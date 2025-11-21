Advertisement

إقتصاد

أسعار النفط تتراجع

Lebanon 24
21-11-2025 | 04:34
واصلت أسعار النفط تراجعها اليوم الجمعة لليوم الثالث على التوالي، وسط آمال متزايدة بإحراز تقدم نحو اتفاق سلام في أوكرانيا، ما يثير مخاوف من زيادة المعروض في السوق العالمية.
بحلول الساعة 09:32 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأميركي لشهر كانون الثاني بنسبة 1.12% إلى 58.32 دولاراً للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" للشهر نفسه بنسبة 0.95% إلى 62.77 دولاراً للبرميل.
ومن المتوقع أن يتراجع الخامان بأكثر من 2.5% خلال الأسبوع، بما يمحو الجزء الأكبر من المكاسب التي تحققت الأسبوع الماضي، في ظل ترقّب المتعاملين لأي تطورات سياسية قد تغيّر موازين العرض والطلب عالمياً.
