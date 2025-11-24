مع تصاعد الآمال بإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.. تراجع في أسعار النفط

Advertisement

تراجعت أسعار اليوم الاثنين، لتواصل خسائرها التي تكبدتها الأسبوع الماضي، مع اقتراب محادثات السلام بين وأوكرانيا من التوصل إلى حل وارتفاع الدولار الأميركي.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا أو 0.22% إلى 62.42 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:48 بتوقيت غرينتش. وانخفضت عقود خام غرب الوسيط بمقدار 15 سنتا أو 0.26% إلى 57.91 دولار للبرميل.وانخفض كلا الخامين القياسيين بنحو 3% الأسبوع الماضي وبلغا أدنى مستوياتهما منذ 21 تشرين الأول، إذ شعر المتعاملون في السوق بالقلق من أن اتفاق السلام الروسي الأوكراني قد يرفع المفروضة على ويغرق السوق بإمدادات كانت خاضعة للعقوبات.