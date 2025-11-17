بعد تحذير صيني من السفر إلى اليابان.. "نيكي" يتراجع مع هبوط أسهم السياحة

Advertisement

التوتر تصاعد بعدما حذرت طوكيو من هزيمة عسكرية "ساحقة" إذا استخدمت القوة للتدخل في تايوان، وذلك عقب تصريح لرئيسة الوزراء ساناي تاكايشي اعتبرت فيه أن أي هجوم صيني على تايوان قد يشكل "وضعا يهدد البقاء" ويفتح الباب أمام رد عسكري محتمل من اليابان.القطاع الاستهلاكي المرتبط بالسياح الصينيين كان الأكثر تضررا، إذ هبط سهم "إيسيتان ميتسوكوشي" القابضة 11%، و"تاكاشيمايا" 6.18%، وانخفض سهم "شيسيدو" لمستحضرات التجميل 9.08%. كما تراجع سهم "فاست ريتيلينج" المالكة لعلامة "يونيكلو" 5.29%، مسجلا أكبر ضغط هبوطي على "نيكي".في المقابل، قدّم قطاع التكنولوجيا بعض الدعم للسوق، مع صعود سهم " " لمعدات الرقائق 4.55% ليصبح أكبر داعم للمؤشر، وارتفاع سهم مجموعة " " 2.83%، وقفز سهم "ميتسوي كينزوكو" لمواد مراكز البيانات 8.87%.مصرفيا، تقدم سهم مجموعة "سوميتومو ميتسوي المالية" 4.57% بعد إعلان زيادة بنسبة 57% في أرباحها للربع من يوليو إلى سبتمبر، بينما تراجع سهم مجموعة "ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية" 1% و"ميزوهو المالية" 0.26% رغم نمو أرباحهما الفصلية. (العين)