إقتصاد

بعد استئناف التصدير في ميناء نوفوروسيسك الروسي.. تراجع أسعار النفط

Lebanon 24
17-11-2025 | 01:38
تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين، لتمحو مكاسب الأسبوع الماضي، وذلك بعد استئناف عمليات الشحن في ميناء نوفوروسيسك الروسي، وهو مركز التصدير الرئيسي، بعد تعليق دام يومين في هذا الميناء الواقع على البحر الأسود إثر تعرضه لهجوم أوكراني.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتاً، أو 0.82%، لتصل إلى 63.86 دولاراً للبرميل عند الساعة 04:23 بتوقيت غرينتش. وجرى تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 59.53 دولاراً للبرميل، بانخفاض 56 سنتاً، أو 0.93% عن إغلاق يوم الجمعة.

ارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من 2% يوم الجمعة، منهيين الأسبوع بمكاسب طفيفة بعد تعليق الصادرات في نوفوروسيسك ومحطة تابعة لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين المجاورة، مما أثر على ما يعادل 2% من الإمدادات العالمية.
