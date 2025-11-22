لأول مرة منذ 2018… 70% من إيرادات الموازنة الروسية غير نفطية

Advertisement

وقال يغوروف في مقابلة مع قناة " 24": ""للمرة الأولى طويلة وتحديدا منذ 2018 نسجل في الموازنة نسبة 70% في إيرادات القطاعات غير المرتبطة بالنفط والغاز، بينما كانت النسبة في 2018 مناصفة بنسبة 50%".وأضاف: "رغم تفضيلنا بالطبع أن تكون الإيرادات النفطية أكبر، إلا أن هذه النسبة تعكس في الواقع تكيف الاقتصاد مع ظروف تراجع الإيرادات النفطية"، مشيرا إلى أن هذا التحول يظهر قدرة الاقتصاد الروسي على التأقلم مع المتغيرات الدولية.وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع بيانات صدرت عن دائرة الضرائب الفيدرالية يوم الجمعة الماضي، أظهرت ارتفاع إجمالي إيرادات الموازنة الفيدرالية بنسبة 5%، مع تراجع الإيرادات النفطية بمقدار تريليوني روبل، مقابل زيادة الإيرادات غير النفطية بمقدار 3 تريليونات روبل. (روسيا اليوم)