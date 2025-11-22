Advertisement

إقتصاد

لأول مرة منذ 2018… 70% من إيرادات الموازنة الروسية غير نفطية

Lebanon 24
22-11-2025 | 06:30
A-
A+
Doc-P-1445436-638994188970084469.jpeg
Doc-P-1445436-638994188970084469.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن رئيس دائرة الضرائب الروسية، دانيال يغوروف، عن تحول تاريخي في هيكل إيرادات الموازنة العامة، إذ ارتفعت نسبة العائدات غير المرتبطة بالنفط والغاز لتصل إلى 70% من إجمالي الإيرادات.
Advertisement


وقال يغوروف في مقابلة مع قناة "روسيا 24": ""للمرة الأولى منذ فترة طويلة وتحديدا منذ 2018 نسجل في الموازنة نسبة 70% في إيرادات القطاعات غير المرتبطة بالنفط والغاز، بينما كانت النسبة في 2018 مناصفة بنسبة 50%".


وأضاف: "رغم تفضيلنا بالطبع أن تكون الإيرادات النفطية أكبر، إلا أن هذه النسبة تعكس في الواقع تكيف الاقتصاد مع ظروف تراجع الإيرادات النفطية"، مشيرا إلى أن هذا التحول يظهر قدرة الاقتصاد الروسي على التأقلم مع المتغيرات الدولية.


وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع بيانات صدرت عن دائرة الضرائب الفيدرالية يوم الجمعة الماضي، أظهرت ارتفاع إجمالي إيرادات الموازنة الفيدرالية بنسبة 5%، مع تراجع الإيرادات النفطية بمقدار تريليوني روبل، مقابل زيادة الإيرادات غير النفطية بمقدار 3 تريليونات روبل. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
لجنة المال تنجز الفصل الأول من الموازنة بتعزيز رقابة ديوان المحاسبة
lebanon 24
22/11/2025 16:00:18 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: لأول مرة منذ 7 تشرين الاول سيسمح بعودة سكان غزة الذين غادروا القطاع
lebanon 24
22/11/2025 16:00:18 Lebanon 24 Lebanon 24
لأول مرة منذ تموز الماضي... موسيالا في الملعب
lebanon 24
22/11/2025 16:00:18 Lebanon 24 Lebanon 24
لأول مرة منذ عام ونصف... ارتفاع احتياطيات الذهب الروسية
lebanon 24
22/11/2025 16:00:18 Lebanon 24 Lebanon 24

النفط والغاز

روسيا اليوم

رئيس دائرة

الفيدرالي

منذ فترة

التزام

روسيا

الغاز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
08:37 | 2025-11-22
04:01 | 2025-11-22
02:26 | 2025-11-22
01:50 | 2025-11-22
23:00 | 2025-11-21
16:00 | 2025-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24