دعا رئيس حكومة ولاية سكسونيا ميشائيل كريتشمر إلى إعادة فتح قنوات استيراد الطاقة من فور توقف القتال في ، معتبراً أن استعادة هذه التوريدات ضرورة للأمن الاقتصادي الألماني، شرط عدم تكرار التبعية التي سبقت الحرب.وشدّد في حديثه لوسائل إعلام ألمانية على أن بناء علاقة تجارية مستقرة مع سيعود بالفائدة على المدى .كريتشمر، الذي يتعرض لانتقادات داخل حزبه وخارجه بسبب هذه المواقف، يرى أن المفروضة على روسيا منذ اندلاع الحرب لا يمكن النظر إليها بمعزل عن مصالح ألمانيا الصناعية، محذّراً من أن سياسات الطاقة الحالية تُضعف القدرة الإنتاجية للبلاد وتفاقم التحديات الاقتصادية.ولدى سؤاله عن موقفه من ، أكد أن الهجوم على أوكرانيا يفرض على ألمانيا الاستعداد للدفاع وتعزيز قدراتها، مشيراً إلى أن ذلك لن يكون ممكناً بدون اقتصاد قوي قادر على مواكبة التحديات في .