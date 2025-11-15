20
إقتصاد
أسعار النفط تسجل مكاسب أسبوعية وسط مخاوف تقلص الإمدادات
Lebanon 24
15-11-2025
|
02:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفعت أسعار
النفط
بأكثر من 2% في جلسة يوم الجمعة بعد تعليق ميناء نوفوروسيسك الروسي لصادراته النفطية إثر هجوم أوكراني بطائرات مسيّرة استهدف مستودعا نفطيا، مما أثار مخاوف بشأن الإمدادات.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.38 دولار، أي ما يعادل 2.19%، لتبلغ عند التسوية 64.39 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب
تكساس
الوسيط الأميركي 1.40 دولار، أي ما يعادل 2.39%، لتبلغ عند التسوية 60.09 دولار للبرميل.
وصعد
خام برنت
1.2% خلال الأسبوع، بينما حقق خام غرب تكساس الوسيط مكاسب أسبوعية بنحو 0.6%.
