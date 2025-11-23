Advertisement

إقتصاد

كم تحتاج الأسرة لتُعدّ "غنية" في أوروبا؟

Lebanon 24
23-11-2025 | 16:48
يختلف معيار الغنى والفقر في أوروبا بين دولة وأخرى وفق "الدخل الصافي المُعدّل" لأسرة من 3 أفراد (شخصان بالغان وطفل)، آخذًا في الاعتبار القدرة الشرائية والأسعار المحلية. فبينما تحتاج الأسرة في لوكسمبورغ إلى 175.2 ألف يورو سنوياً لتُصنَّف "غنية"، لا تحتاج الأسرة نفسها في تركيا سوى إلى 19.2 ألف يورو فقط.

ويُظهر قياس الدخل المعدّل مقابل تكلفة المعيشة فجوة كبيرة داخل القارة؛ إذ تبدو دول بدخل سنوي منخفض قادرة على توفير قوة شرائية أعلى، مثل تركيا، مقارنة بدول ذات دخل مرتفع لكن بقدرة شرائية أضعف مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا. وتشير منصة "فيجوال كابيتاليست" إلى أن هذا المعيار يعتمد على الدخل السنوي الصافي لأسرة من ثلاثة أشخاص، مع التذكير بأن الغنى لا يُقاس بالدخل وحده بل أيضاً بحجم الأصول وفرص النمو والتدفقات المالية الأخرى.

في قائمة الدول التي يكفي فيها دخل محدود لتصبح الأسرة "غنية"، تتصدر تركيا بـ19.2 ألف يورو سنوياً، تليها صربيا بـ20.5 ألف يورو، ثم رومانيا بـ25.2 ألف يورو، وهنغاريا بـ25.7 ألف يورو، وسلوفاكيا بـ27.7 ألف يورو. وتأتي بلغاريا بصافي 31.4 ألف يورو، ثم اليونان بـ35.3 ألف يورو، وبولندا بـ36.7 ألف يورو، وكرواتيا بـ40.1 ألف يورو، والتشيك بـ45.4 ألف يورو.

أما في الشريحة المتوسطة، فتحتاج الأسرة في البرتغال إلى 45.6 ألف يورو سنوياً، وفي لاتفيا 46.8 ألف يورو، وفي ليتوانيا 48.2 ألف يورو، وفي سلوفينيا 58.19 ألف يورو، وإستونيا 59.7 ألف يورو، وإسبانيا 67.14 ألف يورو، وقبرص 68.49 ألف يورو، وإيطاليا 71.7 ألف يورو، ومالطا 71.9 ألف يورو.

وفي الدول الأعلى كلفة، تقف العتبة عند 83.7 ألف يورو في السويد، و85.9 ألف يورو في فرنسا، و88 ألف يورو في فنلندا، و89.6 ألف يورو في بلجيكا، و93.2 ألف يورو في ألمانيا، و97.5 ألف يورو في هولندا، و101.4 ألف يورو في أيرلندا، و103.46 آلاف يورو في النمسا، و105.3 آلاف يورو في الدنمارك، و117.3 ألف يورو في النرويج، وصولاً إلى لوكسمبورغ في القمة بـ175.2 ألف يورو سنوياً لأسرة من ثلاثة أفراد. (cnbc)

