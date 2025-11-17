Advertisement

إقتصاد

بعد تحذير صيني من السفر إلى اليابان.. "نيكي" يتراجع مع هبوط أسهم السياحة

Lebanon 24
17-11-2025 | 17:11
A-
A+
Doc-P-1443195-638989783608185019.png
Doc-P-1443195-638989783608185019.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أغلق مؤشر "نيكي" في بورصة طوكيو على انخفاض طفيف بنسبة 0.1% عند 50323.91 نقطة، اليوم الإثنين، فيما تراجع مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 0.37% إلى 3347.53 نقطة، تحت ضغط من هبوط الأسهم المرتبطة بالسياحة بعد تحذير صيني من زيارة اليابان على خلفية خلاف دبلوماسي متصاعد يتعلق بتايوان.
Advertisement

التوتر تصاعد بعدما حذرت بكين طوكيو من هزيمة عسكرية "ساحقة" إذا استخدمت القوة للتدخل في تايوان، وذلك عقب تصريح لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي اعتبرت فيه أن أي هجوم صيني على تايوان قد يشكل "وضعا يهدد البقاء" ويفتح الباب أمام رد عسكري محتمل من اليابان.

القطاع الاستهلاكي المرتبط بالسياح الصينيين كان الأكثر تضررا، إذ هبط سهم "إيسيتان ميتسوكوشي" القابضة 11%، و"تاكاشيمايا" 6.18%، وانخفض سهم "شيسيدو" لمستحضرات التجميل 9.08%. كما تراجع سهم "فاست ريتيلينج" المالكة لعلامة "يونيكلو" 5.29%، مسجلا أكبر ضغط هبوطي على "نيكي".

في المقابل، قدّم قطاع التكنولوجيا بعض الدعم للسوق، مع صعود سهم "طوكيو إلكترون" لمعدات الرقائق 4.55% ليصبح أكبر داعم للمؤشر، وارتفاع سهم مجموعة "سوفت بنك" 2.83%، وقفز سهم "ميتسوي كينزوكو" لمواد مراكز البيانات 8.87%.

مصرفيا، تقدم سهم مجموعة "سوميتومو ميتسوي المالية" 4.57% بعد إعلان زيادة بنسبة 57% في صافي أرباحها للربع من يوليو إلى سبتمبر، بينما تراجع سهم مجموعة "ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية" 1% و"ميزوهو المالية" 0.26% رغم نمو أرباحهما الفصلية. (العين)
مواضيع ذات صلة
الصين تحذر رعاياها من السفر إلى اليابان
lebanon 24
17/11/2025 14:26:09 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد "زلزال اليابان".. تحذير من تسونامي!
lebanon 24
17/11/2025 14:26:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6,7 درجات
lebanon 24
17/11/2025 14:26:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الصحافة الفرنسية: اليابان تستدعي السفير الصيني عقب تصريح دبلوماسي وُصف بـ"غير اللائق"
lebanon 24
17/11/2025 14:26:09 Lebanon 24 Lebanon 24

طوكيو إلكترون

اليابانية

دبلوماسي

سوفت بنك

اليابان

طوكيو

العين

الصين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
18:25 | 2025-11-17
17:24 | 2025-11-17
17:17 | 2025-11-17
14:56 | 2025-11-17
14:40 | 2025-11-17
13:38 | 2025-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24