للمرة الأولى منذ نيسان.. "بيتكوين" دون 90 ألف دولار

Lebanon 24
18-11-2025 | 00:32
تراجع سعر عملة بيتكوين دون 90 ألف دولار للمرة الأولى منذ نيسان الماضي، اليوم الثلاثاء معمقة موجة بيع قضت على جميع مكاسبها لهذا العام، وانخفضت العملة بنسبة 5.79% في آخر 24 ساعة عند سعر 89861 دولار.
وبلغ حجم التداول على العملة في آخر 24 ساعة نحو 102.5 مليار ريال وبلغت قيمتها السوقية نحو 1.793 تريليون دولار.

ويراهن المتداولون في سوق الخيارات بشكل متزايد على انخفاض الأسعار، مقتنعين بأن موجة الهبوط لم تنته بعد.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24