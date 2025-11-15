Advertisement

إقتصاد

أسعار النفط تسجل مكاسب أسبوعية وسط مخاوف تقلص الإمدادات

Lebanon 24
15-11-2025 | 02:39
A-
A+
Doc-P-1442446-638987965215296132.webp
Doc-P-1442446-638987965215296132.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% في جلسة يوم الجمعة بعد تعليق ميناء نوفوروسيسك الروسي لصادراته النفطية إثر هجوم أوكراني بطائرات مسيّرة استهدف مستودعا نفطيا، مما أثار مخاوف بشأن الإمدادات.
Advertisement

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.38 دولار، أي ما يعادل 2.19%، لتبلغ عند التسوية 64.39 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.40 دولار، أي ما يعادل 2.39%، لتبلغ عند التسوية 60.09 دولار للبرميل.

وصعد خام برنت 1.2% خلال الأسبوع، بينما حقق خام غرب تكساس الوسيط مكاسب أسبوعية بنحو 0.6%.
مواضيع ذات صلة
للأسبوع الثالث.. أسعار النفط تسجل مكاسب متتالية
lebanon 24
15/11/2025 10:20:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وسط مخاوف فائض الإمدادات.. أسعار النفط تسجل خسائر للأسبوع الثاني
lebanon 24
15/11/2025 10:20:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وسط مخاوف زيادة الإمدادات.. النفط يتكبد خسارة أسبوعية حادة
lebanon 24
15/11/2025 10:20:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وسط مخاوف زيادة المعروض.. أسعار النفط تسجل خسائر متتالية للشهر الثالث
lebanon 24
15/11/2025 10:20:10 Lebanon 24 Lebanon 24

خام برنت

تكساس

الروس

زادة

فورو

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
15:56 | 2025-11-14
15:32 | 2025-11-14
14:52 | 2025-11-14
09:53 | 2025-11-14
09:30 | 2025-11-14
08:27 | 2025-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24