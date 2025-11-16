بيتكوين تهبط 0.9% إلى 94930 دولارا

Advertisement

انخفضت عملة بيتكوين، وهي أكبر عملة رقمية مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية، اليوم الاثنين 0.91% إلى 94930 دولارا في آخر 24 ساعة.وبلغت القيمة السوقية للعملة نحو 1.89 تريليون دولار، وتجاوزت التداولات عليها 75 مليار دولار خلال 24 ساعة.وانخفض سعر عملة بيتكوين بنحو 25% عن أعلى سعر سجلته على الإطلاق عند 126.198 ألف دولار في 6 أكتوبر الماضي، وفق بيانات " ".