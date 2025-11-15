صحيفة تكشف.. هذا ما طلبته تسلا من مورديها

Advertisement

أفادت صحيفة " " بأن شركة بدأت تطلب من مورديها استبعاد المكونات المصنوعة في عند تصنيع سياراتها في .ونقل التقرير، الجمعة، عن مصادر مطلعة أن الشركة التي يقودها ومورديها استبدلوا بالفعل بعض المكونات صينية الصنع ويخططون لاستبدال جميع المكونات المتبقية بقطع مصنوعة خارج الصين خلال عام أو عامين.وأضافت الصحيفة أن المسؤولين التنفيذيين واجهوا صعوبات بسبب الرسوم الجمركية المتقلبة وسط الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين، مما عقد استراتيجيات التسعير. (سكاي نيوز عربية)