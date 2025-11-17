Advertisement

إقتصاد

خلال خمس سنوات.. سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في تقنيات الذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
17-11-2025 | 00:21
A-
A+
Doc-P-1443058-638989613756779302.png
Doc-P-1443058-638989613756779302.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت مجموعة سامسونغ الكورية الجنوبية أمس الأحد خطة لاستثمار 310 مليارات دولار خلال خمس سنوات، خصوصا في التكنولوجيا التي تدعم الذكاء الاصطناعي، لتلبية الطلب المتزايد عالميا.
Advertisement

وتتضمن حزمة الاستثمار خططا لبناء منشأة جديدة لأشباه الموصلات، مصممة "لتلبية حاجات الطلب على رقائق الذاكرة"، وفقا لما ذكرت المجموعة.
 
وأوضحت أنه عند تشغيله بالكامل "يتوقع أن يؤدي مصنع بيونغتيك دورا استراتيجيا أكبر في كل من سلسلة التوريد العالمية لأشباه الموصلات ونظام الرقائق في كوريا الجنوبية".
 
ومن المقرر أن تبدأ المنشأة الجديدة عملياتها في سنة 2028. (سكاي نيوز عربية) 
مواضيع ذات صلة
هل تسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي في إصلاح القطاع العام؟
lebanon 24
17/11/2025 09:53:37 Lebanon 24 Lebanon 24
غوغل تستثمر 15 مليار دولار لإنشاء مركز بيانات ضخم للذكاء الاصطناعي في الهند
lebanon 24
17/11/2025 09:53:37 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: أبرمنا اتفاقا تجاريا مع أوزبكستان يشمل استثمارات تصل إلى 35 مليار دولار خلال 3 سنوات
lebanon 24
17/11/2025 09:53:37 Lebanon 24 Lebanon 24
سامسونغ تراهن على الذكاء الاصطناعي وتدخل سوق الواقع الممتد بسماعة "Galaxy XR"
lebanon 24
17/11/2025 09:53:37 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

تكنولوجيا وعلوم

كوريا الجنوبية

سكاي نيوز

سكاي نيو

الكورية

الموصل

سامسون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
02:40 | 2025-11-17
01:38 | 2025-11-17
00:36 | 2025-11-17
23:35 | 2025-11-16
23:00 | 2025-11-16
15:47 | 2025-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24