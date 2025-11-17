أين يسكن أغنى رجل في العالم؟



Advertisement

في عام 2020 باع إيلون 7 منازل كان يمتلكها في أماكن متنوعة من بقيمة قدّرت حينها بنحو 100 مليون دولار. وغرّد حينها قائلاً: "لن أمتلك أي منزل" مقرراً التخلص من جميع ممتلكاته المادية.



وبعد بيع منازله، كان إيلون ماسك مشغولاً بالكثير من العمل، من إطلاق مركبات جديدة لشركة السيارات الكهربائية، وصواريخ فضاء قابلة لإعادة الاستخدام من شركته " "، فضلاً عن مشاركته كداعم لشركة الناشئة حينها " " قبل أن يترك منصبه في مجلس إدارتها لاحقاً. قد يعتقد البعض أن أغنى رجل في العالم يسكن في قصر منيع، باهظ الثمن انعكاساً على مدى ثرائه، إلا أن الرئيس التنفيذي لشركة " " تحوّل عن أفكار الثراء إذ لم يعد بحاجة لإثبات أي شيء.في عام 2020 باع إيلون 7 منازل كان يمتلكها في أماكن متنوعة من بقيمة قدّرت حينها بنحو 100 مليون دولار. وغرّد حينها قائلاً: "لن أمتلك أي منزل" مقرراً التخلص من جميع ممتلكاته المادية.وبعد بيع منازله، كان إيلون ماسك مشغولاً بالكثير من العمل، من إطلاق مركبات جديدة لشركة السيارات الكهربائية، وصواريخ فضاء قابلة لإعادة الاستخدام من شركته " "، فضلاً عن مشاركته كداعم لشركة الناشئة حينها " " قبل أن يترك منصبه في مجلس إدارتها لاحقاً.

ومع جدول مزدحم بالعمل، كان يضطر إيلون ماسك للنوم أحياناً في أرضية مصنع "سبيس إكس" أو على أريكة في منصع "تسلا" للسيارات الكهربائية، ويعيش حياة بلا ترف تقريباً.



وقال مؤخراً في مكالمة فيديو، إنه يمتلك حالياً منزلاً متواضع في موقع بالقرب من مقر شركة صناعة صواريخ الفضاء "سبيس إكس" والتي تعرف باسم "ستاربيس" اشتراه بـ8000 دولار، وأنفق عليه بعض المال.



منزل ماسك مكون من غرفة واحدة وحمام وتجهيزات بسيطة وسور للفناء الخارجي مطلي باللون الأبيض.



وقال إن أصدقائه لم يصدقوا أن هذا هو المنزل يمتلكه ويعيش فيه.



تبلغ ثروة ماسك 431 مليار دولار تتوزع عبر حصصه في شركات "تسلا" و"سبيس إكس" بشكل أساسي، بالإضافة إلى شركة "xAI"، ومنصة "X"، وعدد من الشركات الأخرى.