
ارتفاعٌ في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد
02:13 | 2025-11-14
14/11/2025 02:13:08
Lebanon 24
Lebanon 24
