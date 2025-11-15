Advertisement

إقتصاد

هل تبدّل برلين سياستها؟ دعوات لفتح خطوط الطاقة مع موسكو

Lebanon 24
15-11-2025 | 14:00
دعا رئيس حكومة ولاية سكسونيا الألمانية ميشائيل كريتشمر إلى إعادة فتح قنوات استيراد الطاقة من روسيا فور توقف القتال في أوكرانيا، معتبراً أن استعادة هذه التوريدات ضرورة للأمن الاقتصادي الألماني، شرط عدم تكرار التبعية التي سبقت الحرب. 
وشدّد في حديثه لوسائل إعلام ألمانية على أن بناء علاقة تجارية مستقرة مع موسكو سيعود بالفائدة على المدى الطويل.

كريتشمر، الذي يتعرض لانتقادات داخل حزبه وخارجه بسبب هذه المواقف، يرى أن العقوبات المفروضة على روسيا منذ اندلاع الحرب لا يمكن النظر إليها بمعزل عن مصالح ألمانيا الصناعية، محذّراً من أن سياسات الطاقة الحالية تُضعف القدرة الإنتاجية للبلاد وتفاقم التحديات الاقتصادية.

ولدى سؤاله عن موقفه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد أن الهجوم على أوكرانيا يفرض على ألمانيا الاستعداد للدفاع وتعزيز قدراتها، مشيراً إلى أن ذلك لن يكون ممكناً بدون اقتصاد قوي قادر على مواكبة التحديات في أوروبا.
 
