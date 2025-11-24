Advertisement

إقتصاد

ارتفاع أسعار شحن الغاز المسال

Lebanon 24
24-11-2025 | 06:22
واصلت أسعار الشحن الفوري لناقلات الغاز الطبيعي المُسال ارتفاعها، مدفوعة بصعود صادرات أميركا الشمالية إلى مستويات قياسية ما أدى إلى إشغال عدد كبير من الناقلات.
وقفزت تكلفة استئجار سفينة لنقل الغاز المُسال من الولايات المتحدة إلى أوروبا بنحو 12% يوم الجمعة، لتصل إلى 130,750 دولاراً يومياً، في أعلى مستوى منذ كانون الأول 2023، بحسب بيانات "سبارك كوموديتيز".

وتصعد أسعار الشحن منذ أوائل تشرين الأول، مع زيادة إنتاج المشروعات الجديدة في أميركا الشمالية، ما يفرض الحاجة إلى مزيد من الناقلات لتسليم الوقود فائق البرودة إلى العملاء، بما في ذلك الأسواق الآسيوية. (الشرق)
