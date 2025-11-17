خلال خمس سنوات.. سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في تقنيات الذكاء الاصطناعي



وتتضمن حزمة الاستثمار خططا لبناء منشأة جديدة لأشباه الموصلات، مصممة "لتلبية حاجات الطلب على رقائق الذاكرة"، وفقا لما ذكرت المجموعة. أعلنت مجموعة الجنوبية أمس الأحد خطة لاستثمار 310 مليارات دولار خلال خمس سنوات، خصوصا في التكنولوجيا التي تدعم ، لتلبية الطلب المتزايد عالميا.وتتضمن حزمة الاستثمار خططا لبناء منشأة جديدة لأشباه الموصلات، مصممة "لتلبية حاجات الطلب على رقائق الذاكرة"، وفقا لما ذكرت المجموعة.

وأوضحت أنه عند تشغيله بالكامل "يتوقع أن يؤدي مصنع بيونغتيك دورا استراتيجيا أكبر في كل من سلسلة التوريد العالمية لأشباه الموصلات ونظام الرقائق في ".

ومن المقرر أن تبدأ المنشأة الجديدة عملياتها في سنة 2028. (سكاي نيوز عربية)