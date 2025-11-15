أسعار النفط تسجل مكاسب أسبوعية وسط مخاوف تقلص الإمدادات

Advertisement

ارتفعت أسعار بأكثر من 2% في جلسة يوم الجمعة بعد تعليق ميناء نوفوروسيسك الروسي لصادراته النفطية إثر هجوم أوكراني بطائرات مسيّرة استهدف مستودعا نفطيا، مما أثار مخاوف بشأن الإمدادات.وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.38 دولار، أي ما يعادل 2.19%، لتبلغ عند التسوية 64.39 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي 1.40 دولار، أي ما يعادل 2.39%، لتبلغ عند التسوية 60.09 دولار للبرميل.وصعد 1.2% خلال الأسبوع، بينما حقق خام غرب تكساس الوسيط مكاسب أسبوعية بنحو 0.6%.