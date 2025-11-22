إسرائيل على شفير أزمة حكومية قبل موازنة 2026

Advertisement

تدخل مرحلة حساسة مع اقتراب التصويت على موازنة 2026 وسط انقسامات داخل الائتلاف الحاكم وخلافات حول أولويات الإنفاق في اقتصاد الحرب ما يهدد بسقوط حكومة ويفتح الباب أمام انتخابات مبكرة.تواجه البلاد مؤشرات اقتصادية ضاغطة تشمل تراجع التصنيف الائتماني لوكالة موديز إلى Baa1 وانتقادات لآلية اتخاذ القرار خلال الحرب وفجوة مالية كبيرة تصل إلى 12.1 مليار دولار مع توقع عجز 3.2% من الناتج المحلي.تصاعدت الخلافات داخل الحكومة بين ووزير الدفاع حول ميزانية الجيش التي تطالب برفعها إلى 153 مليار شيكل بينما يريد خفضها إلى 90–100 مليار شيكل في ظل تكاليف حرب غزة التي تجاوزت 250 مليار شيكل.كما أثار ملف الاستيطان غضب وأعضاء الائتلاف بعد اقتراح رفع مخصصاته إلى 9.5 مليار شيكل على حساب التعليم والصحة والبنى التحتية.وسط هذه الانقسامات، يستبعد مراقبون تمرير الموازنة في الوقت المحدد وقد يلجأ الائتلاف لصرف موازنة 2025 مؤقتاً حتى المقبل مع احتمال إجراء انتخابات مبكرة تعيد رسم المشهد السياسي بالكامل.