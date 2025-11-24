Advertisement

إقتصاد

مع تصاعد الآمال بإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.. تراجع في أسعار النفط

24-11-2025 | 00:34
تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين، لتواصل خسائرها التي تكبدتها الأسبوع الماضي، مع اقتراب محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا من التوصل إلى حل وارتفاع الدولار الأميركي.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا أو 0.22% إلى 62.42 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:48 بتوقيت غرينتش. وانخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 15 سنتا أو 0.26% إلى 57.91 دولار للبرميل.

وانخفض كلا الخامين القياسيين بنحو 3% الأسبوع الماضي وبلغا أدنى مستوياتهما منذ 21 تشرين الأول، إذ شعر المتعاملون في السوق بالقلق من أن اتفاق السلام الروسي الأوكراني قد يرفع العقوبات المفروضة على موسكو ويغرق السوق بإمدادات كانت خاضعة للعقوبات.
