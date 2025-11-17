Advertisement

إقتصاد

أين يسكن أغنى رجل في العالم؟

Lebanon 24
17-11-2025 | 02:40
A-
A+
Doc-P-1443087-638989659533447580.webp
Doc-P-1443087-638989659533447580.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قد يعتقد البعض أن أغنى رجل في العالم يسكن في قصر منيع، باهظ الثمن انعكاساً على مدى ثرائه، إلا أن الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك تحوّل عن أفكار التعبير عن الثراء إذ لم يعد بحاجة لإثبات أي شيء.
Advertisement

في عام 2020 باع إيلون ماسك 7 منازل كان يمتلكها في أماكن متنوعة من الولايات المتحدة بقيمة قدّرت حينها بنحو 100 مليون دولار. وغرّد حينها قائلاً: "لن أمتلك أي منزل" مقرراً التخلص من جميع ممتلكاته المادية.

وبعد بيع منازله، كان إيلون ماسك مشغولاً بالكثير من العمل، من إطلاق مركبات جديدة لشركة السيارات الكهربائية، وصواريخ فضاء قابلة لإعادة الاستخدام من شركته "سبيس إكس"، فضلاً عن مشاركته كداعم لشركة الذكاء الاصطناعي الناشئة حينها "أوبن إيه آي" قبل أن يترك منصبه في مجلس إدارتها لاحقاً.
ومع جدول مزدحم بالعمل، كان يضطر إيلون ماسك للنوم أحياناً في أرضية مصنع "سبيس إكس" أو على أريكة في منصع "تسلا" للسيارات الكهربائية، ويعيش حياة بلا ترف تقريباً.

وقال مؤخراً في مكالمة فيديو، إنه يمتلك حالياً منزلاً متواضع في موقع بالقرب من مقر شركة صناعة صواريخ الفضاء "سبيس إكس" والتي تعرف باسم "ستاربيس" اشتراه بـ8000 دولار، وأنفق عليه بعض المال.

منزل ماسك مكون من غرفة واحدة وحمام وتجهيزات بسيطة وسور للفناء الخارجي مطلي باللون الأبيض.

وقال إن أصدقائه لم يصدقوا أن هذا هو المنزل الوحيد الذي يمتلكه ويعيش فيه.

تبلغ ثروة ماسك 431 مليار دولار تتوزع عبر حصصه في شركات "تسلا" و"سبيس إكس" بشكل أساسي، بالإضافة إلى شركة "xAI"، ومنصة "X"، وعدد من الشركات الأخرى.
مواضيع ذات صلة
رحيل أغنى رجل في بريطانيا... من هو؟
lebanon 24
17/11/2025 12:16:50 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما طلبته إيران من أغنى رجل في إسرائيل
lebanon 24
17/11/2025 12:16:50 Lebanon 24 Lebanon 24
عاصمة آسيوية تهيمن على الصدارة: ما هي أغنى مدينة في العالم؟
lebanon 24
17/11/2025 12:16:50 Lebanon 24 Lebanon 24
بينها دولة عربية.. تعرفوا إلى أغنى 10 دول في العالم لعام 2025
lebanon 24
17/11/2025 12:16:50 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

الولايات المتحدة

أوبن إيه آي

الوحيد الذي

إيلون ماسك

التعبير عن

سبيس إكس

لي بال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
05:11 | 2025-11-17
02:56 | 2025-11-17
01:38 | 2025-11-17
00:36 | 2025-11-17
00:21 | 2025-11-17
23:35 | 2025-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24