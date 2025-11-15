Advertisement

إقتصاد

صحيفة تكشف.. هذا ما طلبته تسلا من مورديها

Lebanon 24
15-11-2025 | 07:37
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن شركة تسلا بدأت تطلب من مورديها استبعاد المكونات المصنوعة في الصين عند تصنيع سياراتها في الولايات المتحدة.
ونقل التقرير، الجمعة، عن مصادر مطلعة أن الشركة التي يقودها إيلون ماسك ومورديها استبدلوا بالفعل بعض المكونات صينية الصنع ويخططون لاستبدال جميع المكونات المتبقية بقطع مصنوعة خارج الصين خلال عام أو عامين.

وأضافت الصحيفة أن المسؤولين التنفيذيين واجهوا صعوبات بسبب الرسوم الجمركية المتقلبة وسط الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين، مما عقد استراتيجيات التسعير. (سكاي نيوز عربية)
 
 
