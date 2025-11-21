أسعار النفط تتراجع

Advertisement

واصلت أسعار تراجعها اليوم الجمعة لليوم الثالث على التوالي، متزايدة بإحراز تقدم نحو اتفاق سلام في ، ما يثير مخاوف من زيادة المعروض في السوق العالمية.بحلول الساعة 09:32 بتوقيت ، انخفضت العقود الآجلة لخام "غرب الوسيط" الأميركي لشهر كانون الثاني بنسبة 1.12% إلى 58.32 دولاراً للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" للشهر نفسه بنسبة 0.95% إلى 62.77 دولاراً للبرميل.ومن المتوقع أن يتراجع الخامان بأكثر من 2.5% خلال الأسبوع، بما يمحو الجزء الأكبر من المكاسب التي تحققت الأسبوع الماضي، في ظل ترقّب المتعاملين لأي تطورات سياسية قد تغيّر موازين والطلب عالمياً.