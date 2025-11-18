24
إقتصاد
للمرة الأولى منذ نيسان.. "بيتكوين" دون 90 ألف دولار
Lebanon 24
18-11-2025
|
00:32
تراجع سعر عملة بيتكوين دون 90 ألف دولار للمرة الأولى منذ نيسان الماضي، اليوم الثلاثاء معمقة موجة بيع قضت على جميع مكاسبها لهذا العام، وانخفضت العملة بنسبة 5.79% في آخر 24 ساعة عند سعر 89861 دولار.
وبلغ حجم التداول على العملة في آخر 24 ساعة نحو 102.5 مليار
وبلغت قيمتها السوقية نحو 1.793 تريليون دولار.
ويراهن المتداولون في سوق الخيارات بشكل متزايد على انخفاض الأسعار، مقتنعين بأن موجة الهبوط لم تنته بعد.
مواضيع ذات صلة
للمرة الأولى.. بيتكوين تتراجع دون 100 ألف دولار
Lebanon 24
للمرة الأولى.. بيتكوين تتراجع دون 100 ألف دولار
18/11/2025 11:19:04
18/11/2025 11:19:04
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر "البيتكوين" يتراجع 6.7% إلى ما دون الـ100 ألف دولار للمرة الأولى منذ حزيران الماضي
Lebanon 24
سعر "البيتكوين" يتراجع 6.7% إلى ما دون الـ100 ألف دولار للمرة الأولى منذ حزيران الماضي
18/11/2025 11:19:04
18/11/2025 11:19:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بيتكوين تتجاوز 125 ألف دولار لأول مرة في تاريخها
Lebanon 24
بيتكوين تتجاوز 125 ألف دولار لأول مرة في تاريخها
18/11/2025 11:19:04
18/11/2025 11:19:04
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز: الذهب يصل في المعاملات الفورية إلى 4300 دولار للأونصة للمرة الاولى
Lebanon 24
رويترز: الذهب يصل في المعاملات الفورية إلى 4300 دولار للأونصة للمرة الاولى
18/11/2025 11:19:04
18/11/2025 11:19:04
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
وسط محاولات للتماسك فوق مستويات 4 آلاف دولار للأونصة.. الذهب يتراجع بأكثر من 1%
Lebanon 24
وسط محاولات للتماسك فوق مستويات 4 آلاف دولار للأونصة.. الذهب يتراجع بأكثر من 1%
03:22 | 2025-11-18
18/11/2025 03:22:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع بأسعار المحروقات صباح اليوم.. اليكم الجدول الجديد
Lebanon 24
ارتفاع بأسعار المحروقات صباح اليوم.. اليكم الجدول الجديد
02:05 | 2025-11-18
18/11/2025 02:05:33
Lebanon 24
Lebanon 24
وفد من نقابة "أوجيرو" يجول على أعضاء لجنة الاتصالات النيابية
Lebanon 24
وفد من نقابة "أوجيرو" يجول على أعضاء لجنة الاتصالات النيابية
15:19 | 2025-11-17
17/11/2025 03:19:38
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "تحويل الدولارات" في لبنان.. معلومة جديدة
Lebanon 24
عن "تحويل الدولارات" في لبنان.. معلومة جديدة
15:13 | 2025-11-17
17/11/2025 03:13:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"نريد رواتبنا".. "متعاقدو الأساسي" يرفعون الصوت!
Lebanon 24
"نريد رواتبنا".. "متعاقدو الأساسي" يرفعون الصوت!
14:54 | 2025-11-17
17/11/2025 02:54:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
إقفال فرن للكعك العصروني بالشمع الاحمر
Lebanon 24
إقفال فرن للكعك العصروني بالشمع الاحمر
07:35 | 2025-11-17
17/11/2025 07:35:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"القرض الحسن" معني بالامتثال المالي.. الحد من "اقتصاد الكاش" مطلب مجموعة العمل المالي
Lebanon 24
"القرض الحسن" معني بالامتثال المالي.. الحد من "اقتصاد الكاش" مطلب مجموعة العمل المالي
10:01 | 2025-11-17
17/11/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ما زالت إيران قادرة على مواجهة إسرائيل؟
Lebanon 24
هل ما زالت إيران قادرة على مواجهة إسرائيل؟
10:30 | 2025-11-17
17/11/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هلع وإقفال محلات... إليكم ما حدث في سوق الذهب في طرابلس
Lebanon 24
هلع وإقفال محلات... إليكم ما حدث في سوق الذهب في طرابلس
06:55 | 2025-11-17
17/11/2025 06:55:03
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري في صفوف عناصر "حزب الله"؟ "جيروزاليم بوست" تعلن
Lebanon 24
ماذا يجري في صفوف عناصر "حزب الله"؟ "جيروزاليم بوست" تعلن
16:12 | 2025-11-17
17/11/2025 04:12:09
Lebanon 24
Lebanon 24
03:22 | 2025-11-18
وسط محاولات للتماسك فوق مستويات 4 آلاف دولار للأونصة.. الذهب يتراجع بأكثر من 1%
02:05 | 2025-11-18
ارتفاع بأسعار المحروقات صباح اليوم.. اليكم الجدول الجديد
15:19 | 2025-11-17
وفد من نقابة "أوجيرو" يجول على أعضاء لجنة الاتصالات النيابية
15:13 | 2025-11-17
عن "تحويل الدولارات" في لبنان.. معلومة جديدة
14:54 | 2025-11-17
"نريد رواتبنا".. "متعاقدو الأساسي" يرفعون الصوت!
13:47 | 2025-11-17
آخر خبر عن "الذهب" في لبنان.. ماذا يحصل في السوق؟
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
18/11/2025 11:19:04
Lebanon 24
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
04:00 | 2025-11-15
18/11/2025 11:19:04
Lebanon 24
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
18/11/2025 11:19:04
Lebanon 24
Lebanon 24
