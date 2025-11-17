20
بعد استئناف التصدير في ميناء نوفوروسيسك الروسي.. تراجع أسعار النفط
Lebanon 24
17-11-2025
|
01:38
تراجعت أسعار
النفط
اليوم الاثنين، لتمحو مكاسب الأسبوع الماضي، وذلك بعد استئناف عمليات الشحن في ميناء نوفوروسيسك الروسي، وهو مركز التصدير
الرئيسي
، بعد تعليق دام يومين في هذا الميناء الواقع على
البحر الأسود
إثر تعرضه لهجوم أوكراني.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتاً، أو 0.82%، لتصل إلى 63.86 دولاراً للبرميل عند الساعة 04:23 بتوقيت غرينتش. وجرى تداول العقود الآجلة لخام غرب
تكساس
الوسيط الأميركي عند 59.53 دولاراً للبرميل، بانخفاض 56 سنتاً، أو 0.93% عن إغلاق يوم الجمعة.
ارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من 2% يوم الجمعة، منهيين الأسبوع بمكاسب طفيفة بعد تعليق الصادرات في نوفوروسيسك ومحطة تابعة لاتحاد خط أنابيب بحر
قزوين
المجاورة، مما أثر على ما يعادل 2% من الإمدادات العالمية.
