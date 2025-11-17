23
إقتصاد
بعد تحذير صيني من السفر إلى اليابان.. "نيكي" يتراجع مع هبوط أسهم السياحة
Lebanon 24
17-11-2025
|
17:11
photos
أغلق مؤشر "نيكي" في بورصة
طوكيو
على انخفاض طفيف بنسبة 0.1% عند 50323.91 نقطة، اليوم الإثنين، فيما تراجع مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 0.37% إلى 3347.53 نقطة، تحت ضغط من هبوط الأسهم المرتبطة بالسياحة بعد تحذير صيني من زيارة
اليابان
على خلفية خلاف
دبلوماسي
متصاعد يتعلق بتايوان.
التوتر تصاعد بعدما حذرت
بكين
طوكيو من هزيمة عسكرية "ساحقة" إذا استخدمت القوة للتدخل في تايوان، وذلك عقب تصريح لرئيسة الوزراء
اليابانية
ساناي تاكايشي اعتبرت فيه أن أي هجوم صيني على تايوان قد يشكل "وضعا يهدد البقاء" ويفتح الباب أمام رد عسكري محتمل من اليابان.
القطاع الاستهلاكي المرتبط بالسياح الصينيين كان الأكثر تضررا، إذ هبط سهم "إيسيتان ميتسوكوشي" القابضة 11%، و"تاكاشيمايا" 6.18%، وانخفض سهم "شيسيدو" لمستحضرات التجميل 9.08%. كما تراجع سهم "فاست ريتيلينج" المالكة لعلامة "يونيكلو" 5.29%، مسجلا أكبر ضغط هبوطي على "نيكي".
في المقابل، قدّم قطاع التكنولوجيا بعض الدعم للسوق، مع صعود سهم "
طوكيو إلكترون
" لمعدات الرقائق 4.55% ليصبح أكبر داعم للمؤشر، وارتفاع سهم مجموعة "
سوفت بنك
" 2.83%، وقفز سهم "ميتسوي كينزوكو" لمواد مراكز البيانات 8.87%.
مصرفيا، تقدم سهم مجموعة "سوميتومو ميتسوي المالية" 4.57% بعد إعلان زيادة بنسبة 57% في
صافي
أرباحها للربع من يوليو إلى سبتمبر، بينما تراجع سهم مجموعة "ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية" 1% و"ميزوهو المالية" 0.26% رغم نمو أرباحهما الفصلية. (العين)
