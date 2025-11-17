بعد استئناف التصدير في ميناء نوفوروسيسك الروسي.. تراجع أسعار النفط

Advertisement

تراجعت أسعار اليوم الاثنين، لتمحو مكاسب الأسبوع الماضي، وذلك بعد استئناف عمليات الشحن في ميناء نوفوروسيسك الروسي، وهو مركز التصدير ، بعد تعليق دام يومين في هذا الميناء الواقع على إثر تعرضه لهجوم أوكراني.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتاً، أو 0.82%، لتصل إلى 63.86 دولاراً للبرميل عند الساعة 04:23 بتوقيت غرينتش. وجرى تداول العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي عند 59.53 دولاراً للبرميل، بانخفاض 56 سنتاً، أو 0.93% عن إغلاق يوم الجمعة.ارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من 2% يوم الجمعة، منهيين الأسبوع بمكاسب طفيفة بعد تعليق الصادرات في نوفوروسيسك ومحطة تابعة لاتحاد خط أنابيب بحر المجاورة، مما أثر على ما يعادل 2% من الإمدادات العالمية.