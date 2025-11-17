20
o
بيروت
19
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
17
o
النبطية
15
o
زحلة
12
o
بعلبك
4
o
بشري
15
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
خلال خمس سنوات.. سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في تقنيات الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
17-11-2025
|
00:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت مجموعة
سامسونغ
الكورية
الجنوبية أمس الأحد خطة لاستثمار 310 مليارات دولار خلال خمس سنوات، خصوصا في التكنولوجيا التي تدعم
الذكاء الاصطناعي
، لتلبية الطلب المتزايد عالميا.
Advertisement
وتتضمن حزمة الاستثمار خططا لبناء منشأة جديدة لأشباه الموصلات، مصممة "لتلبية حاجات الطلب على رقائق الذاكرة"، وفقا لما ذكرت المجموعة.
وأوضحت أنه عند تشغيله بالكامل "يتوقع أن يؤدي مصنع بيونغتيك دورا استراتيجيا أكبر في كل من سلسلة التوريد العالمية لأشباه الموصلات ونظام الرقائق في
كوريا الجنوبية
".
ومن المقرر أن تبدأ المنشأة الجديدة عملياتها في سنة 2028. (سكاي نيوز عربية)
مواضيع ذات صلة
هل تسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي في إصلاح القطاع العام؟
Lebanon 24
هل تسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي في إصلاح القطاع العام؟
17/11/2025 09:53:37
17/11/2025 09:53:37
Lebanon 24
Lebanon 24
غوغل تستثمر 15 مليار دولار لإنشاء مركز بيانات ضخم للذكاء الاصطناعي في الهند
Lebanon 24
غوغل تستثمر 15 مليار دولار لإنشاء مركز بيانات ضخم للذكاء الاصطناعي في الهند
17/11/2025 09:53:37
17/11/2025 09:53:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: أبرمنا اتفاقا تجاريا مع أوزبكستان يشمل استثمارات تصل إلى 35 مليار دولار خلال 3 سنوات
Lebanon 24
ترامب: أبرمنا اتفاقا تجاريا مع أوزبكستان يشمل استثمارات تصل إلى 35 مليار دولار خلال 3 سنوات
17/11/2025 09:53:37
17/11/2025 09:53:37
Lebanon 24
Lebanon 24
سامسونغ تراهن على الذكاء الاصطناعي وتدخل سوق الواقع الممتد بسماعة "Galaxy XR"
Lebanon 24
سامسونغ تراهن على الذكاء الاصطناعي وتدخل سوق الواقع الممتد بسماعة "Galaxy XR"
17/11/2025 09:53:37
17/11/2025 09:53:37
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصاد
تكنولوجيا وعلوم
كوريا الجنوبية
سكاي نيوز
سكاي نيو
الكورية
الموصل
سامسون
تابع
قد يعجبك أيضاً
أين يسكن أغنى رجل في العالم؟
Lebanon 24
أين يسكن أغنى رجل في العالم؟
02:40 | 2025-11-17
17/11/2025 02:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد استئناف التصدير في ميناء نوفوروسيسك الروسي.. تراجع أسعار النفط
Lebanon 24
بعد استئناف التصدير في ميناء نوفوروسيسك الروسي.. تراجع أسعار النفط
01:38 | 2025-11-17
17/11/2025 01:38:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بريطانيا تخطط لحظر التأشيرات على 3 دول
Lebanon 24
بريطانيا تخطط لحظر التأشيرات على 3 دول
00:36 | 2025-11-17
17/11/2025 12:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيتكوين تهبط 0.9% إلى 94930 دولارا
Lebanon 24
بيتكوين تهبط 0.9% إلى 94930 دولارا
23:35 | 2025-11-16
16/11/2025 11:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريا تعتمد استراتيجية جديدة لتحديث قطاع الحبوب والمطاحن
Lebanon 24
سوريا تعتمد استراتيجية جديدة لتحديث قطاع الحبوب والمطاحن
23:00 | 2025-11-16
16/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد الهزة الارضية التي ضربت لبنان.. هذا ما أعلنه مركز بحنس
Lebanon 24
بعد الهزة الارضية التي ضربت لبنان.. هذا ما أعلنه مركز بحنس
11:12 | 2025-11-16
16/11/2025 11:12:49
Lebanon 24
Lebanon 24
حزن في الوسط الإعلامي… وفاة كاتب وصحافي لبناني (صورة)
Lebanon 24
حزن في الوسط الإعلامي… وفاة كاتب وصحافي لبناني (صورة)
06:48 | 2025-11-16
16/11/2025 06:48:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن السرطان في لبنان.. عادة تهدّدكم جميعاً!
Lebanon 24
مفاجأة عن السرطان في لبنان.. عادة تهدّدكم جميعاً!
14:00 | 2025-11-16
16/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. إليكم نتائج انتخاب عضوية نقابة المحامين
Lebanon 24
بالصورة.. إليكم نتائج انتخاب عضوية نقابة المحامين
09:50 | 2025-11-16
16/11/2025 09:50:45
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع يتعرض لوعكة صحية
Lebanon 24
وزير الدفاع يتعرض لوعكة صحية
12:03 | 2025-11-16
16/11/2025 12:03:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
02:40 | 2025-11-17
أين يسكن أغنى رجل في العالم؟
01:38 | 2025-11-17
بعد استئناف التصدير في ميناء نوفوروسيسك الروسي.. تراجع أسعار النفط
00:36 | 2025-11-17
بريطانيا تخطط لحظر التأشيرات على 3 دول
23:35 | 2025-11-16
بيتكوين تهبط 0.9% إلى 94930 دولارا
23:00 | 2025-11-16
سوريا تعتمد استراتيجية جديدة لتحديث قطاع الحبوب والمطاحن
15:47 | 2025-11-16
هل يمكن لتعدين البيتكوين تدفئة منزلك وخفض فواتير الكهرباء؟
فيديو
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
17/11/2025 09:53:37
Lebanon 24
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
04:00 | 2025-11-15
17/11/2025 09:53:37
Lebanon 24
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
17/11/2025 09:53:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24